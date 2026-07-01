Monjaro, Atlas și Cityray sunt disponibile în condiții speciale de la Geely — Marca nr. 1 în Republica Moldova Ⓟ

La finalul lunilor mai și iunie 2026, Geely s-a clasat pe primul loc în Republica Moldova după numărul de înmatriculări ale autoturismelor noi.

Creșterea constantă a cererii reflectă nivelul ridicat de încredere acordat brandului de către clienți, precum și dezvoltarea continuă a gamei de modele, perfecționarea tehnologiilor și condițiile avantajoase de achiziție oferite.

În prezent, cele mai solicitate SUV-uri GEELY sunt disponibile în condiții speciale:

GEELY Cityray — avantaj de 4 000 $, la prețul special de 20 880 $;

GEELY Atlas 4WD — avantaj de 5 000 $, la prețul special de 26 880 $;

GEELY Monjaro 4WD — avantaj de 6 000 $, la prețul special de 32 880 $, precum și finanțare în leasing cu 0%.

GEELY Monjaro — încredere, statut și confort

Monjaro este SUV-ul amiral al mărcii GEELY, care îmbină o arhitectură inginerească modernă, un nivel ridicat de dotări și un design expresiv.

Automobilul este construit pe platforma CMA, dezvoltată cu participarea inginerilor Volvo. Sub capotă se află un motor turbo de 2,0 litri și 238 CP, cuplat la o transmisie automată clasică Aisin cu 8 trepte și la sistemul inteligent de tracțiune integrală Real-Time AWD. Această configurație tehnică oferă performanțe dinamice, stabilitate în deplasare și un nivel ridicat de confort.

Interiorul modelului Monjaro este conceput cu accent pe calitatea materialelor, ergonomie și funcționalitate. Trei ecrane digitale de 12,3 inch, afișaj Head-Up, sistem audio Infinity cu 12 difuzoare, reglaje electrice ale scaunelor cu memorie, funcții de ventilație, încălzire și masaj, precum și spațiul generos oferit pasagerilor din spate transformă fiecare călătorie într-o experiență confortabilă, indiferent dacă este vorba despre deplasările zilnice, călătorii prin Moldova, delegații sau vacanțe cu automobilul.

GEELY Atlas — spațiu și siguranță pentru întreaga familie

Atlas este un SUV cu tracțiune integrală, creat pentru familiile care apreciază tehnologia, confortul și siguranța. Habitaclul spațios, nivelul ridicat de protecție și echiparea modernă îl transformă într-o alegere practică pentru un stil de viață activ.

Modelul este echipat cu un motor turbo de 2,0 litri și 218 CP, transmisie automată clasică cu 8 trepte și sistem inteligent de tracțiune integrală, care distribuie automat cuplul între punți în funcție de condițiile de drum.

Lista dotărilor include plafon panoramic, ventilația scaunelor din față, încălzirea tuturor scaunelor, sistem audio Harman Infinity, precum și unul dintre cele mai încăpătoare portbagaje din clasa sa. Un accent deosebit este pus pe sistemele electronice de asistență și siguranță, inclusiv pilot automat inteligent, sistem de menținere a benzii de circulație, monitorizarea unghiului mort și un pachet complex de sisteme pentru prevenirea coliziunilor.

Combinația dintre spațiul generos, confort și tracțiunea integrală îi permite modelului Atlas să facă față cu aceeași ușurință deplasărilor zilnice prin oraș, călătoriilor în familie prin Moldova sau vacanțelor cu automobilul peste hotare.

GEELY Cityray — soluția practică pentru un stil de viață activ

Cityray este un SUV urban modern, destinat celor care își doresc un automobil compact, echipat cu tehnologii actuale, un habitaclu spațios și un nivel ridicat de funcționalitate pentru utilizarea de zi cu zi.

Cu o lungime de 4 510 mm, automobilul oferă manevrabilitate excelentă în traficul urban, fără a compromite spațiul interior sau capacitatea portbagajului de 571 litri. Funcționalitatea este completată de 39 de spații pentru depozitare și o gardă la sol de 200 mm.

Echiparea include un sistem multimedia cu ecran vertical de 13,2 inch și compatibilitate Apple CarPlay, sistem de camere panoramice 540° cu funcția „șasiu transparent”, plafon panoramic, iluminare ambientală, încălzirea tuturor scaunelor și a volanului.

Motorul turbo de 174 CP, împreună cu suspensia spate independentă multilink, asigură o manevrabilitate precisă și accelerații sigure, făcând din Cityray un partener ideal atât pentru deplasările zilnice prin oraș, cât și pentru călătoriile prin Moldova sau escapadele de weekend în România.

Deși fiecare model are propriul caracter și propria destinație, Monjaro, Atlas și Cityray sunt unite de aceeași filosofie GEELY: siguranță, tehnologii moderne, funcționalitate și un nivel ridicat de echipare. Aceste valori permit brandului să își mențină poziția de lider pe piața autoturismelor noi din Republica Moldova.

Pentru informații suplimentare privind versiunile de echipare, disponibilitatea automobilelor și condițiile actuale de achiziție, vă invităm la dealerul oficial GEELY Moldova.

📞 022 809 350

📍 Chișinău, str. Calea Ieșilor 14

🌐 geely.md