Moldtelecom lansează MCamera — noul serviciu inteligent de supraveghere video pentru locuințe și afaceri Ⓟ

Acesta oferă clienților mai mult control, siguranță și acces permanent la ceea ce contează, direct de pe telefonul mobil.

Conceput atât pentru utilizatorii rezidențiali, cât și pentru segmentul business, MCamera permite monitorizarea în timp real a locuinței, biroului sau spațiilor comerciale, indiferent unde se află utilizatorul. Prin intermediul aplicației mobile MCamera și al platformei MyMoldtelecom, clienții pot accesa imagini live, arhivă video stocată securizat în cloud și funcții inteligente de monitorizare și control.

Lansarea noului serviciu vine ca răspuns la nevoia tot mai mare de securitate, mobilitate și acces rapid la informație, într-un context în care utilizatorii caută soluții simple, moderne și eficiente pentru protecția spațiilor personale și profesionale.

„MCamera este o soluție creată pentru confortul și liniștea utilizatorilor noștri. Ne-am propus să oferim un serviciu accesibil, ușor de utilizat și adaptat stilului de viață actual, astfel încât clienții să poată vedea oricând ce se întâmplă acasă sau la afacerea lor, direct din aplicație”, menționează reprezentanții Moldtelecom.

Serviciul este disponibil în trei pachete comerciale — Basic, Plus și Premium — fiecare configurat pentru diferite necesități de utilizare și niveluri de performanță.

Pachetul Basic, disponibil la preț promoțional de 69 lei/lună, include cameră video cu rezoluție 4 MP, microfon integrat, protecție IP67 împotriva prafului și umidității, acces prin aplicație și web, precum și arhivă video în cloud pentru 5 zile.

Pachetul Plus, disponibil la 99 lei/lună, oferă funcționalități suplimentare și echipamente cu carcasă metalică, audio bidirecțional pentru comunicare directă și opțiuni avansate de protecție.

Pentru utilizatorii care au nevoie de performanță avansată și imagini Ultra HD, pachetul Premium este disponibil la 119 lei/lună și include camere cu rezoluție 8 MP și funcții inteligente dedicate monitorizării video de înaltă calitate.

Toate pachetele includ:

• instalare gratuită;

• suport tehnic Moldtelecom;

• monitorizare 24/7;

• stocare securizată în cloud;

• acces prin aplicație mobilă și platformă web.

Oferta promoțională este destinată abonaților noi care activează serviciile Internet Fibra și MCamera. Totodată, clienții existenți Moldtelecom pot beneficia de oferte dedicate, în funcție de perioada de activare în rețea.

Prin lansarea MCamera, Moldtelecom continuă dezvoltarea ecosistemului său de servicii smart și soluții digitale inovatoare, orientate spre conectivitate, securitate și experiențe moderne pentru clienții din întreaga țară.

Mai multe detalii despre serviciu pot fi consultate pe moldtelecom.md.



