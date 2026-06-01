Medpark, premiat la câteva categorii în cadrul concursului „Marca Comercială a Anului” Ⓟ

Medpark a fost desemnat laureat în cadrul Galei Businessului Moldovenesc 2026, obținând două distincții speciale care reflectă eforturile spitalului de a construi un sistem medical durabil, bazat pe Oameni și Valori:

„Implementarea standardelor de integritate în sectorul privat”;

„Locuri de Muncă Prietenoase Familiei”.

Integritatea — standard instituțional în activitatea Medpark

Premiul „Implementarea standardelor de integritate în sectorul privat” reconfirmă angajamentul Medpark pentru dezvoltarea unui cadru organizațional bazat pe transparență, etică profesională și responsabilitate.

Într-o instituție medicală privată, integritatea se reflectă în fiecare nivel de activitate: de la procesele clinice și administrative, până la relația cu pacienții, angajații și partenerii. Pentru Medpark, aceasta înseamnă reguli clare, decizii consecvente, respectarea standardelor interne și o cultură organizațională construită din valori.

Responsabilitate față de echipa care stă la baza actului medical

Premiul „Locuri de Muncă Prietenoase Familiei” evidențiază preocuparea Medpark pentru crearea unui mediu de lucru în care angajații sunt susținuți profesional, dar și personal.

Medici, asistente medicale, echipe administrative și personal auxiliar - fiecare în parte contribuie la experiența pacientului și la oferirea unui serviciu medical de calitate, ori funcționarea eficientă a unui spital nu depinde doar de infrastructură și tehnologie, ci și de procese, competență și colaborarea între echipe.

Prin politici interne orientate spre cultura organizațională, condiții sigure de muncă, echilibru între viața profesională și cea de familie - Medpark consolidează un model de angajator responsabil, adaptat necesităților sociale.

Medpark - De 15 ani construim din valori!