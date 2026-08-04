Moldcell Marathon for Kids: Locul unde începe prima mare victorie Ⓟ

Primul start, prima medalie, primele emoții – de aici încep cele mai frumoase amintiri de familie. De câțiva ani, Moldcell este partenerul titular al Moldcell Marathon for Kids, reunind copii și părinți în jurul sportului.

Fiecare familie are propriile tradiții. Unele iau naștere în jurul mesei, altele în călătorii sau în serile petrecute împreună. Iar uneori este suficientă o dimineață de septembrie, câteva sute de metri alergați și o medalie pe care copilul o poartă cu mândrie la gât pentru ca această zi să devină o amintire de familie prețioasă, păstrată ani la rând.

Tocmai astfel de momente inspiră Moldcell să susțină, an de an, Moldcell Marathon for Kids în calitate de partener titular. Pentru copii este bucuria primului start și a primei medalii. Pentru părinți – bucuria de a fi alături de ei, de a-i încuraja, de a trăi împreună fiecare clipă a cursei și de a-și întâmpina micul campion la linia de sosire.

„Copiii își amintesc de oamenii care le-au fost alături în cele mai importante momente. La Moldcell Marathon for Kids, fiecare copil are ocazia să împartă această zi specială cu familia sa. Ne bucurăm că, an de an, reunim mii de familii în jurul sportului, al bucuriei și al timpului petrecut împreună”, spune Carolina Bugaian, Directoare Generală Moldcell.

Această abordare reflectă modul în care Moldcell pune oamenii pe primul loc – atât familiile din întreaga Moldovă, cât și propriii angajați. De-a lungul anilor, compania dezvoltă inițiative dedicate bunăstării echipei, promovează un stil de viață activ și îi ajută pe angajați să mențină un echilibru sănătos între viața profesională și cea personală. Evenimentele dedicate familiilor și activitățile pentru copiii angajaților au devenit o parte firească a culturii organizaționale, construită pe o idee simplă: cele mai puternice comunități se formează atunci când oamenii petrec timp împreună.

Aceeași filozofie se regăsește și în cel mai nou abonament lansat de Moldcell, Lumo Family. Acesta permite conectarea a până la cinci membri ai familiei într-un singur grup, simplifică administrarea serviciilor mobile și oferă acces la beneficii comune prin aplicația my moldcell. Totul este gândit astfel încât în viața de zi cu zi să rămână mai mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat – timpul petrecut cu cei dragi.

La Marathon for Kids 2026, această idee va prinde viață și în zona Moldcell. Copiii și părinții vor avea parte de activități interactive, jocuri, provocări distractive, surprize și cadouri – totul pentru ca fiecare familie să petreacă această zi împreună și să plece acasă cu amintiri și emoții frumoase.

Ți-ai înscris deja copilul la Moldcell Marathon for Kids 2026? Dacă încă nu, acum este momentul să-i oferi primul start care poate deveni o nouă tradiție de familie.