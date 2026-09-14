Medicana: Cancerul pulmonar - când precizia diagnosticului definește strategia de tratament Ⓟ

Oncologia modernă seamănă tot mai puțin cu medicina în care un diagnostic însemna automat un protocol standard de tratament. În cazul cancerului pulmonar, această schimbare este poate una dintre cele mai evidente.

Astăzi, nu este suficient să identifici o tumoră. Trebuie să îi cunoști tipul exact, extinderea, profilul molecular și comportamentul biologic — iar abia apoi poate fi construită strategia terapeutică.

Pe acest principiu este construită abordarea Medicana Health Group în Turcia: integrarea diagnosticului avansat, oncologiei moleculare, chirurgiei toracice, oncologiei medicale și radioterapiei într-un singur sistem, în care cazul pacientului poate fi analizat de o echipă multidisciplinară.

Diagnosticul începe cu precizia

În cazul unei suspiciuni de cancer pulmonar, una dintre primele întrebări importante este cât de extinsă este boala.

Tomografia computerizată oferă informații anatomice importante, însă pentru stadializarea completă poate fi necesară investigația PET-CT.

Tomografia cu emisie de pozitroni combinată cu tomografia computerizată permite evaluarea activității metabolice a țesuturilor și identificarea focarelor tumorale active nu doar la nivelul plămânilor, ci și în ganglionii limfatici sau în alte organe.

În cadrul Medicana, PET-CT și imagistica avansată sunt integrate în infrastructura departamentelor de medicină nucleară și oncologie.

Stadializarea corectă este esențială deoarece poate schimba complet strategia terapeutică. Un pacient poate fi candidat pentru chirurgie sau, dimpotrivă, poate beneficia mai mult de tratament sistemic, radioterapie ori de o combinație a mai multor metode.

Biopsia modernă: nu doar diagnosticul, ci și identitatea moleculară a tumorii

În oncologia actuală, biopsia are o misiune mult mai complexă decât simpla confirmare a existenței celulelor maligne.

În funcție de localizarea formațiunii, specialiștii Medicana pot utiliza diferite metode de prelevare a țesutului.

EBUS — bronhoscopia cu ecografie endobronșică — poate fi utilizată pentru leziunile centrale și pentru evaluarea ganglionilor limfatici din mediastin. Este o tehnică minim invazivă care permite obținerea materialului necesar diagnosticului și stadializării.

Pentru leziunile situate spre periferia plămânului poate fi efectuată biopsia transtoracică ghidată CT. În anumite situații, dacă celelalte metode nu oferă suficient material, poate fi necesară prelevarea chirurgicală.

Dar obținerea țesutului este doar începutul.

Laboratorul poate analiza profilul molecular al tumorii, identificând modificări care pot deveni ținte pentru anumite medicamente. De asemenea, poate fi determinat nivelul PD-L1, un biomarker important în evaluarea indicației pentru imunoterapie.

Astfel, întrebarea oncologiei moderne nu mai este doar „ce tip de tumoră este?”, ci și „ce particularități biologice ale acestei tumori putem folosi pentru alegerea tratamentului?”

Oncologie personalizată în locul unei terapii universale

Diagnosticul molecular a schimbat fundamental modul în care este tratat cancerul pulmonar.

Atunci când investigațiile identifică o modificare moleculară care poate fi țintită terapeutic, pacientului îi poate fi recomandată terapia țintită. În anumite situații clinice, aceste medicamente pot fi administrate oral și sunt concepute pentru a acționa asupra unor mecanisme specifice implicate în dezvoltarea tumorii.

Un alt capitol important al oncologiei moderne este imunoterapia.

Medicamentele din categoria inhibitorilor punctelor de control imun, inclusiv terapiile anti-PD-1 și anti-PD-L1, urmăresc să ajute sistemul imunitar să recunoască și să atace celulele tumorale.

Imunoterapia nu este însă o soluție universală. În funcție de caracteristicile bolii, aceasta poate fi administrată separat, în combinație cu chimioterapia sau, în anumite cazuri, înainte ori după intervenția chirurgicală.

De aceea, tehnologia diagnosticului devine la fel de importantă precum tehnologia tratamentului. Fără cunoașterea profilului molecular al tumorii, alegerea terapiei personalizate este mult mai dificilă.

În cadrul Medicana sunt integrate oncologia medicală și oncologia moleculară, ceea ce permite construirea unei strategii terapeutice adaptate particularităților fiecărui caz.

Chirurgia toracică: intervenții mai puțin invazive

Atunci când boala este descoperită într-un stadiu în care tumora este localizată și există indicație chirurgicală, poate fi luată în considerare chirurgia toracică modernă minim invazivă.

În Medicana este utilizată tehnica VATS — Video-Assisted Thoracoscopic Surgery, chirurgia toracoscopică video-asistată.

