QGroup: Cum ajută un complex de cântărire auto la eliminarea pierderilor ascunse în agricultură și logistică Ⓟ

La o întreprindere agricolă sau la un terminal logistic, zilnic trec prin complexul de cântărire zeci de camioane.

La prima vedere, procedura pare simplă și bine pusă la punct: camionul intră, este cântărit și primește documentele necesare. Totuși, anume aici — în rutina evidenței manuale — se ascund pierderi care se acumulează treptat, fără a fi observate.

Unde apar concret riscurile

Procesul manual este vulnerabil în mai multe puncte. Operatorul introduce datele manual în registru, ceea ce creează posibilitatea unor înțelegeri frauduloase sau a modificării ulterioare a datelor. Dacă greutatea este înregistrată prin apăsarea unui buton, acesta poate fi activat în momentul convenabil, de exemplu atunci când o parte din marfă a fost deja descărcată.

Fără controlul poziționării vehiculului pe platforma de cântărire, camionul poate urca doar parțial pe cântar, iar valorile înregistrate vor fi mai mici decât cele reale. Fără monitorizare foto-video, în cazul unei situații disputate, devine imposibil de stabilit ce se afla în benă, cum era poziționat camionul și la ce oră a avut loc cântărirea — totul rămâne la nivel de declarații.

Datele sunt transferate manual în contabilitate — de pe hârtie sau din tabele. Nu există o imagine actualizată în timp real. Managerul află despre neconcordanțe abia în momentul verificării, când este deja prea târziu pentru a interveni.

Cum funcționează complexul automatizat

Soluția bazată pe modulul Libra 4.0, integrată cu platforma Trassir și serverul NeuroStation, creează un proces complet automatizat, fără intervenția operatorului în punctele critice.

Camerele video recunosc automat numărul de înmatriculare al vehiculului care intră. Barierele IR detectează intrarea și verifică poziționarea corectă pe platformă — greutatea nu va fi înregistrată dacă vehiculul nu este amplasat corect. Semafoarele sunt controlate de sistem, nu de operator.

Greutatea este înregistrată automat în momentul stabilizării indicatorilor, fără posibilitatea ajustării manuale. Întregul proces este înregistrat video, cu marcaj temporal.

În cazul oricărei abateri — ieșire fără documente de transport, părăsirea platformei la semafor roșu sau valori anormale ale cântarului — sistemul trimite instant notificări prin Telegram, indicând numărul vehiculului și ora evenimentului.

Datele sunt transmise automat în sistemul de evidență al companiei, inclusiv în 1C, fără transfer manual. Rapoartele pot fi generate pentru orice perioadă și exportate în format XLS.

Pentru cine este relevantă soluția și ce se schimbă

Soluția este potrivită pentru întreprinderi agricole și terminale de cereale, cariere, șantiere de construcții și centre logistice — oriunde evidența greutății influențează direct rezultatul financiar.

Dacă există mai multe platforme de cântărire, sistemul permite monitorizarea tuturor obiectivelor de la distanță, printr-o interfață unică.

După implementare, fiecare cântărire este documentată complet: numărul vehiculului, greutatea brută și netă, capturi de pe camere și jurnalul evenimentelor. Falsificarea datelor sau ieșirea neobservată devin imposibile.

Capacitatea de procesare a complexului de cântărire crește datorită gestionării automate a traficului. Contabilitatea lucrează cu date actualizate în timp real.

O abordare integrată

O cameră video fără integrare cu cântarul oferă doar o simplă înregistrare video. Un cântar fără controlul poziționării vehiculului implică riscul unor date eronate. Un registru fără transfer automat în sistemul de evidență rămâne același proces manual, doar mutat pe ecran.

Problema poate fi rezolvată complet doar printr-o abordare integrată. Această abordare este implementată de QGROUP, integrator de complexe automatizate de cântărire bazate pe Libra 4.0.

Sistemul este proiectat individual pentru fiecare obiectiv, ținând cont de infrastructura existentă și de procesele operaționale ale companiei.

Dacă punctul de cântărire din cadrul companiei dumneavoastră funcționează încă după schema tradițională, programați un audit gratuit oferit de QGROUP la numărul 079 885 000.

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