Max Auto, dealer de încredere în Chișinău — peste 100 de automobile europene verificate Ⓟ

Peste 100 de automobile europene verificate — Max Auto, dealer de încredere în Chișinău.

Pe piața auto din Moldova, unde alegerea mașinii potrivite poate fi un proces complicat, Max Auto s-a impus ca un partener de încredere pentru mii de cumpărători. Din 2021, compania aduce în Chișinău automobile importate din Europa — verificate, cu istoric clar și prețuri corecte.

🔹 Stoc mare, alegere pe gustul tău

La Max Auto găsești permanent peste 100 de automobile în stoc — sedan-uri, crossover-e, monovolume și vehicule comerciale, importate direct din Europa. Fiecare mașină vine cu istoricul verificat, documentele complete și inspecție tehnică efectuată înainte de vânzare.

Printre mărcile disponibile: Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Honda, Volkswagen, Nissan, Renault, Volvo și multe altele.

🔹 Cumperi mașina dorită fără bătăi de cap

Max Auto oferă soluții complete de finanțare, indiferent dacă ești persoană fizică sau juridică:

Credit auto — de la 0% avans, rate fixe până la 60 de luni, aprobare doar cu buletin

— de la 0% avans, rate fixe până la 60 de luni, aprobare doar cu buletin Leasing — operațional și financiar, avans de la 10%, TVA deductibil pentru firme

— operațional și financiar, avans de la 10%, TVA deductibil pentru firme Trade-In — predai mașina veche, evaluare gratuită, schimb auto în aceeași zi, fără comisioane ascunse

Finanțarea este disponibilă prin 3 bănci partenere: MAIB, Victoriabank, MICB.

🔹 De ce aleg clienții Max Auto?

În 5 ani de activitate, Max Auto a vândut peste 1 000 de automobile și a câștigat încrederea și fidelitatea clienților. Transparența, prețurile corecte și serviciul post-vânzare sunt valorile care au transformat cumpărătorii în clienți fideli.

„Alege cu încredere. Alege Max Auto."

📞 062 179 555

📍 Chișinău, str. Uzinelor 121

🌐 maxauto.md