În locul unei intervenții clasice cu deschiderea largă a toracelui, chirurgul operează prin incizii de dimensiuni reduse între coaste, folosind o cameră video și instrumente chirurgicale speciale.

În funcție de situația oncologică, poate fi îndepărtată porțiunea necesară din plămân împreună cu ganglionii limfatici aferenți, cu conservarea unei cantități cât mai mari de țesut pulmonar sănătos atunci când acest lucru este oncologic posibil.

Pentru pacienții atent selectați, chirurgia minim invazivă poate însemna mai puțină durere postoperatorie, o perioadă mai scurtă de spitalizare și o recuperare mai rapidă.

Decizia privind posibilitatea unei intervenții VATS este însă luată numai după stadializarea completă a bolii.

Radioterapia, parte a unei strategii oncologice integrate

Tratamentul cancerului pulmonar nu se limitează la chirurgie sau la tratamentul medicamentos.

În funcție de tipul tumorii, stadiul bolii și particularitățile individuale ale pacientului, în strategia terapeutică poate fi inclusă radioterapia.

Important este că, în cadrul Medicana, radioterapia nu funcționează ca un serviciu izolat. Ea este integrată cu oncologia medicală, chirurgia toracică, radiologia, medicina nucleară și anatomia patologică.

În acest fel, medicii pot analiza întregul traseu oncologic — de la imagistică și biopsie până la tratamentul chirurgical, sistemic sau radioterapeutic.

Un pacient, mai mulți specialiști, o singură strategie

Cancerul pulmonar este una dintre bolile în care decizia unui singur medic nu mai este suficientă pentru construirea unei strategii complexe.

Chirurgul toracic evaluează posibilitatea intervenției. Oncologul medical analizează opțiunile de tratament sistemic. Radioterapeutul stabilește rolul tratamentului prin radiații. Pneumologul, radiologul și anatomopatologul completează tabloul clinic cu propriile date.

În cadrul Medicana, cazurile oncologice pot fi evaluate de o comisie oncologică multidisciplinară — Tumor Board.

Aici, rezultatele CT și PET-CT, biopsia, analizele moleculare, datele anatomopatologice și starea generală a pacientului sunt analizate împreună.

Este una dintre diferențele importante dintre simplul acces la tehnologie și medicina oncologică modernă. Valoarea unui centru nu este determinată exclusiv de numărul aparatelor performante, ci și de capacitatea specialiștilor din diferite domenii de a interpreta împreună informațiile și de a construi o strategie coerentă.

Medicana: infrastructura necesară tratamentului complex al cancerului pulmonar

În cadrul aceleiași rețele medicale sunt reunite principalele servicii necesare diagnosticului și tratamentului modern al cancerului pulmonar:

imagistică medicală avansată și PET-CT;

medicină nucleară;

bronhoscopie și EBUS;

biopsie transtoracică ghidată CT;

diagnostic anatomopatologic;

oncologie moleculară și determinarea biomarkerilor;

chirurgie toracică și VATS;

oncologie medicală;

chimioterapie;

imunoterapie;

terapie țintită;

radioterapie;

evaluare multidisciplinară prin Tumor Board.

Medicana Health Group operează spitale care respectă standarde internaționale de calitate, inclusiv unități acreditate JCI.

Pentru pacientul oncologic, concentrarea acestor servicii într-o singură rețea are o semnificație foarte practică: investigațiile și diferitele etape ale tratamentului pot fi coordonate între specialități, fără fragmentarea inutilă a parcursului medical.

Din Chișinău, acces direct la specialiștii Medicana

Pentru pacienții din Republica Moldova, primul pas către evaluarea într-un spital Medicana din Turcia poate fi făcut direct prin Reprezentanța oficială Medicana Health Group din Chișinău.

Rolul reprezentanței nu se limitează la efectuarea unei programări. Dosarul medical poate fi preluat și direcționat către specialiștii potriviți din cadrul grupului pentru evaluare, iar fiecare caz este analizat individual.

Prin intermediul reprezentanței pot fi coordonate evaluarea dosarului medical, obținerea unei a doua opinii, consultațiile cu specialiștii Medicana, programarea investigațiilor și intervențiilor, precum și comunicarea cu echipele medicale din Istanbul.

Pentru un pacient oncologic, viteza acestui proces poate fi deosebit de importantă. Atunci când situația necesită o evaluare rapidă, existența unui punct de contact local simplifică transmiterea documentelor și comunicarea dintre pacient și echipa medicală din Turcia.

În timpul tratamentului în Turcia, pacienții internaționali beneficiază și de suport lingvistic, inclusiv de translator pentru consultații și investigații.

Reprezentanța Medicana Health Group în Republica Moldova

Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu 61

Telefon: +373 69103002