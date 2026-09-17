Neo Computer: Laptop pentru școală și facultate - pe ce merită să dai bani și pe ce nu Ⓟ

În fiecare august, mii de familii din Moldova cumpără un laptop pentru copil, pentru facultate sau pentru muncă.

Bugetul e aproape întotdeauna limitat, iar întrebarea reală nu e „care e cel mai ieftin”, ci „unde pot economisi fără să regret peste doi ani”.

Diferența dintre o alegere bună și una proastă nu stă în suma cheltuită, ci în ce anume alegi să tai din configurație. Unele economii nu se simt deloc. Altele te costă un laptop nou peste doi ani.

Nu tăia de aici

Poți tăia de aici

Memoria RAM

Capacitatea SSD-ului

SSD, nu eMMC

Placa video separată

Garanția locală

Ecranul OLED



Carcasa de aluminiu



Unde nu merită să economisești niciodată

1. Memoria RAM — decizia care nu mai poate fi corectată

Memoria RAM e ceea ce permite laptopului să țină deschise simultan browserul, aplicația de videoconferință și documentul la care lucrezi. Până acum câțiva ani, se putea adăuga oricând, ca o piesă separată.

Astăzi, la aproape toate laptopurile subțiri, memoria e lipită direct pe placa de bază. Nu există sloturi, nu se poate adăuga nimic, în niciun service, niciodată. Cât cumperi azi, atât rămâne până arunci laptopul.

Cu 8 GB, laptopul merge bine câteva luni. Apoi, pe măsură ce sistemul se actualizează și se deschid mai multe file în browser, începe să se blocheze la fiecare acțiune. Nu s-a stricat nimic — pur și simplu nu mai are resurse. În 2026, minimul rezonabil e 16 GB, iar diferența de preț la cumpărare e cu mult mai mică decât costul unui laptop nou peste doi ani.

2. Tipul de stocare — caută cuvântul „SSD”

Locul unde se păstrează programele și fișierele determină cât de repede pornește laptopul și cât de repede se deschid aplicațiile. La modelele foarte ieftine apare în caracteristici cuvântul eMMC — un tip de stocare ieftin, cam ce găsești într-un telefon de buget, de câteva ori mai lent decât un SSD obișnuit.

În practică: laptopul pornește în două-trei minute în loc de câteva secunde, iar spațiul de 64 sau 128 de gigabaiți se umple doar cu actualizările de sistem. Caută în fișa tehnică cuvântul SSD. Dacă scrie eMMC, treci la alt model — nu se poate schimba ulterior.

3. Garanția care se execută local

Garanția producătorului există formal peste tot, dar cineva trebuie să o execute. Diferența apare abia când se strică ceva: un laptop cumpărat de la un partener autorizat din Moldova se predă într-un service local și se repară pe canalul oficial, cu piese originale.

Verificarea durează un minut

Verificarea durează un minut și merită făcută indiferent de unde cumperi: cere numărul de serie și caută-l pe site-ul oficial al producătorului, la secțiunea de verificare a garanției. Vei vedea exact dacă e activă, până când și în ce condiții.

Unde chiar poți economisi, fără regrete

Nu toate compromisurile sunt egale. Iată unde tăierea de buget nu te va deranja:

✅ Capacitatea SSD-ului. Spre deosebire de memorie, SSD-ul stă într-un slot standard pe majoritatea modelelor și se poate înlocui oricând cu unul mai mare, la cost mic. Ia 512 GB acum, mărești mai târziu dacă e nevoie.

✅ Placa video separată. Dacă nu te joci și nu montezi video, grafica integrată din procesoarele moderne acoperă lejer tot ce înseamnă documente, cursuri online și streaming.

✅ Ecranul OLED. Arată spectaculos, dar un ecran IPS Full HD bun e perfect suficient pentru studiu și birou. Diferența contează doar dacă lucrezi cu fotografie sau design.

✅ Materialul carcasei. Plasticul de calitate rezistă la fel de bine ca aluminiul în utilizare normală. Diferența e estetică, nu funcțională.

O capcană specifică pieței din Moldova: tastatura

Laptopurile ajung la noi pe canale diferite, iar tastatura diferă în funcție de piața pentru care au fost fabricate. Unele au literele chirilice imprimate, altele doar latine, iar modelele aduse din vestul Europei pot avea aranjamente AZERTY sau QWERTZ — cu literele așezate complet altfel decât ești obișnuit.

Important: acest lucru nu se poate schimba din setările calculatorului. Poți schimba limba de scriere, dar literele imprimate fizic pe taste rămân acolo unde sunt. Singura soluție e înlocuirea tastaturii, care costă și cere intervenție în service.

Întrebarea de pus înainte de plată: „ce aranjament de tastatură are exact acest exemplar?”

Bani pe care îi poți economisi fără să tai din configurație

Dacă laptopul e pentru un student, o parte semnificativă din buget poate fi economisită la software. Cu o adresă de e-mail instituțională de la universitate, multe programe scumpe sunt gratuite:

Microsoft 365 — universitățile cu acord Microsoft oferă studenților pachetul complet, gratuit.

Autodesk (AutoCAD, Revit, Fusion) — licențe educaționale gratuite.

JetBrains — mediile de dezvoltare, gratuit pentru studenți.

GitHub Student Developer Pack — un set întreg de instrumente și servicii.

Alternative gratuite pentru oricine — GIMP în locul Photoshop, LibreOffice, DaVinci Resolve pentru montaj video.

Un singur lucru de verificat la cumpărare: dacă laptopul vine cu sistem de operare licențiat inclus. Unele modele foarte ieftine se vând fără, iar licența cumpărată separat schimbă calculul bugetului.

Cum iei un laptop mai bun cu același buget lunar

Magazinele autorizate din Chișinău oferă achitarea în rate fără dobândă, pe patru până la zece luni, cu perfectare rapidă — de obicei doar cu buletinul și fără drum la bancă. Diferența practică e importantă: în loc de un model foarte ieftin cu 8 GB și stocare lentă, iei unul corect echipat, plătit lunar. Peste patru ani, primul e la gunoi, al doilea încă merge.

Ce să verifici, pe scurt

🔲 Minimum 16 GB memorie RAM — nu se mai poate adăuga ulterior.

🔲 În caracteristici scrie SSD, nu eMMC.

🔲 Procesor de generație recentă, nu un model vechi cu nume impresionant.

🔲 Aranjamentul tastaturii e cel cu care ești obișnuit.

🔲 Numărul de serie se poate verifica pe site-ul producătorului.

🔲 Sistem de operare licențiat inclus.

Pentru configurațiile recomandate pe fiecare specializare — informatică, arhitectură, design sau studii umaniste — și pentru comparația între Windows, MacBook și Chromebook, există un ghid detaliat pentru alegerea laptopului de studii, actualizat pentru acest an.

Iar dacă bugetul e principala constrângere, merită comparate modelele accesibile care au totuși SSD și 16 GB memorie — de multe ori diferența de preț față de configurațiile minimale e mai mică decât pare.

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