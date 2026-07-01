Qualiko: Cum se schimbă standardele pe piața din Moldova Ⓟ

Piața din Moldova se aliniază treptat la standardele europene din industria alimentară. Cerințele privind controlul producției și trasabilitatea influențează tot mai mult produsele de pe rafturile magazinelor.

Astăzi, consumatorii acordă tot mai multă atenție nu doar prețului, ci și originii produselor, transparenței procesului de producție și standardelor de calitate. Acest lucru este valabil mai ales pentru produsele din carne, unde condițiile de producție, depozitare și sistemul de control la toate etapele joacă un rol important.

Procesul de aliniere la standardele europene continuă. Pe rafturile magazinelor din Moldova sunt prezente produse fabricate conform unor standarde și sisteme de control diferite. Unele trec prin audituri internaționale și verificări suplimentare, în timp ce altele respectă cerințele standard necesare pentru import.

Brandul Qualiko este produs de compania MHP — cel mai mare producător de carne de pasăre din Europa și al optulea la nivel mondial, conform clasamentului WATTPoultry. Compania exportă produse în peste 70 de țări și aplică un sistem unic de control al calității și siguranței la toate etapele de producție, inclusiv în Republica Moldova.

MHP utilizează un sistem unic de producție pentru toate piețele pe care este prezentă. La fiecare etapă — de la creșterea păsărilor până la obținerea produsului finit — sunt aplicate aceleași standarde de calitate, siguranță și control. În cadrul acestui sistem este produsă întreaga gamă Qualiko, care este livrată în zeci de țări din întreaga lume.

Producția este certificată conform standardului internațional BRC, care presupune audituri regulate ale proceselor de producție și ale sistemului de control al calității.

În 2025, Qualiko a obținut „Mercuriul de Aur” și „Medalia de Aur” la categoria „Produse alimentare” în cadrul concursului „Marca Comercială a Anului 2024”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. De peste 15 ani, brandul Qualiko este prezent pe piața din Republica Moldova, fiind unul dintre brandurile în care consumatorii au încredere și pe care îl aleg constant.

În contextul apropierii pieței moldovenești de standardele europene, certificările internaționale și sistemele transparente de control devin tot mai importante pentru consumatori și pentru industria alimentară locală.