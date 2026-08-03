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milanin.md logomilanin
3 August 2026, 10:00
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Milanin: Apartamentul de astăzi – plăți confortabile pe toată perioada construcției și chiar mai mult Ⓟ

Achiziționarea propriei locuințe nu trebuie să devină o povară financiară.

Milanin: Apartamentul de astăzi – plăți confortabile pe toată perioada construcției și chiar mai mult

De aceea, în cadrul complexului rezidențial Milanin Durlești este disponibilă creditarea direct de la dezvoltator, care vă oferă posibilitatea de a cumpăra un apartament în condiții avantajoase și transparente.

Nu este nevoie să achitați imediat valoarea integrală a apartamentului. Este suficient să faceți un avans, iar suma rămasă poate fi achitată lunar sau conform unui grafic individual, pe toată perioada construcției și chiar după finalizarea acesteia. Astfel, vă puteți planifica eficient bugetul, vă păstrați stabilitatea financiară și faceți încă de astăzi primul pas spre propria locuință.

Milanin: Apartamentul de astăzi – plăți confortabile pe toată perioada construcției și chiar mai mult

Avantajele creditării de la dezvoltator:

avans minim;

un grafic de plată confortabil, adaptat posibilităților dumneavoastră;

fără proceduri bancare complicate;

posibilitatea de a cumpăra apartamentul dorit chiar acum, fără a amâna decizia.

Milanin: Apartamentul de astăzi – plăți confortabile pe toată perioada construcției și chiar mai mult

Milanin Durlești este un complex rezidențial modern, amplasat într-o zonă aflată în plină dezvoltare, cu compartimentări bine gândite, construcție de calitate, curte amenajată și parcare subterană.

Milanin: Apartamentul de astăzi – plăți confortabile pe toată perioada construcției și chiar mai mult

Nu amânați achiziția locuinței. În timp ce casa se construiește, puteți achita treptat viitorul dumneavoastră apartament, făcând drumul spre propria locuință cât mai confortabil.

Milanin: Apartamentul de astăzi – plăți confortabile pe toată perioada construcției și chiar mai mult

Contactați-ne +373 (69) 888 858 pentru a afla toate detaliile despre creditarea de la dezvoltator și pentru a alege apartamentul potrivit pentru dumneavoastră.

www.milanin.md

Milanin: Apartamentul de astăzi – plăți confortabile pe toată perioada construcției și chiar mai mult

Sursă
milanin.md logomilanin
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