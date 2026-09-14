Primul Moldavian Aufguss Festival: Cum schimbă Niagara Club cultura saunei în Moldova Ⓟ

Sala de fitness, piscina, jacuzzi sau sauna sunt deja lucruri firești într-un club de wellness. Membrii le cunosc, le folosesc și le includ în rutina lor.

Mai puțin obișnuit este momentul în care sauna începe să aibă propriul program, ritualuri conduse de specialiști și chiar un festival dedicat.

Pe 5 și 6 septembrie, Niagara Club a organizat prima ediție Moldavian Aufguss Festival, primul eveniment de acest gen din Republica Moldova. Peste 200 de participanți au descoperit, pe parcursul celor două zile, ritualurile Aufguss alături de maeștri și specialiști din România și Moldova.

Pentru Niagara Club, festivalul a fost mai mult decât un eveniment de două zile. A făcut parte dintr-o direcție pe care clubul o dezvoltă de ceva timp: extinderea experienței de la fitness spre recuperare, relaxare și wellness.

Ce schimbă Aufguss?

Pentru o mare parte a publicului din Moldova, termenul este încă nou.

„Aufguss” vine din limba germană și înseamnă „infuzie”. În timpul unui ritual, apa sau gheața, împreună cu uleiuri esențiale sau elemente naturale, sunt aplicate pe pietrele încinse. Aburul rezultat este distribuit în saună de către maestru, prin tehnici specifice cu prosopul.

În practică, însă, experiența înseamnă mai mult. Fiecare ritual are propriul ritm, propria intensitate și atmosferă. Pot fi folosite plante, infuzii, arome și muzică, iar maestrul conduce sesiunea de la început până la final.

Aici se vede și diferența față de sauna pe care cei mai mulți dintre noi o cunosc. În mod obișnuit, intri atunci când dorești și rămâi cât consideri necesar. În cazul Aufguss, participi la un ritual programat și condus de un specialist.

Sauna capătă astfel un alt rol în experiența de wellness: nu mai este doar un spațiu pe care îl folosești, ci un loc în care se întâmplă ceva.

Un concept nou trebuie mai întâi experimentat

Aufguss este încă puțin cunoscut în Moldova, iar aceasta a fost una dintre provocările primei ediții.

Poți explica tehnica, poți vorbi despre abur, plante, arome sau despre rolul maestrului, dar experiența se înțelege mult mai ușor după ce participi la un ritual.

De aici a pornit și ideea festivalului.

Timp de două zile, publicul a putut încerca diferite ritualuri și a putut înțelege direct cum diferă acestea de utilizarea obișnuită a saunei. Evenimentul a avut și o componentă educațională: participanții au aflat cum se desfășoară un ritual, care este rolul maestrului și cum sunt integrate aromele, plantele și celelalte elemente ale experienței.

Faptul că peste 200 de persoane au participat la prima ediție arată că există curiozitate pentru această direcție.

Pentru Niagara Club, următorul pas este ca Aufguss să nu rămână o experiență încercată o singură dată, la festival, ci să devină parte din programul și cultura wellness a clubului.

Experiență internațională și o echipă care se dezvoltă în Moldova

Pentru prima ediție Moldavian Aufguss Festival, Niagara Club a adus la Chișinău profesioniști cu experiență internațională.

Andrei Șerban, de trei ori campion al României, s-a clasat pe locul 7 mondial la SATAMA Berlin în 2022 și a obținut locul I la proba de tehnică a prosopului în cadrul Campionatului Mondial desfășurat în Italia în 2025.

Alexandru Hogea, Herbalist, Ritual Master și terapeut internațional, lucrează cu plante, ritualuri și tehnici moderne de wellness, integrând componenta naturală în experiențele sale.

Alături de ei a fost Cosmin-Nicolae Ciric, Manager Wellness la Therme București, membru al Juriului Internațional Aufguss WM și specialist în cultura saunei și tradițiile de îmbăiere. În cadrul festivalului, acesta a prezentat inclusiv modul în care gheața, uleiurile esențiale și diferite elemente naturale pot fi integrate într-un ritual Aufguss.

Alături de invitați au fost și specialiștii Niagara Club. Pentru echipa locală, festivalul a fost și o ocazie de a lucra cu profesioniști care activează deja într-o cultură Aufguss dezvoltată.

Conceptul și organizarea primei ediții Moldavian Aufguss Festival au fost coordonate de Irina Ginju, Director Wellness Niagara Club.

De aici înainte urmează partea care se vede mai puțin decât un festival: dezvoltarea programelor, pregătirea specialiștilor și integrarea ritualurilor Aufguss în activitatea curentă a clubului.

Wellness-ul începe să ocupe un loc diferit în experiența Niagara

Festivalul a coincis și cu o nouă etapă în dezvoltarea zonei wellness Niagara Club. Cu această ocazie au fost prezentate noi opțiuni de saune și dușuri, care completează infrastructura destinată relaxării și recuperării.

Până nu demult, modelul unui club de fitness era destul de simplu: vii la club, te antrenezi, iar piscina, sauna sau SPA-ul completează experiența.

Niagara încearcă să lege aceste servicii mai firesc între ele.

Un membru poate veni pentru antrenament și poate continua cu piscina, recuperarea, experiențele termale sau sauna. Într-o altă zi poate veni direct pentru partea de wellness sau pentru un ritual Aufguss.

În loc ca fiecare facilitate să funcționeze separat, fitness-ul, recuperarea și wellness-ul încep să formeze o experiență mai completă.

De ce contează Aufguss WM pentru Niagara

Niagara Club a aderat la Aufguss WM, organizația internațională dedicată dezvoltării și promovării profesionale a artei Aufguss.

Aderarea este importantă mai ales pentru ceea ce clubul vrea să construiască în continuare. Dezvoltarea unei culturi noi nu ține doar de infrastructură. Este nevoie de specialiști pregătiți, standarde de lucru și acces la experiența unei comunități internaționale care activează deja în acest domeniu.

Pentru Niagara, următorul pas este tocmai acesta: experiența adusă prin festival să poată continua prin oamenii și programele clubului.

Ce oferă, de fapt, Niagara Club?

Răspunsul simplu ar fi: acces la sala de fitness, piscină, SPA, saune și, acum, ritualuri Aufguss.

Dar valoarea unui astfel de club nu stă doar în numărul facilităților. Contează cât de firesc ajung ele să fie folosite împreună și câte motive reale are un membru să revină.

Într-o zi poate veni pentru antrenament. În alta, pentru piscină și saună. Sau pentru un ritual Aufguss.

Cu timpul, clubul nu mai este doar locul în care mergi la sală, ci devine parte din rutina ta.

Cu cât există mai multe motive reale pentru a veni și a rămâne, cu atât Niagara poate ocupa un loc mai important în această rutină. Este și direcția spre care indică dezvoltarea actuală a clubului.

Ce urmează după prima ediție?

Niagara Club intenționează să continue Moldavian Aufguss Festival, inclusiv cu o nouă ediție în sezonul de iarnă. Pe termen lung, obiectivul este dezvoltarea comunității, pregătirea specialiștilor locali și familiarizarea unui public cât mai larg cu ritualurile Aufguss și cultura saunei.

Prima ediție a adunat peste 200 de participanți, a adus la Chișinău specialiști cu experiență internațională și a prezentat publicului un concept pe care mulți îl descopereau pentru prima dată.

Niagara Club și-a construit de-a lungul timpului poziționarea în jurul ideii „Mereu Primii”. În cazul Moldavian Aufguss Festival, premiera a fost deja bifată.

Niagara Club, mereu alături de voi!

Adresă: or. Chișinău, str. Ghidighici, 5

Număr de telefon: +37322210021

E-mail: office@niagara

www.niagara.md