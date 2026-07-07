Noul Mercedes-Benz S-Class, prezentat în premieră în Republica Moldova Ⓟ

Pe 25 iunie 2026, Mercedes-Benz Moldova a prezentat la Chișinău noul Mercedes-Benz S-Class — modelul care, de-a lungul deceniilor, a rămas un simbol al confortului, siguranței și leadershipului tehnologic.

Pentru o seară, Mercedes-Benz Center a devenit locul în care istoria brandului s-a întâlnit cu viitorul său. Lumina, videoproiecțiile și muzica live a orchestrei au creat o atmosferă spectaculoasă pentru momentul central al serii — prezentarea noului S-Class.

Sub semnul 140 Years of Innovation, invitații au descoperit parcursul Mercedes-Benz de la primul automobil, brevetat de Carl Benz în 1886, până la noul S-Class — modelul care continuă să definească standardele luxului, confortului și inovației.

Această legătură între trecut și viitor a fost subliniată printr-o expoziție specială de automobile istorice Mercedes-Benz: W187, W180, W111 și C126. Aceste modele au creat un pod simbolic între patrimoniu și viitor, amintind că dorința de perfecțiune, respectul pentru tradiție și curajul de a privi înainte fac parte din ADN-ul Mercedes-Benz de 140 de ani.

Noul Mercedes-Benz S-Class continuă moștenirea unui model care, de decenii, stabilește repere pentru întreaga industrie auto. Este cea mai amplă actualizare realizată în cadrul unei generații S-Class: peste 50% dintre componentele automobilului au fost actualizate.

În noul S-Class, tehnologia nu există pentru a impresiona, ci pentru a crea o stare de calm și siguranță în fiecare călătorie. Suspensia AIRMATIC și opționala E-ACTIVE BODY CONTROL utilizează amortizare inteligentă și date Car-to-X pentru a se adapta din timp la denivelările drumului. Sistemul poate avertiza șoferul în cazul unor imperfecțiuni bruște ale carosabilului sau poate pregăti suspensia înaintea unor obstacole mai lungi.

Aceeași atenție se simte și în interior. Digital Vent Control ajustează automat gurile de ventilație față și spate în funcție de scenariul ales, iar setările pot fi personalizate prin MBUX — de la un flux delicat de aer pentru șofer până la o atmosferă relaxantă pentru pasagerii din spate, fără curenți neplăcuți. Iar noul sistem de purificare a aerului cu ENERGIZING AIR CONTROL poate reînnoi aerul din habitaclu aproximativ la fiecare 90 de secunde, filtrând particule fine PM2.5 și reducând mirosurile neplăcute sau gazele nocive.

Chiar și ploaia a fost gândită până la cele mai mici detalii. În timpul dezvoltării, inginerii Mercedes-Benz au simulat diferite tipuri de ploaie într-un laborator cu 1.648 de duze de apă, pentru a reduce zgomotul produs de ploaia puternică și pentru a păstra în habitaclu o atmosferă cât mai liniștită. Astfel, chiar și atunci când afară vremea este nefavorabilă, în interiorul S-Class rămâne senzația de liniște și control.

Siguranța este susținută de sisteme care reacționează înainte ca un impact să aibă loc. PRE-SAFE® Sound poate pregăti auzul pasagerilor pentru un zgomot puternic de impact printr-un semnal special de „zgomot roz”, iar iluminarea ambientală activă, cu aproximativ 250 de LED-uri, poate avertiza vizual asupra unui potențial pericol.

Noul S-Class este echipat cu 10 camere, 5 radare și 12 senzori ultrasonici, iar arhitectura digitală MB.OS conectează sistemele-cheie ale automobilului într-un ecosistem inteligent. Nu este doar o colecție de tehnologii, ci o filozofie inginerească Mercedes-Benz: să anticipeze, să protejeze și să creeze confort înainte ca nevoia să devină vizibilă.

De aceea, noul S-Class nu este doar continuarea unei legende. Este expresia contemporană a ceea ce Mercedes-Benz creează de 140 de ani: inovații care devin emoție.

Welcome home

140 Years of Innovation. 140 de ani de istorie. Iar viitorul abia începe.