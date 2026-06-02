Record la Port Mall: Cel mai mare Tiramisu din țară a fost pregătit în fața a zeci de mii de copii și părinți Ⓟ

Desertul a măsurat 12.5 m lungime, 138 cm lățime și a avut o greutate estimată la peste 700 de kilograme.

Cel mai mare Tiramisu a fost pregătit live, într-un spectacol inspirat din universul lui Pinocchio. „Creația culinară” a fost măsurată și omologată oficial de Agenția Națională pentru Recorduri.

„După măsurătorile efectuate, confirmăm oficial înregistrarea recordului pentru cel mai mare Tiramisu din Republica Moldova. Noi omologăm dimensiunile. Pe voi vă lăsăm să omologați gustul”, a declarat directorul Agenției Naționale pentru Recorduri, Iulian Pînzari.

Pentru organizatori, însă, adevărata performanță nu a stat în cifre.

„Astăzi am pregătit cel mai mare Tiramisu din țară. Dar sincer, recordul nu este doar despre dimensiune. Este despre puterea lucrurilor care îi adună pe oameni împreună”, a declarat Tatiana Golea, fondatoarea PORT MALL.

La realizarea desertului au lucrat cofetarii BOMOND, care spun că proiectul a fost unul dintre cele mai ambițioase din activitatea companiei.

„Nu pregătim în fiecare zi un desert care intră în Cartea Recordurilor. A fost o provocare frumoasă, iar cel mai mare premiu pentru noi au fost reacțiile copiilor”, a declarat reprezentantul BOMOND.

Unul dintre cei mai îndrăgiți eroi ai zilei a fost Pinocchio, interpretat de Emilian Crețu. Actorul a devenit ghidul unei povești care a transformat PORT MALL în capitala copilăriei fericite.

„Am văzut multe evenimente, dar rar vezi mii de copii atât de fericiți în același loc. Cred că acesta este adevăratul record al zilei”, a spus Emilian Crețu.

După omologare, zeci de mii de vizitatori, au degustat desertul record. Copiii au făcut fotografii cu Pinocchio și prietenii săi și au participat la activitățile pregătite special pentru această zi.

Cu Pinocchio, muzică, culoare, distracție și un record dulce, PORT MALL a demonstrat încă o dată că cele mai frumoase evenimente sunt cele care reușesc să adune mii de oameni în jurul aceleiași emoții.