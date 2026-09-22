Mamico: Ghidul părinților - 10 scaune auto de încredere disponibile în magazinul nostru Ⓟ

Cum alegi un scaun auto sigur dintre numeroasele modele disponibile? Am selectat 10 opțiuni de încredere, disponibile la Mamico, și am comparat principalele lor caracteristici.

Poți fi cel mai bun șofer din lume, dar în trafic nu suntem niciodată singuri. Nu poți ști cum conduc ceilalți șoferi, cât de atenți sunt sau în ce stare au urcat la volan. Nu putem preveni orice situație neplăcută de pe drum, dar putem face câteva lucruri pentru a ne proteja copiii. Iar unul dintre cele mai importante este să-i transportăm într-un scaun auto sigur, ales în funcție de vârsta și înălțimea lor.

Dar cum alegi un scaun auto în care să ai încredere? La ce trebuie să fii atent și ce caracteristici contează cu adevărat?

Am adunat mai jos 10 scaune auto de încredere disponibile la Mamico, care îi oferă copilului siguranță, iar ție mai multă liniște la fiecare drum cu mașina.

De la Isofix la protecția laterală: 10 scaune auto de încredere pentru mai multă siguranță la fiecare drum

*Pentru Nuna TODL Next i-Size, prețul indicat este pentru scaun; baza BASE next se achiziționează separat.

**R129 este un standard european care stabilește regulile de siguranță pe care trebuie să le respecte scaunele auto pentru copii.

***ADAC este o organizație auto independentă din Germania care testează scaunele auto pentru copii. Printre altele, verifică protecția la impact, cât de ușor se instalează scaunul și cât de simplu este de folosit.

10 scaune auto și detaliile tehnice care contează la fiecare drum

1. Scoica auto Joie i-Snug potrivită de la naștere până la aproximativ 12 luni

Grupa 0+ (40–75 cm)

Joie i-Snug este o scoică auto pentru primul an de viață, iar una dintre caracteristicile care se simt imediat în utilizarea zilnică este greutatea ei redusă: doar 3,25 kg. Asta contează atunci când scoți copilul din mașină cu tot cu scoică, o duci până în casă sau o fixezi pe cadrul căruciorului. Se utilizează exclusiv cu spatele la direcția de mers și poate fi instalată fie cu centura mașinii, fie pe o bază Isofix compatibilă.

Principalul avantaj: greutatea de numai 3,25 kg, combinată cu tetiera Tri-Protect™ cu spumă cu memorie Intelli-Fit™.

Caracteristici tehnice: este certificată ECE R129/02 și potrivită pentru copii de 40–75 cm, până la 13 kg. Are centură proprie în 3 puncte, tetieră Tri-Protect™, insert pentru nou-născut și copertină hidrofugă cu UPF 50+. Husele sunt detașabile și lavabile. Poate fi fixată cu centura mașinii sau pe baze Isofix Joie compatibile, cumpărate separat.

Preț: 2 695 MDL

Avantaje:

cântărește doar 3,25 kg;

poate fi instalată și fără bază Isofix;

tetieră cu 3 straturi de protecție și spumă Intelli-Fit™;

insert special pentru nou-născut;

copertină cu UPF 50+;

poate fi integrată într-un Travel System cu cărucioare compatibile.

Dezavantaje:

poate fi utilizată doar până la 75 cm;

baza Isofix se achiziționează separat.

Cui i se potrivește:

Părinților care caută o scoică foarte ușoară pentru primul an, mai ales dacă o vor muta frecvent între mașină, casă și cărucior.

2. Scoica auto Joie i-Level Pro potrivită de la naștere până la aproximativ 15 luni

Grupa 0+ (40–87 cm)

Joie i-Level Pro este o scoică creată pentru părinții care pun accent pe confortul copilului în timpul călătoriilor. Spătarul poate fi înclinat până la 157°, iar această poziție poate fi utilizată atât pe cadrul căruciorului, cât și în mașină. Scoica se montează rear-facing și poate fi folosită până la 87 cm, ceea ce îi oferă o perioadă de utilizare ceva mai lungă decât modele destinate copiilor de până la 75 cm.

Principalul avantaj: reclinarea ergonomică până la 157°, disponibilă inclusiv în timpul deplasării cu mașina.

