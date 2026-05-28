Noul Škoda Kodiaq RS a ajuns în Moldova. SUV-ul sportiv este disponibil de la 48.800€ Ⓟ

Cel mai puternic și dinamic Kodiaq din noua generație este deja disponibil în showroom-urile din Chișinău, într-o ofertă specială cu preț de la 48.800€, în limita stocului disponibil.

Noul Kodiaq RS combină performanța sportivă, tehnologiile inteligente și spațiul generos specific unui SUV de familie, fiind creat pentru clienții care își doresc mai multă putere, confort premium și siguranță în fiecare călătorie.

Versiunea RS este echipată cu un motor 2.0 TSI de 265 CP, tracțiune integrală inteligentă 4x4 și cutie automată DSG, oferind o experiență de condus dinamică atât în oraș, cât și pe trasee lungi sau drumuri dificile. De asemeni pe model standard vine suspensia DCC de generația a 2-a și Progressive stearing.

Pe lângă performanțe, noul Kodiaq RS impresionează și prin designul exterior sportiv. Modelul beneficiază de elemente exclusive RS, grilă frontală iluminată Crystal Face, jante sportiv la 20 de inch și faruri Matrix LED de ultimă generație.

Interiorul este orientat spre confort și tehnologie premium. Clienții beneficiază de scaune sport RS, cockpit virtual digital, sistem multimedia modern, iluminare ambientală și scaune față cu masaj.

SUV-ul include și cele mai noi sisteme de asistență și siguranță Škoda, precum Travel Assist, Adaptive Cruise Control, Side Assist și Area View 360°.

Noul Kodiaq RS este destinat clienților activi care își doresc un SUV versatil, capabil să combine perfect performanța, spațiul și tehnologia modernă.

Grăbiți-vă! Stocul de masini Skoda Kodiaq RS este limitat la 20 de automobile.

Modelul este deja disponibil pentru vizionare și test drive în showroom-urile Škoda din Chișinău.

