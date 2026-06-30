Recunoaștere la nivel național: Compania Dismarket a fost distinsă cu Premiul pentru calitatea produselor 2025 Ⓟ

Compania Dismarket, furnizor de produse alimentare pentru sectorul HoReCa din Moldova, a obținut prestigiosul „Premiu pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor în anul 2025”.

Distincția a fost acordată în cadrul concursului organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Compania a fost premiată la categoria întreprinderilor mici pentru calitatea produselor și pentru contribuția sa la dezvoltarea standardelor înalte de desfășurare a activității de afaceri în Republica Moldova. De peste 15 ani, Dismarket activează în sectorul HoReCa, oferind clienților produse alimentare de înaltă calitate și soluții destinate bucătăriei profesionale.

Recunoașterea calității și a fiabilității

Obținerea acestui premiu confirmă faptul că Dismarket corespunde celor mai înalte cerințe privind calitatea produselor, deservirea clienților și organizarea proceselor de afaceri. Compania și-a câștigat încrederea a peste 1000 de parteneri din Moldova și România datorită abordării responsabile în activitate, livrărilor sigure și extinderii permanente a gamei de produse.

În prezent, Dismarket este compania numărul unu în Republica Moldova în segmentul produselor și ingredientelor asiatice destinate bucătăriei profesionale. Compania colaborează cu branduri internaționale și pune la dispoziție un catalog în care pot fi găsite nu doar ingrediente din segmentul asiatic, ci și produse pentru bucătăria profesională: fructe de mare, carne premium, ciocolată și ingrediente pentru cofetărie și patiserie, produse pentru prepararea sushi-ului, sosuri, condimente și multe altele. Datorită acestui portofoliu, Dismarket este unul dintre principalii furnizori de produse alimentare pentru restaurante, cafenele, hoteluri și alte unități de alimentație publică atât din Chișinău, cât și din alte localități ale Moldovei și României.

Lider în segmentul furnizării produselor pentru bucătăria asiatică din Moldova

În cei 15 ani de activitate, Dismarket și-a consolidat reputația de furnizor de încredere pentru sectorul HoReCa din Moldova. Totul a început cu o echipă restrânsă și un obiectiv ambițios, iar în prezent compania colaborează cu restaurante, cafenele, baruri sushi, companii de catering și complexe hoteliere renumite, asigurând livrări constante de produse de calitate pentru bucătarii-șefi.



Filosofia fundamentală a companiei a rămas neschimbată – respectarea unor standarde înalte privind calitatea produselor. Dismarket nu face niciodată compromisuri atunci când este vorba despre calitate. Compania selectează cu atenție furnizorii și produsele, deoarece doar cele mai bune ingrediente pot sta la baza excelenței gastronomice.

O atenție deosebită este acordată sortimentului destinat unităților specializate în bucătăria asiatică. Astfel, pot fi achiziționate cu ridicata produse pentru sectorul HoReCa, inclusiv sosuri asiatice, tăiței, orez, fructe de mare, condimente, ingrediente pentru sushi și alte produse solicitate în bucătăria profesională, cu garanția calității acestora.

Compania Dismarket a primit distincția acordată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, deoarece a demonstrat fiabilitate și un model de colaborare cu partenerii verificat de-a lungul anilor, care include:

sistem logistic și de depozitare a produselor sigur și confortabil pentru client,

livrări stabile,

condiții personalizate pentru partenerii B2B,

politică flexibilă de stabilire a prețurilor și sistem de reduceri,

modalități convenabile de plasare a comenzilor, atât prin intermediul site-ului companiei, cât și prin intermediul managerilor personali.

De-a lungul anilor de activitate, compania Dismarket a avut o contribuție semnificativă la formarea și dezvoltarea culturii gastronomice din Moldova. Compania s-a numărat printre primele care au introdus pe piață produse și ingrediente noi, sprijinind restaurantele, cafenelele și hotelurile să ofere oaspeților gusturi noi și direcții culinare inovatoare.

Contribuția la dezvoltarea mediului de afaceri din Moldova

Ceremonia festivă de premiere a făcut parte din cadrul Galei Businessului Moldovenesc un eveniment important pentru comunitatea antreprenorială a țării. Evenimentul are drept scop susținerea companiilor care pun calitatea la baza activității lor și contribuie la dezvoltarea unei economii durabile și competitive.

Pentru Dismarket, titlul de laureat al concursului „Premiul pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor în anul 2025” reprezintă o realizare importantă, un simbol al încrederii acordate de clienți și un stimulent suplimentar pentru dezvoltarea ulterioară.

Dismarket adresează mulțumiri partenerilor și clienților săi pentru încrederea și sprijinul oferite, care contribuie la dezvoltarea continuă a companiei și îi permit să rămână furnizorul dumneavoastră de încredere de produse alimentare pentru sectorul HoReCa din Moldova.