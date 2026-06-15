Porsche Center Moldova este partener al Chisinau 10 km Night Run 2026. Pe 28 iunie, performanța va reuni pasionații de viteză și mișcare atât pe traseul de alergare, cât și dincolo de el.

Performanța înseamnă dorința de a merge mai departe, de a depăși limite și de a trăi emoția vitezei. Pentru unii, aceasta se măsoară în kilometri alergați pe străzile Chișinăului de noapte. Pentru alții, în puterea, precizia și dinamica unui Porsche.

În acest an, Porsche Center Moldova susține Chisinau 10 km Night Run 2026 și vine cu o ofertă specială pentru cei care apreciază performanța în toate formele ei.

Porsche Center Moldova lansează una dintre cele mai atractive oferte de leasing din ultimii ani pentru autoturismele disponibile direct din stoc.

Porsche oferă condiții speciale pentru cei care visează să conducă un SUV sport premium — fără așteptare și în condiții financiare excepțional de avantajoase.

Astăzi, a deveni proprietar Porsche este mai simplu ca niciodată:

• Porsche Macan — leasing de la 911 euro/lună

• Porsche Cayenne — leasing de la 1.911 euro/lună

Oferta este valabilă exclusiv pentru autoturismele disponibile în stoc și reprezintă o oportunitate rară pe piața locală. Astfel de condiții pentru modelele Porsche nu au mai fost disponibile de mult timp.

Porsche Macan îmbină dinamica caracteristică brandului cu versatilitatea ideală atât pentru viața urbană, cât și pentru drumuri lungi. Totodată, Porsche Cayenne redefinește standardele segmentului premium SUV prin performanță, tehnologie și confort de nouă generație.

Pe lângă avantajele financiare, clienții beneficiază și de disponibilitate imediată — fără timpi lungi de așteptare pentru producție și livrare.

Această ofertă specială este valabilă pentru o perioadă limitată și exclusiv în limita stocului disponibil.

Detalii și condiții personalizate pot fi obținute la Porsche Center Moldova:

Str. Calea Ieșilor 28/1

Telefon: 060 000 911

Porsche Center Moldova susține performanța nu doar pe șosea, ci și pe traseul de alergare. Pe 28 iunie, Chisinau 10 km Night Run 2026 va transforma străzile nocturne ale capitalei într-o experiență unică, unde sportul, muzica și energia orașului se întâlnesc într-o atmosferă de neuitat.

Alege distanța de 5 km sau 10 km și fă parte din cea mai spectaculoasă cursă nocturnă a verii.