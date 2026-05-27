Port Mall și-a lansat propriul film: Filmările au avut loc în Italia, iar premiera — aseară, la Chișinău Ⓟ

Aseară, PORT MALL a organizat premiera celui mai dulce scurtmetraj pentru copii realizat în Moldova: „Pinocchio și cel mai mare Tiramisu”.

Mallul s-a transformat într-un mic univers cinematografic. Copiii au pășit pe covorul roșu alături de personaje de poveste, iar invitații au intrat într-o atmosferă cu muzică italiană, lumini cinematice și multă emoție.

Actorii au fost întâmpinați cu aplauze, exact ca la marile premiere de cinema. Iar filmul, spun cei prezenți, „s-a așezat direct pe sufletele oamenilor din sală”.

Filmările au avut loc în Italia — chiar în locurile în care s-a născut povestea lui Pinocchio. Echipa a filmat în Toscana, Collodi și Veneția, transformând celebrul basm într-o aventură cinematografică dulce, construită special pentru copii și părinții lor.

Fondatorii PORT MALL susțin că proiectul nu a fost gândit ca un simplu eveniment comercial, ci ca o declarație de dragoste pentru copilărie.

„Într-o perioadă în care totul se consumă foarte repede online, o perioadă în care ne-am mutat viețile în telefoane, noi am vrut să facem ceva real. Cu actori. Cu emoție. Cu suflet”, a declarat Tatiana Golea.

Actorul Emilian Crețu a spus că proiectul l-a făcut să retrăiască emoțiile copilăriei.

„M-am simțit iar copil pe platoul de filmare. Și cred că exact asta trebuie să facă un film bun”, a declarat Emilian Crețu.

După proiecție, invitații au fost conduși în zona special amenajată pentru tiramisu, unde copiii au primit cadouri și au făcut poze cu actorii preferați.

Invitații au recunoscut că PORT MALL „reușește de fiecare dată să surprindă piața din Moldova cu proiecte greu de egalat”. Unii dintre ei au mărturisit că filmul i-a „teleportat direct în copilărie”, iar copiii au început deja să întrebe când apare partea a doua.

Emoțiile și culoarea surprinsă de camere, vorbesc de la sine: