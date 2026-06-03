Medpark: Protezare personalizată de genunchi și șold, o soluție exclusivă pentru pacienții cu afecțiuni articulare severe Ⓟ

Protezarea personalizată de genunchi și șold este o tehnică modernă de artroplastie, disponibilă exclusiv la Medpark, destinată pacienților cu afecțiuni articulare severe, durere cronică și mobilitate limitată. Spre deosebire de protezele standard, aceasta este concepută pornind de la anatomia reală a pacientului, ceea ce permite o potrivire mai bună, o planificare chirurgicală mai precisă și o mișcare cât mai naturală după recuperare.

Intervențiile sunt efectuate de echipa de ortopedie și traumatologie Medpark, condusă de dr. Viorel Vetrilă, chirurg ortoped-traumatolog, d.ș.m., conf.univ., cu vastă experiență în tratamentul afecțiunilor articulare complexe. Pentru pacient, această abordare însemnă mai puțin disconfort, o articulație mai bine adaptată propriului corp și o revenire mai rapidă la activitățile de zi cu zi.

Care este diferența dintre o proteză standard și una personalizată

Protezele standard sunt disponibile în mai multe dimensiuni, însă au o formă comună, concepută după repere anatomice generale. Acest lucru impune chirurgul să adapteze articulația pacientului la proteză, pentru a obține stabilitatea necesară.

Proteza personalizată funcționează invers: este proiectată pornind de la anatomia reală a pacientului, pe baza modelării 3D a genunchiului sau șoldului. Astfel, forma, conturul și alinierea protezei sunt adaptate particularităților individuale ale articulației, cu scopul de a reduce compromisurile intraoperatorii și de a reda o mobilitate cât mai apropiată de cea naturală.

Practic, proteza nu este aleasă dintr-o gamă standard, ci este creată special pentru pacient.

Cui i se recomandă proteza personalizată de genunchi și șold

Protezarea personalizată este recomandată pacienților cu artroză avansată a genunchiului sau șoldului — gonartroză și coxartroză — atunci când cartilajul articular este sever afectat, iar durerea, rigiditatea și limitarea mobilității influențează semnificativ calitatea vieții.

Pe măsură ce cartilajul se degradează, suprafețele osoase ajung să intre în contact direct, provocând durere, inflamație, disconfort la mers și dificultăți în desfășurarea activităților zilnice. În mod frecvent, primele simptome ale osteoartritei apar după vârsta de 40–50 de ani, însă afecțiunea poate apărea și mai devreme, în special după traumatisme, fracturi, leziuni de ligamente sau rupturi de menisc.

Această soluție poate fi luată în considerare atunci când tratamentele conservatoare — medicație, infiltrații, fizioterapie — nu mai sunt eficiente.

În ce constă tehnica de protezare personalizată

Procesul începe cu o investigație CT, în baza căreia articulația pacientului este modelată 3D. Ulterior, proteza este proiectată și fabricată individual, pentru a respecta cât mai fidel particularitățile anatomice ale genunchiului sau șoldului.

În timpul intervenției, chirurgul utilizează instrumentar personalizat, de unică folosință, realizat special pentru pacientul respectiv. Această abordare permite o planificare chirurgicală mai precisă și o adaptare mai bună la structura osoasă individuală, contribuind la restabilirea alinierii și a funcției articulației afectate.

De ce să alegi ortopedia și traumatologia Medpark:

Capacitate completă de diagnostic și tratament pentru afecțiunile locomotorii la copii și adulți;

C-arm (Rx-TV) intraoperator – aparat radiografic modern, care permite controlul intraoperator;

Anesteziologie ultra-specializată, cu toate tipurile de anestezie disponibile: generală, locoregională;

Operaţii minim invazive, cu traumatism redus;

Îngrijire postoperatorie pentru reabilitare rapidă, prin proceduri fizioterapeutice și kinetoterapeutice;

Săli de operaţie dotate după standardele internaţionale, cu: sterilitate maximă, filtre de aer HEPA (aer steril), flux de aer laminar, controlul volumului și calității, uşi ermetice, panou de control al sălii de operaţii;

Cell-saver: sistem de autotransfuzie disponibil, în caz de necesitate și aparat de hemofiltrare, pentru curățarea sângelui pacientului;

Acreditarea Joint Comission International – cea mai înaltă apreciere în domeniul medical, care garantează calitatea serviciilor și siguranța pacientului.

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