Port Mall a oferit cea de-a șaptea mașină în cadrul campaniei Port Drive de Shopping Ⓟ

În fața miilor de oameni veniți să participe la sărbătoarea dedicată copiilor, a avut loc și extragerea celui de-al șaptelea automobil din cadrul campaniei PORT Drive de Shopping.

Înainte de extragere, fondatorul PORT MALL, Anatolie Golea a vorbit despre ideea care stă în spatele campaniei PORT Drive de Shopping: emoții reale și surprize care chiar ajung la oameni.

„Atunci, când am lansat PORT Drive de Shopping, ne-am dorit, de fapt, … mai mult decât o campanie. Ne-am dorit să oferim oamenilor emoții reale și motive să creadă că lucrurile frumoase chiar se pot întâmpla. Astăzi oferim cea de-a șaptea mașină din cele douăsprezece pe care ne-am angajat să le dăruim. Pentru noi, acesta este cel mai important lucru: să ne respectăm promisiunile”, a declarat Anatolie Golea.

Momentul a fost așteptat cu emoție de participanții înscriși în tombolă. Marele premiu, un Jetour nou-nouț, a ajuns la Serghei Șapoval, al cărui nume a fost extras în aplauzele celor prezenți.

„Particip de ceva timp la campanie și mereu am sperat că poate, într-o zi, voi fi eu cel norocos. Este un sentiment extraordinar. Băiețelul meu a pus biletele în boxă, înseamnă că norocul este al său. Mulțumesc PORT MALL pentru dovada că merită să credem în visele noastre”, a declarat Serghei Șapoval.

Campania PORT Drive de Shopping continuă, iar surprizele sunt departe de a se fi încheiat. Mai sunt încă cinci automobile care urmează să-și găsească proprietarii.

Extragerea celei de-a șaptea mașini a avut loc într-o zi cu dublă semnificație pentru PORT MALL. Pe lângă marele premiu, vizitatorii au asistat la stabilirea unui nou record național – cel mai mare tiramisu realizat vreodată în Republica Moldova – și au participat la un program dedicat copiilor, cu personaje de poveste, muzică, jocuri și mii de porții de desert oferite gratuit.