OM: De ce hidratarea contează la Campionatul Național de Triatlon 2026 Ⓟ

Pe 16 august, în Parcul „La Izvor” din Chișinău, va avea loc Campionatul Național de Triatlon 2026. Participanții vor parcurge trei probe — înot, ciclism și alergare — pentru a-și testa rezistența și determinarea.

Cum fac față sportivii efortului fizic prelungit și ce rol joacă apa în timpul competiției? Despre acest subiect vorbim împreună cu partenerul oficial al Campionatului Național de Triatlon 2026, brandul de apă potabilă OM.

Apa OM, alături de participanți pe toată durata cursei

Pentru brandul OM, participarea la competiție reprezintă o continuare a misiunii sale de a susține un stil de viață activ și de a promova sportul în Republica Moldova.

OM este o apă potabilă de origine naturală, cu un conținut mineral echilibrat, recomandată pentru consum încă din primele zile de viață. Datorită formatelor practice și calității înalte, este potrivită atât pentru consumul zilnic, cât și în timpul efortului fizic intens.

De ce este atât de importantă hidratarea în timpul competiției

În timpul unui triatlon, organismul pierde o cantitate semnificativă de lichide. Refacerea la timp a echilibrului hidric influențează starea de bine, capacitatea de efort și menținerea ritmului pe întreaga distanță.

Pierderea de lichide și efectele acesteia:

1% — apare senzația de sete și este afectată termoreglarea;

2% — rezistența scade cu 10–20%, iar atenția și coordonarea se diminuează;

3–4% — apar oboseala accentuată, durerile de cap și o scădere a forței și rezistenței de până la 30%;

5–6% — pot apărea amețeli, greață, stări de confuzie și risc de insolație;

10% și peste — starea devine periculoasă pentru viață, fiind afectată funcționarea organelor și a sistemelor organismului.

Chiar și o pierdere de 2% din lichidele organismului este considerată critică pentru un sportiv, mai ales în condiții de temperaturi ridicate. De aceea, hidratarea reprezintă o parte esențială atât a pregătirii, cât și a parcurgerii cursei.

La start, la finiș, de-a lungul traseului și în zonele de recuperare, participanții vor avea la dispoziție apă OM, pentru a-și menține un nivel optim de hidratare pe tot parcursul competiției.

OM susține un stil de viață activ

Filosofia brandului OM se bazează pe ideea că mișcarea înseamnă mai mult decât performanță sportivă — este o alegere zilnică pentru sănătate și stare de bine.

De aceea, brandul susține inițiative sportive și de promovare a unui stil de viață sănătos în diferite regiuni ale țării, contribuind la crearea unor condiții mai bune pentru practicarea sportului, atât de către profesioniști, cât și de amatori.

Campionatul Național de Triatlon 2026 va avea loc pe 16 august 2026, în Parcul „La Izvor” din Chișinău.

Ești pregătit să accepți provocarea? Înscrie-te, alege distanța potrivită și ia startul. Testează-ți limitele și fă parte din cel mai important eveniment de triatlon din Republica Moldova.