Caracteristici tehnice: modelul cântărește 4,68 kg și este certificat ECE R129/03. Poate fi fixat cu centura mașinii sau pe bazele Isofix i-Base™ lx2 și i-Base™ Encore. Tetiera Tri-Protect™ conține spumă Intelli-Fit™ și se reglează împreună cu centurile în 10 poziții. Centura proprie poate fi prinsă în 3 puncte, iar husele sunt detașabile și lavabile la 30°C. Ceea ce o face ușor de întreținut.

Preț: 4 995 MDL

Avantaje:

reclinare până la 157°;

utilizare până la 87 cm;

poate fi instalată atât cu centura, cât și pe bază Isofix;

tetieră reglabilă în 10 poziții;

protecție Tri-Protect™ și spumă Intelli-Fit™;

pe i-Base™ Encore se poate roti spre portieră pentru a așeza mai ușor copilul.

Dezavantaje:

este mai grea decât Joie i-Snug;

baza Isofix se cumpără separat.

Cui i se potrivește:

Familiilor care fac multe drumuri în primele luni și vor o scoică cu o poziția de somn comodă și cu posibilitatea de reglare.

3. Scoica auto Nuna PIPA Next potrivită e la naștere până la aproximativ 12–15 luni

Grupa 0+ (40–83 cm)

Nuna PIPA Next este gândită pentru părinții care se mișcă mult. Cântărește doar 2,8 kg fără copertină și insert. Aceasta poate fi instalată și cu centura mașinii și este certificată TÜV, ceea ce înseamnă că poate fi utilizată și la bordul avionului. Toate aceste caracteristici o fac practică atunci când călătorești, folosești taxiul sau trebuie să muți des scoica dintr-o mașină în alta. Scoica se fixează cu spatele spre direcția de mers, o poziție considerată extrem de sigură, mai ales pentru copiii foarte micuți.

Principalul avantaj: greutatea foarte redusă, de 2,8 kg, alături de posibilitatea de instalare fără bază și certificarea TÜV pentru avion.

Caracteristici tehnice: respectă ECE R129 și este testată ADAC. Poate fi fixată cu centura automobilului sau pe baza Isofix PIPA Next. Are centură proprie cu prindere în 3 puncte, protecție laterală SIP, tetieră cu spumă Tailor tech™ reglabilă în 7 poziții și copertină UPF 50+ cu Dream Drape™. Husele sunt detașabile și lavabile, pentru mai multă comoditate la utilizare.

Preț: 5 990 MDL

Avantaje:

numai 2,8 kg fără copertină și insert;

testată ADAC;

certificată TÜV pentru utilizarea în avion;

poate fi montată cu centura mașinii;

protecție laterală SIP;

tetieră reglabilă în 7 poziții;

copertină Dream Drape™ cu UPF 50+.

Dezavantaje:

baza Isofix se cumpără separat.

Cui i se potrivește:

Părinților activi care călătoresc frecvent și vor o scoică ușoară, simplu de mutat și flexibilă în ceea ce privește instalarea.

4. Scoica auto Nuna PIPA URBN potrivită de la naștere până la aproximativ 12 luni

Grupa 0+ (40–75 cm)

Nuna PIPA URBN rezolvă una dintre problemele cu care se confruntă părinții care folosesc 2 automobile: nevoia unei baze Isofix separate. Conectorii Isofix sunt integrați direct în scoică, astfel încât aceasta poate fi fixată în punctele Isofix ale automobilului fără o bază suplimentară. Cântărește doar 3,3 kg fără copertină și insert, este ușor de transportat și e potrivită pentru părinții care schimbă frecvent mașina, merg des cu taxiurile sau călătoresc mult și folosesc automobile închiriate.

Principalul avantaj: scoica are conectorii Isofix integrați, drept urmare, nu mai e nevoie de o bază Isofix separată.

Caracteristici tehnice: Nuna PIPA URBN este certificată ECE R129/03 și testată ADAC și Stiftung Warentest. Se fixează prin Isofix integrat sau centura mașinii și se utilizează exclusiv rear-facing. Are spumă Aeroflex™, centură proprie cu prindere în 3 puncte. De asemenea, e prevăzută cu o copertină Dream Drape™ UPF 50+.

