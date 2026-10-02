Milestii Mici Winerun 2027: Înregistrarea este oficial deschisă Ⓟ

Înregistrarea la Milestii Mici Winerun 2027 este oficial deschisă.

Anul acesta, participanții au la dispoziție două distanțe și patru formate diferite de participare — de la cursa prin legendarele galerii subterane până la excursie cu degustare de vinuri, SPA și experiența completă VIP.

Milestii Mici Winerun revine într-un format nou. Fiecare participant poate alege cum vrea să trăiască această experiență: să alerge 5 sau 10 km în subteran, să descopere cultura vinului la Mileștii Mici, să se bucure de câteva ore de relaxare într-un SPA subteran sau să le combine pe toate.

Сursa subterană — 5 sau 10 km prin galeriile Mileștii Mici

Evenimentul principal Milestii Mici Winerun 2027 - este o cursă subterană, care în acest an vine cu două distanțe: 5 km și 10 km.

Participanții vor alerga pe un traseu spectaculos prin celebrele galerii Mileștii Mici și vor primi un start kit generos. Acesta va include tot ce este necesar pentru cursă, precum și vin și cadouri din partea partenerilor evenimentului.

Excursia vinicolă — HAI, NOROC!

Acest bilet este pentru cei care vor să descopere o altă latură a Milestii Mici Winerun — cea dedicată vinului.

Programul include o excursie prin vinărie și degustarea a trei vinuri Mileștii Mici: vin alb sec IGP, vin roșu sec IGP și vin de desert Vintage.

Degustarea va fi însoțită de setul oficial de gustări Mileștii Mici: prosciutto crudo, salam, carpaccio, grisine, nuci și prune uscate.

Iar la final, fiecare participant va primi în dar o sticlă de vin „Univers”.

Cinci ore de relaxare la SPA Dragon by Woloshin Banya

O altă noutate a ediției este experiența de cinci ore în complexul SPA Dragon by Woloshin Banya.

Biletul include accesul la complexul SPA Dragon și la baia tripoliană din lut, precum și o procedură la alegere: aburire individuală, masaj, scrub sau spălare tradițională cu săpun și fibre naturale.



În incinta Woloshin Banya, oaspeții vor avea la dispoziție un meniu cu preparate și băuturi, pe care le pot comanda în timpul relaxării.

Oaspeții vor avea acces și la o sesiune colectivă de aromaterapie cu aburi, un bazin mare cu apă răcoroasă, un bazin cu apă de izvor, trei ciubere în aer liber cu temperaturi diferite, un cabinet spațios de masaj, zona SPA pentru proceduri umede și spații confortabile pentru relaxare.

Fiecare participant va putea alege una dintre datele disponibile pentru vizita la complexul SPA. Alege ziua care ți se potrivește cel mai bine și bucură-te de relaxare atunci când îți este cel mai comod, pentru ca experiența Milestii Mici Winerun 2027 să fie și mai plăcută.

VIP — cursă, vin și SPA într-un singur bilet

Pentru cei care nu vor să aleagă o singură experiență, este disponibil biletul VIP.

Acesta reunește toate cele trei formate Milestii Mici Winerun 2027: RUN + HAI, NOROC! + SPA. Cursa, experiența vinicolă și relaxarea la SPA sunt incluse într-un singur bilet.

Astfel, în 2027, Milestii Mici Winerun devine mai mult decât o cursă subterană. Participanții își pot alege propria experiență — sport, cultura vinului, relaxare sau toate împreună.

Înregistrarea este deja deschisă, iar numărul de locuri pentru fiecare categorie este limitat.

Alege-ți biletul și devino parte din Milestii Mici Winerun 2027.