Modă, muzică și peste 40 de producători locali. Fashion & Music Evening a ajuns la Kaufland Comrat Ⓟ

Cea de-a treia ediție a evenimentului Fashion & Music Evening s-a desfășurat pe 18 iulie, în parcarea magazinului Kaufland din orașul Comrat.

Programul a inclus un târg al producătorilor locali, defilare de modă în colecții semnate de designeri autohtoni, un concert de excepție susținut de artiștii din regiune, iar seara a culminat cu recitalul invitatului special Ionel Istrati.

„Ne bucurăm mult că la cea de-a treia ediție a proiectului am ajuns la Comrat. Fashion &Music Evening a devenit un spațiu tare drag nouă, unde aducem laolaltă producătoarele din zonă, designerii noștri și muzica bună. E minunat să vezi atâta energie și talent adunate într-un singur loc. Iar cel mai emoționant moment a fost, fără îndoială, când colegele noastre au defilat pe podium în costumele brandului Ionel, o dovadă pură de încredere, autenticitate și susținere a valorilor locale.”, a menționat Cristina Aramă, manager Afaceri Corporative Kaufland Moldova.

Peste 40 de producători au luat parte la târgul producătorilor locali, structurat în patru zone tematice. Vizitatorii au avut ocazia să descopere o gamă variată de bunătăți locale, precum brânzeturi, mezeluri, vinuri, miere și deserturi, alături de articole vestimentare, accesorii din piele, bijuterii artizanale și obiecte din lemn ale meșterilor populari. De asemenea, în cadrul activităților a fost organizat și un atelier culinar dedicat preparării de gözleme, rețetă specifică zonei. Pentru cei mici a fost amenajată o zonă de relaxare și una dedicată cu ateliere creative, pictură și divertisment pentru întreaga familie.

„Târgul Producătoarelor Autohtone de la Comrat a fost unul de succes, reunind într-un spațiu unic peste 40 de expozanți. Aceste evenimente le oferă posibilitatea micilor antreprenori să interacționeze direct cu clienții și să creeze noi colaborări. Pentru AFAD, târgurile din regiuni reprezintă un instrument concret de vizibilitate și creștere economică a femeilor antreprenoare. Mesajele de mulțumire primite din partea participantelor, dar și dorința lor de a rămâne conectate pentru evenimente viitoare, ne arată că am construit ceva ce merită continuat”, a declarat Ina Bordeianu, Directoare AFAD.

Seara a culminat cu o defilare de modă în colecțiile semnate de designerii autohtoni: Ursanna, Ionel și Alina Bradu. Fiecare piesă vestimentară a fost purtată cu grijă de către modelele agenției de modă ADI Academy. Un moment special al serii a fost colecția prezentată de către angajatele Kaufland din orașul Comrat. Acestea au lăsat pentru o zi uniforma și au îmbrăcat costumele marca Ionel, celebrând diversitatea. În acest fel, femeile au demonstrat că frumusețea nu are limite, vârstă, măsuri sau tipare prestabilite.„Proiectul Fashion & Music Show de la Kaufland Comrat a crescut frumos, iar ediția de azi a fost pur și simplu despre oameni. S-a pliat perfect pe ideea de comunitate, punând în valoare artiștii locali și ținutele inspirate din tradiția găgăuză.”, spune Andriano Marian, dirijorul Moldovan Youth Orchestra.

Programul artistic al evenimentului s-a desfășurat pe parcursul zilei, adunând artiști locali precum Vitalii Manjul, Olea Paci, Marina Caramalac. Nelii Uzunova. Iar invitatul special al serii., Ionel Istrati, a adus energia pe scenă, interpretând piesele sale cunoscute. Fashion & Music Evening a marcat, astfel, ultima zi din cadrul expediției La La Play – „Comunități” promovând muzica și produsele locale din România, dar și din Republica Moldova. Evenimentul este realizat de MNYO, cu susținerea Kaufland, în parteneriat cu AFAD și UN Women, cu sprijinul Suediei și cu implicarea Primăriei Comrat.

Despre Kaufland Moldova

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.540 de magazine în 8 țări, peste 155.000 de angajați și o rețea de 9 magazine în Republica Moldova. În 2025, Kaufland Moldova a fost premiată în cadrul concursului „Marca Comercială”, distincție care reflectă eforturile și angajamentul constant al companiei față de calitatea serviciilor, fiind astfel un partener economic și social de încredere pentru Republica Moldova. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland la nivel de grup. Sub umbrela „Implicarea face diferența” sunt comunicate toate proiectele de responsabilitate socială. Pentru mai multe detalii vizitați www.kaufland.md.