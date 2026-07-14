Participarea la maratoanele Sporter a devenit gratuită pentru persoanele de 65+ ani

Asociația obștească Sporter a lansat programul „Sporter 65+” pentru promovarea sportului și a unui stil de viață sănătos. Scopul acestuia este să încurajeze mișcarea și să demonstreze că aceasta nu are vârstă.

Inițiativa a fost creată pentru persoanele care continuă să facă mișcare, să accepte provocări noi și să-i inspire pe cei din jur prin propriul exemplu.

Prin intermediul programului „Sporter 65+”, participanții pot beneficia de un loc gratuit la evenimentele organizate de Sporter. Participarea este posibilă în limita locurilor disponibile și cu respectarea condițiilor prevăzute pentru fiecare competiție.

Programul este disponibil acum și pentru Maratonul Internațional Chișinău, care va avea loc pe 13 septembrie 2026.

Cu ajutorul „Sporter 65+”, organizatorii își propun să facă evenimentele sportive mai accesibile pentru persoanele de 65 de ani și peste și să încurajeze participarea acestora la competiții.

Cine poate beneficia de program

Pot participa gratuit cetățenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 65 de ani până în ziua desfășurării competiției și îndeplinesc cerințele prevăzute în regulament.

Înscrierea în programul „Sporter 65+” este posibilă din momentul deschiderii înregistrărilor pentru evenimentul ales și până cel târziu cu zece zile înainte de start. Dacă toate locurile la evenimentul vor fi ocupate mai devreme, înscrierile vor fi închise anticipat.

Cum se face înregistrarea

Pentru înscriere, participantul trebuie să expedieze un mesaj la adresa event@sporter.md și să atașeze o fotografie sau o copie scanată a actului de identitate.

Mesajul trebuie să conțină:

denumirea evenimentului;

distanța aleasă;

numărul de telefon;

numărul de telefon al unei persoane care poate fi contactată în caz de urgență.

După verificarea informațiilor, reprezentanții Sporter vor confirma înregistrarea și vor expedia biletul de participare.

Mai multe informații despre programul „Sporter 65+” și condițiile de participare sunt disponibile în regulamentul oficial.