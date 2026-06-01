Qualiko: Cum ajunge carnea de pui de la câmp la raft Ⓟ

Tot mai mulți cumpărători vor să știe nu doar ce aleg de pe raft, ci și cum a fost produsă carnea pe care o consumă. În industria alimentară, proveniența ingredientelor și controlul producției devin criterii tot mai importante.

Atunci când cumpără piept de pui, puțini consumatori se gândesc cu ce a fost hrănită pasărea, cine a produs furajul sau de unde provin cerealele folosite pentru acesta. Totuși, tocmai la aceste etape începe controlul calității produsului final.

În industria alimentară, acest model este cunoscut drept integrare verticală — atunci când o singură companie controlează întregul traseu al produsului, de la cultivarea materiei prime până la procesare și ambalare.

Într-un lanț lung de producție, diferite etape pot fi gestionate de furnizori și operatori diferiți. Acest lucru se referă la cultivarea cerealelor, producerea furajelor, creșterea păsărilor, procesarea și logistica. La fiecare etapă există propriile procese și standarde de control.

În cazul producătorilor integrați vertical, toate etapele sunt reunite într-un singur sistem. Producția cerealelor, a furajelor, incubarea, creșterea păsărilor, procesarea și ambalarea sunt controlate în cadrul unui model unic de producție.

După acest model funcționează compania MHP — producătorul brandului Qualiko și cel mai mare producător de carne de pasăre din Europa, potrivit clasamentului WATTPoultry. Compania gestionează aproximativ 370 de mii de hectare de teren agricol. Cerealele cultivate sunt utilizate în fabricile proprii de furaje, iar ulterior furajele ajung la fermele avicole ale companiei.

Pentru consumator, acest lucru înseamnă transparență privind originea produselor și controlul calității la toate etapele de producție — de la cultivarea materiilor prime până la obținerea produsului finit.

Toate procesele de producție ale MHP sunt integrate într-un sistem unic, care funcționează independent de țara în care produsele sunt livrate. În cadrul acestui model este produsă și gama Qualiko, exportată în peste 70 de țări din întreaga lume.