Peste 400 de invitați au celebrat vara la Škoda Summer Fest 2026 – o zi despre familie și bucuria de a explora împreună Ⓟ

Pe 25 iulie, dealurile verzi de la Hill & Valley Farm au devenit locul de întâlnire al comunității Škoda din Republica Moldova.

Proprietari de automobile Škoda, familiile lor și prietenii brandului au lăsat pentru câteva ore în urmă agitația orașului și s-au bucurat de o zi petrecută în natură, în cadrul Škoda Summer Fest 2026.

Inspirat de filosofia "Let's Explore", evenimentul a fost construit în jurul unui mesaj simplu: cele mai frumoase drumuri sunt cele pe care le parcurgem împreună.

Încă de la sosire, participanții au fost întâmpinați într-o atmosferă relaxată, unde zâmbetele copiilor, muzica, aerul curat și peisajele spectaculoase au creat cadrul perfect pentru o experiență autentică de vară.

Pe parcursul întregii după-amiezi, familiile au participat la jocuri și activități interactive, cei mici s-au bucurat de ateliere creative și surprize pregătite special pentru ei, iar adulții au avut ocazia să descopere cele mai noi modele Škoda și să participe la sesiuni de test drive.

Atmosfera festivalului a fost completată de zonele gastronomice și experiențele oferite de partenerii evenimentului. Degustările de vinuri Purcari, produsele Sandra, băuturile oferite de OM și Efes, precum și activările pregătite de Viorica Cosmetics au contribuit la transformarea evenimentului într-o adevărată sărbătoare dedicată întregii familii.

Unul dintre cele mai apreciate momente ale zilei a fost experiența de test drive, unde participanții au avut posibilitatea să conducă modelele Škoda Karoq, Škoda Kodiaq și Škoda Superb, iar noile versiuni electrificate Kodiaq iV și Superb iV au atras un interes deosebit din partea celor care își doresc să descopere mobilitatea viitorului.

Evenimentul s-a încheiat cu tradiționala tombolă, care a adus numeroase zâmbete și surprize participanților rămași până la final, demonstrând încă o dată că cele mai frumoase momente sunt cele împărtășite împreună.

Maxim Buzdugan, Directorul si Brand Managerul - a mulțumit tuturor celor prezenți pentru încrederea acordată brandului și pentru faptul că au ales să facă parte din această comunitate:

"ŠKODA Summer Fest a fost creat pentru oamenii care aleg Škoda nu doar ca automobil, ci ca partener al călătoriilor și al momentelor importante din viață. Ne-am dorit să oferim familiilor o experiență autentică, în care să petreacă timp împreună, să exploreze natura și să creeze amintiri frumoase. Le mulțumim tuturor participanților și partenerilor care au făcut posibil acest eveniment și ne bucurăm că, împreună, am demonstrat încă o dată că spiritul Let's Explore înseamnă mult mai mult decât condusul unui automobil."

Prin organizarea ŠKODA Summer Fest 2026, Škoda Moldova își reconfirmă angajamentul de a construi o comunitate în jurul valorilor care definesc brandul: încredere, familie, siguranță, inovație și bucuria de a explora lumea împreună.

Pentru că, în cele din urmă, cele mai frumoase destinații nu sunt întotdeauna locurile în care ajungem, ci oamenii alături de care alegem să călătorim.