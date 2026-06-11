QGroup: Cum păstrezi prospețimea recoltei: tehnologia care permite vânzarea fructelor pe tot parcursul anului Ⓟ

Mărul pe care l-ați cumpărat în februarie ar fi putut fi recoltat încă din august și, cu toate acestea, să rămână ferm, suculent și cu gustul intact. Nu este vorba despre substanțe chimice și nici despre ceară. Este vorba despre atmosfera controlată – o tehnologie care a schimbat radical modul în care funcționează agrobusinessul.

Pentru producătorii și distribuitorii de fructe, depozitarea înseamnă bani. Recolta este strânsă o singură dată pe an, însă piața funcționează în fiecare zi. Vânzarea întregii producții imediat după recoltare duce la scăderea prețurilor. Păstrarea fructelor într-un depozit frigorific obișnuit înseamnă pierderea calității după doar două-trei luni. Aici apare diferența dintre cei care utilizează metodele tradiționale și cei care gestionează recolta cu ajutorul tehnologiilor moderne.

De ce depozitarea frigorifică obișnuită nu este suficientă

După recoltare, fructul continuă să trăiască: consumă oxigen, elimină dioxid de carbon și etilenă – gazul care accelerează procesul de coacere și îmbătrânire. Reducerea temperaturii încetinește aceste procese, însă nu le oprește.

În condiții standard de depozitare frigorifică, merele și perele își păstrează calitatea timp de trei-patru luni, după care apar pierderi ireversibile. Soluția nu constă într-o răcire mai intensă, ci în controlul compoziției aerului din interiorul camerei de depozitare.

Cum funcționează

Principiul este simplu: cu cât există mai puțin oxigen în mediul de depozitare, cu atât fructul respiră mai lent.

Într-o cameră cu atmosferă controlată (CA), concentrația de oxigen (O₂) este redusă de la nivelul normal de 21% la 1–3%. În regimul ULO (Ultra Low Oxygen), nivelul de oxigen poate fi redus până la 1% sau chiar mai puțin, ceea ce diminuează suplimentar intensitatea respirației fructelor cu aproximativ 30%.

Acest lucru permite păstrarea merelor, perelor și a altor fructe timp de 6–12 luni fără pierderi semnificative de calitate – de până la trei ori mai mult comparativ cu depozitarea frigorifică tradițională.

Sistemul funcționează automat și menține parametrii stabiliți fără intervenția operatorului.

Pentru depozitarea produselor pe perioade mai mari de șase luni, alături de tehnologia atmosferei controlate este utilizată frecvent și tratarea fructelor cu parafină. Aceasta creează o barieră suplimentară împotriva evaporării umidității și încetinește procesele de îmbătrânire, contribuind la menținerea aspectului, masei și proprietăților comerciale ale fructelor pe termen lung.

DCA: următorul nivel de precizie

Tehnologia Dynamic Controlled Atmosphere (DCA) merge mai departe decât utilizarea unor parametri fixați în prealabil. Sistemul monitorizează în timp real starea fiecărui lot de fructe și adaptează compoziția atmosferei în funcție de necesitățile reale ale acestuia.

Rezultatul este păstrarea fermității, acidității și culorii fructelor la un nivel dificil de atins prin metodele standard de depozitare.

Isolcell: tehnologia atmosferei controlate pentru depozitarea fructelor

Isolcell este o companie italiană specializată în tehnologii de atmosferă controlată încă din anul 1958. Cu peste 33 de brevete internaționale, prezență în mai mult de 50 de țări și peste 10.000 de instalații implementate la nivel mondial, compania produce o gamă completă de echipamente și realizează proiecte la cheie – de la proiectare și etanșarea camerelor până la punerea în funcțiune și asistența tehnică.

Isolcell este partenerul exclusiv la nivel mondial pentru promovarea și implementarea tehnologiei DCA.

Reprezentantul oficial al Isolcell în Republica Moldova este compania QGROUP Technologies, care oferă suport complet pentru proiecte – de la audit tehnic și selectarea configurației optime până la instalarea și mentenanța echipamentelor.

Ce beneficii aduce afacerii

Trecerea la atmosfera controlată schimbă economia întregului lanț de producție și distribuție. Perioada de comercializare crește de două-trei ori, pierderile cauzate de putregai și dereglările fiziologice sunt reduse, iar producătorul devine mai puțin dependent de fluctuațiile sezoniere ale prețurilor.

Un avantaj suplimentar este reducerea semnificativă sau chiar eliminarea tratamentelor chimice postrecoltare.

Atmosfera controlată este o soluție integrată, nu doar un echipament separat. Eficiența acesteia depinde de proiectarea corectă, adaptată fiecărui spațiu de depozitare, fiecărei culturi și fiecărui model de distribuție. Cel mai bun moment pentru a analiza soluțiile moderne de depozitare este înainte de apariția primelor pierderi, nu după.

FAQ

Atmosfera controlată este potrivită pentru depozite mici sau doar pentru marile exploatații agricole?

Tehnologia poate fi adaptată pentru orice volum de depozitare. Echipamentele sunt disponibile atât pentru ferme mici și mijlocii, cât și pentru complexe industriale. Factorul decisiv este alegerea configurației potrivite în funcție de cultură și capacitatea de depozitare, ceea ce determină rentabilitatea investiției.

Prin ce se diferențiază DCA de atmosfera controlată standard și este necesară pentru toți producătorii?

Atmosfera controlată obișnuită funcționează pe baza unor parametri prestabiliți. DCA face depozitarea mai precisă: sistemul monitorizează starea lotului în timp real și ajustează automat nivelul de oxigen. Acest lucru ajută la păstrarea mai îndelungată a fermității, gustului și aspectului fructelor, în special în cazul soiurilor sensibile și al depozitării pe termen lung.

Pentru selectarea unei soluții și programarea unui audit al spațiului dumneavoastră de depozitare:

+373 60 876 000

Mai multe informații despre soluțiile QGROUP Technologies:

www.qhub.md