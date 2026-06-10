Qualiko: Cum funcționează standardele de siguranță pentru carnea de pui Ⓟ

Consumatorii sunt tot mai interesați nu doar de prețul produselor alimentare, ci și de modul în care acestea sunt produse, ce controale de calitate trec și ce standarde respectă.

Procesele de producție pot diferi semnificativ de la o companie la alta. Aceste diferențe pot ține de proveniența materiilor prime, sistemul de hrănire, procesare, depozitare și controlul calității produsului finit.

Unul dintre brandurile prezente pe piața din Republica Moldova este Qualiko, produs de compania MHP — cel mai mare producător de carne de pasăre din Europa și al optulea la nivel mondial, conform clasamentului WATTPoultry. Produsele companiei sunt exportate în peste 70 de țări din întreaga lume.

MHP operează după modelul integrării verticale complete. Compania produce propriile furaje, gestionează procesul de incubare, creșterea păsărilor, procesarea și ambalarea produselor. Potrivit producătorului, controlul calității este realizat la toate etapele — de la materia primă până la produsul finit.

Producția este certificată conform standardului internațional BRC pentru siguranța alimentară. De asemenea, compania deține certificare Halal.

O caracteristică importantă a sistemului MHP este faptul că produsele nu sunt fabricate separat pentru diferite țări. Toate procesele sunt organizate în cadrul unui sistem unic de producție, cu aceleași cerințe privind calitatea și siguranța. În cadrul acestui sistem este produsă întreaga gamă de produse care ulterior este exportată în zeci de țări din lume, inclusiv în Republica Moldova, statele Uniunii Europene, Regatul Unit și Canada.

Și piața din Moldova a remarcat acest lucru. În iunie 2025, Qualiko a obținut „Mercuriul de Aur” și „Medalia de Aur” la categoria „Produse alimentare” în cadrul concursului „Marca Comercială a Anului 2024”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. În plus, brandul a primit distincția „Aprecierea consumatorilor”, acordată în baza votului direct al cumpărătorilor.

Pe fondul interesului tot mai mare pentru calitatea produselor alimentare, consumatorii acordă tot mai multă atenție nu doar prețului, ci și originii produselor, transparenței procesului de producție și standardelor după care funcționează producătorul.