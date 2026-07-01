theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Business News logoBusiness News
30 Iulie 2026, 09:00
77
Copiază linkul
Link copiat

Penthouse-urile Nixon sunt spațiul în care orașul își dezvăluie întreaga frumusețe Ⓟ

Ferestre panoramice din podea până în tavan, intimitate, înălțime și un sentiment de libertate care nu poate fi comparat cu cel oferit de un apartament obișnuit.

Penthouse-urile Nixon sunt spațiul în care orașul își dezvăluie întreaga frumusețe

Aici, fiecare dimineață începe cu o priveliște asupra întregului Chișinău, iar serile sunt luminate de luminile marelui oraș.

Compartimentările bine gândite, arhitectura de nivel premium și cele mai spectaculoase panorame transformă penthouse-urile Nixon nu doar într-o proprietate imobiliară, ci într-un simbol al statutului și al unui stil de viață aparte.

Acesta este locul pentru cei care aleg mai mult:

  • mai multă lumină;
  • mai mult spațiu;
  • mai multe emoții;
  • mai mult din oraș, chiar la fereastra lor.

Nixon – cea mai frumoasă priveliște asupra Chișinăului.

Penthouse-urile Nixon sunt spațiul în care orașul își dezvăluie întreaga frumusețe

Arhitectura complexului a fost concepută conform principiilor europene de dezvoltare urbană:

  • geometrie curată a fațadelor, fără elemente decorative inutile;
  • materiale durabile, rezistente în timp;
  • ferestre panoramice care inundă spațiul cu lumină naturală;
  • zone interioare private;
  • amenajări exterioare care creează o atmosferă liniștită și estetică pentru locuire.

Însă aspectul exterior este doar o parte a poveștii. Adevărata calitate se află în interior:

  • sistem constructiv proiectat cu atenție;
  • soluții inginerești moderne pentru liniște și confort termic;
  • lifturi de înaltă calitate și rețele inginerești moderne;
  • zone de circulație sigure și grupuri de intrare moderne;
  • parcare subterană care asigură ordine, confort și păstrează estetica curții;
  • sisteme moderne de securitate și control al accesului.

Penthouse-urile Nixon sunt spațiul în care orașul își dezvăluie întreaga frumusețe

Fiecare centimetru a fost gândit astfel încât locatarii să se bucure de confort nu doar în primele luni, ci pe întreaga durată de exploatare a complexului.

Acesta nu este un proiect temporar, ci o nouă realitate urbană.

Nixon este locuința în care nu se face compromis la ceea ce contează cu adevărat. Un loc în care calitatea se simte încă de la primul pas, unde atenția la detalii creează un nivel superior de confort, iar arhitectura adaugă valoare și prestigiu întregului ansamblu.

Penthouse-urile Nixon sunt spațiul în care orașul își dezvăluie întreaga frumusețe

Astăzi este momentul ideal să deveniți parte dintr-un proiect care deja stabilește standardele viitorului. Cât timp cele mai bune compartimentări și cele mai spectaculoase panorame sunt încă disponibile, aveți oportunitatea de a alege spațiul în care veți dori să trăiți mulți ani, cu încredere și plăcere.

Telefon: +373 61 11 11 15

www.nixon.md

Penthouse-urile Nixon sunt spațiul în care orașul își dezvăluie întreaga frumusețe

Sursă
Business News logoBusiness News
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici