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Business News logoBusiness News
12 Septembrie 2026, 15:00
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Rebalance: Cum te recuperezi corect după o cursă Ⓟ

Pe 12–13 septembrie, Chișinăul intră din nou în ritmul maratonului, iar Rebalance va fi alături de participanți pentru a-i ajuta să se recupereze corect după efort.

La maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026, mii de alergători se vor reuni în centrul capitalei pentru unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale anului. Pentru ca experiența să continue în cele mai bune condiții și după trecerea liniei de finiș, Centrul de recuperare medicală Rebalance va fi prezent în zona de relaxare cu soluții profesionale dedicate refacerii fizice.

Rebalance: Cum te recuperezi corect după o cursă

Ce vor găsi participanții în zona Rebalance?

  • Masaj sportiv pentru relaxarea mușchilor după efort.
  • Stretching ghidat pentru mobilitate și prevenirea accidentărilor.
  • Consultații și recomandări personalizate pentru recuperare.
  • Planuri de recuperare pe termen lung, adaptate celor care își doresc să-și îmbunătățească performanțele.

Rebalance: Cum te recuperezi corect după o cursă

Indiferent de distanța aleasă, după trecerea liniei de finiș, corpul are nevoie de atenție. În zona Rebalance, participanții vor putea beneficia de sprijin specializat pentru a reduce disconfortul după efort și a reveni mai ușor la ritmul obișnuit.

Rebalance: Cum te recuperezi corect după o cursă

Pe 12–13 septembrie, maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026 aduce din nou împreună mii de alergători în centrul Chișinăului, iar Rebalance va fi acolo pentru a avea grijă de recuperarea lor după cursă.

Rebalance: Cum te recuperezi corect după o cursă

Pregătește-te pentru cursă, treci linia de finiș și oferă-i corpului recuperarea de care are nevoie.

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