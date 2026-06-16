Remote, hibrid sau oficiu: - ce format de muncă preferă candidații? Experiment Rabota.md Ⓟ

Însă în ultimii ani tendința globală s-a inversat: companiile cer tot mai des de la angajații remote să se prezinte la oficiu câteva zile pe săptămână, iar unele renunță complet la hibrid în favoarea formatului clasic de birou.

Acest fenomen poate fi observat nu numai în cazurile unor companii mari precum Microsoft, ci și în datele locale. În primele 3 luni din 2026 pe Rabota.md, cea mai mare platformă de căutare de lucru și recrutarea personalului din Moldova, ponderea joburilor remote a scăzut de la 5,1% până la 4,4% față de aceeași perioadă din 2025, iar a celor hibride – de la 3,8% până la 3,2%.

Dar oare corespunde această direcție așteptărilor candidaților? Pentru a răspunde la această întrebare, Rabota.md a realizat un experiment.

Am publicat trei anunțuri de angajare aproape identice pentru poziția de operator suport clienți: normă întreagă, program standard, experiență relevantă de cel puțin un an. Singura diferență a fost formatul de lucru: oficiu, hibrid și complet la distanță. Toate anunțurile au fost publicate simultan și au rămas active 48 de ore.

În acest timp, compania a primit 63 de aplicări unice: 15,9% pentru poziția la oficiu, 12,7% pentru cea hibridă și 71,4% pentru cea remote.

Munca remote a strâns de cinci ori mai multe aplicări, însă diferențele-cheie nu țin de număr, ci de calitatea candidaților.

Oficiu: aplicări puține, selecție limitată

Oferta de muncă în oficiu a dat dovadă de un rezultat destul de modest în ceea ce privește numărul de aplicări, dar trebuie de ținut cont că aceasta a fost activă doar două zile, ca și celelalte anunțuri de angajare din acest experiment. Cu toate acestea, experiența candidaților a fost în mare parte relevantă: 30% au lucrat deja în serviciul de suport sau call-center, iar 50% – în domenii conexe.

Totuși, conform scoringului Rabota.md, doar 10% dintre CV-uri corespundeau majorității cerințelor listate în anunț, încă 60% – parțial, iar 30% nu erau relevante pentru rol.

Este important de menționat că scorul final depinde atât de volumul informațiilor din CV, cât și de calitatea acestora: unele aplicări nu conțineau detalii suficiente despre experiență și abilități, ceea ce poate duce la subevaluarea profilului real al candidaților.

Remote: aplicări maxime, dispersie maximă

Oferta de lucru online a fost liderul la numărul de aplicări, dar nu și la calitate. Conform rezultatelor scoringului, 28,8% dintre CV-uri corespundeau în mare parte cerințelor anunțului, 42,4% corespundeau parțial, iar restul nu erau potrivite.

Diversitatea candidaților a fost semnificativ mai mare decât în celelalte cazuri. Au aplicat persoane din alte domenii de activitate (inclusiv contabilitate, trading, QA), precum și candidați fără experiență, deși aceasta era o cerință obligatorie.

Hibrid: aplicări mai puține, calitate mai bună

Modelul de lucru hibrid a adus un volum mai mic de aplicări, dar acestea s-au dovedit a fi cele mai calitative: 62,5% dintre CV-uri corespundeau majorității cerințelor, 37,5% corespundeau parțial. Nu au existat aplicări irelevante.

În plus, structura experienței a fost echilibrată: 25% dintre candidați aveau experiență directă în serviciul de suport sau call-center, iar 50% – competențe transferabile relevante. Acest lucru înseamnă că hibridul a atras candidați mai apropiați de rol și care îl aleg conștient.

Cine sunt cei care aleg formatele flexibile

Studiile globale arată că formatele flexibile sunt preferate de profesioniști din domenii digitale, persoane din regiuni și cei, care combină lucrul cu îngrijirea copiilor sau a rudelor în etate.

Datele experimentului nostru confirmă aceste tendințe. În mod separat, putem observa și cum se modifică ponderea femeilor din rândul candidaților în funcție de nivelul de flexibilitate al formatului, fapt legat în mare măsură de povara tradițională de îngrijire a familiei:

oficiu – 60% dintre aplicări au venit din partea femeilor

hibrid – 75% dintre aplicări au venit din partea femeilor

remote – 88,8% dintre aplicări au venit din partea femeilor

Pe lângă asta, anume formatul remote a atras cele mai multe aplicări din regiunile Moldovei. Pentru mulți acest format oferă acces la salarii din capitală fără necesitatea relocării sau a unor costuri suplimentare.

Ce înseamnă asta pentru angajatori

Experimentul ne permite să formulăm câteva concluzii clare:

Dacă există posibilitatea implementării unui format hibrid, acesta ar putea deveni un instrument eficient de recrutare: el permite găsirea unui echilibru între numărul și calitatea candidaților și, în același timp, sporește reținerea angajaților. Conform chestionarului Rabota.md (2025), 69,8% dintre specialiștii cu experiență îl consideră cel mai atractiv format de lucru. Dacă în companie s-a decis întoarcerea angajaților la birou, este important ca acest lucru să fie compensat prin îmbunătățirea altor condiții de muncă: zone de odihnă confortabile, bucătării bine utilate, spații cu design funcțional, zi scurtă de lucru vinerea etc. Pentru rolurile remote, este recomandată setarea unor criterii mai stricte și formularea clară a cerințelor, pentru a reduce volumul de aplicări irelevante și a crește eficiența selecției.

Într-adevăr, piața muncii se reîntoarce treptat spre birou, dar candidații apreciază în continuare flexibilitatea. Câștigă angajatorii, care știu bine ce fel de candidați vor să atragă și aleg formatul de lucru în corespondență cu acest fapt, nu doar urmând tendința globală. Iar Rabota.md oferă instrumentele necesare pentru asta – de la analize până la acces la candidați din toată țara.