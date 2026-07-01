Penthouse-urile Nixon sunt spațiul în care orașul își dezvăluie întreaga frumusețe Ⓟ

Ferestre panoramice din podea până în tavan, intimitate, înălțime și un sentiment de libertate care nu poate fi comparat cu cel oferit de un apartament obișnuit.

Aici, fiecare dimineață începe cu o priveliște asupra întregului Chișinău, iar serile sunt luminate de luminile marelui oraș.

Compartimentările bine gândite, arhitectura de nivel premium și cele mai spectaculoase panorame transformă penthouse-urile Nixon nu doar într-o proprietate imobiliară, ci într-un simbol al statutului și al unui stil de viață aparte.

Acesta este locul pentru cei care aleg mai mult:

mai multă lumină;

mai mult spațiu;

mai multe emoții;

mai mult din oraș, chiar la fereastra lor.

Nixon – cea mai frumoasă priveliște asupra Chișinăului.

Arhitectura complexului a fost concepută conform principiilor europene de dezvoltare urbană:

geometrie curată a fațadelor, fără elemente decorative inutile;

materiale durabile, rezistente în timp;

ferestre panoramice care inundă spațiul cu lumină naturală;

zone interioare private;

amenajări exterioare care creează o atmosferă liniștită și estetică pentru locuire.

Însă aspectul exterior este doar o parte a poveștii. Adevărata calitate se află în interior:

sistem constructiv proiectat cu atenție;

soluții inginerești moderne pentru liniște și confort termic;

lifturi de înaltă calitate și rețele inginerești moderne;

zone de circulație sigure și grupuri de intrare moderne;

parcare subterană care asigură ordine, confort și păstrează estetica curții;

sisteme moderne de securitate și control al accesului.

Fiecare centimetru a fost gândit astfel încât locatarii să se bucure de confort nu doar în primele luni, ci pe întreaga durată de exploatare a complexului.

Acesta nu este un proiect temporar, ci o nouă realitate urbană.

Nixon este locuința în care nu se face compromis la ceea ce contează cu adevărat. Un loc în care calitatea se simte încă de la primul pas, unde atenția la detalii creează un nivel superior de confort, iar arhitectura adaugă valoare și prestigiu întregului ansamblu.

Astăzi este momentul ideal să deveniți parte dintr-un proiect care deja stabilește standardele viitorului. Cât timp cele mai bune compartimentări și cele mai spectaculoase panorame sunt încă disponibile, aveți oportunitatea de a alege spațiul în care veți dori să trăiți mulți ani, cu încredere și plăcere.

Telefon: +373 61 11 11 15

www.nixon.md