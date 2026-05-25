Primăria Chișinău deschide stagiunea de vară la Teatrul Verde cu artiști de top și acces gratuit Ⓟ

Unul dintre cele mai mari amfiteatre în aer liber din Europa deschide stagiunea de vară cu un concert grandios, artiști îndrăgiți și o atmosferă care va transforma Valea Morilor într-un adevărat spectacol sub cerul liber.

Primăria municipiului Chișinău invită locuitorii și oaspeții Capitalei la un eveniment care va reuni pe aceeași scenă nume apreciate de public: Igor Cuciuc, Zinaida Julea, Orchestra Fraților Advahov, Adrian Ursu, Brio Sonores, Zdob și Zdub, Geta Burlacu, Natalia Gordienko, Maria Iliuț și „Crenguță de Iederă”, Ansamblul „Romanița” și Ansamblul „Plăieșii”.

Evenimentul începe la ora 19:00, iar intrarea este liberă. Pentru spectatori va fi organizat și transport din toate sectoarele municipiului Chișinău, începând cu ora 17:00.

Teatrul Verde, cu o capacitate de până la 10.000 de spectatori, a revenit în circuitul cultural al Capitalei după procesul de reabilitare inițiat de Primăria municipiului Chișinău în anul 2022.

În ultimii ani au fost modernizate mai multe zone ale complexului, inclusiv spațiile pentru spectatori și accesele către amfiteatru, iar procesul de renovare continuă etapizat, pentru ca Teatrul Verde să își recapete imaginea de altădată și statutul de carte de vizită culturală a Chișinăului.

Pe 29 mai, Teatrul Verde va deveni scena unei seri pline de muzică live, emoție și energie, într-o atmosferă de festival care va transforma Parcul „Valea Morilor” într-unul dintre cele mai vibrante locuri din Capitală.