Preț: 6 990 MDL

Avantaje:

Isofix integrat, fără bază separată;

greutate de 3,3 kg;

poate fi montată și cu centura automobilului;

testată suplimentar ADAC și Stiftung Warentest;

certificată TÜV pentru avion;

certificare GREENGUARD Gold;

materiale de calitate din lână Merino și Lyocell.

Dezavantaje:

nu are funcție de reclinare reglabilă;

prețul este mai ridicat decât la alte scoici auto.

Cui i se potrivește:

Familiilor care schimbă frecvent mașinile, călătoresc sau folosesc taxiuri și vor avantajul fixării Isofix fără să transporte și o bază separată.

5. Scoica auto Nuna ARRA Next potrivită de la naștere până la aproximativ 15 luni

Grupa 0+ (40–85 cm)

Nuna ARRA Next este o scoică reclinabilă care face parte din sistemul modular Nuna NEXT. Oferă 3 poziții de înclinare și poate ajunge până la un unghi de 157°, inclusiv atunci când este montată în mașină. Acest detaliu o fac eo opțiune foarte bună pentru părinții care caută un model cu o poziție de somn comodă. Scoica cântărește 3,9 kg fără copertină și insert, iar materialele din lână Merino și TENCEL™ Lyocell sunt concepute pentru confortul copilului în primele luni.

Principalul avantaj: posibilitatea de reclinare în trei poziții, până la un unghi de 157°, atât în automobil, cât și pe cărucior.

Caracteristici tehnice: este certificată ECE R129/02 și testată ADAC. Se fixează exclusiv pe baza Isofix BASE next, care se cumpără separat. Are centură proprie cu prindere în 3 puncte, e dotată cu protecție laterală integrată, tetieră reglabilă în 10 poziții și o copertină cu protecție SPF 50+. Husele și insertul sunt confecționate din materiale ce conțin lână Merino și fibră TENCEL™ Lyocell.

Preț: 5 750 MDL

Avantaje:

3 poziții de reclinare;

o poziție comodă de somn, până la 157°;

greutate redusă pentru o scoică reclinabilă;

tetieră reglabilă în 10 poziții;

materiale naturale;

face parte din sistemul modular Nuna NEXT.

Dezavantaje:

necesită obligatoriu BASE next;

baza se achiziționează separat;

nu poate fi montată doar cu centura automobilului.

Cui i se potrivește:

Părinților care vor o scoică reclinabilă pentru primele luni și intenționează să folosească sistemul modular Nuna NEXT și după ce copilul crește.

6. Scaunul auto Joie i-Spin 360 potrivit de la naștere până la aproximativ 4 ani

Grupa 0+/1 (40–105 cm)

Joie i-Spin 360 este conceput pentru o perioadă mai lungă decât o scoică auto, și anume de la naștere până la aproximativ 4 ani. Poate fi folosit rear-facing până la 105 cm, iar de la minimum 15 luni permite și orientarea cu fața spre direcția de mers. Faptul că poate fi rotit la 360° face scaunul extrem de comod în utilizarea de zi cu zi. Mai ales atunci când trebuie să așezi și să scoți copilașul din mașină de mai multe ori pe zi.

Principalul avantaj: combinația dintre rotirea la 360°, sistemul Smart Ride™ și protecția laterală Guard Surround Safety™.

Caracteristici tehnice: cântărește 14,22 kg și este certificat ECE R129/02 și testat ADAC. Se fixează prin Isofix și picior de sprijin reglabil în 19 poziții. Are 6 poziții de înclinare, tetieră Tri-Protect™ cu Intelli-Fit™ și sistem Grow Together™ în 6 trepte. În plus, e prevăzut cu o centură cu prindere în 5 puncte pentru siguranță și canale laterale de ventilație pentru mai mult confort vara.

Preț: 8 490 MDL

Avantaje:

utilizare de la naștere până la aproximativ 4 ani;

rotire la 360°;

testat ADAC;

6 poziții de înclinare;

protecție laterală Guard Surround Safety™;

sistem Smart Ride™;

poate fi utilizat rear-facing până la 105 cm.

Dezavantaje:

cântărește 14,22 kg;

este mai greu de mutat dintr-un automobil în altul.

Cui i se potrivește:

Familiilor care vor să treacă direct de la naștere la un scaun rotativ care să poate fi folosit câțiva ani și intenționează să-l păstreze instalat, de regulă, într-o singură mașină.

7. Scaunul auto Nuna PRUU i-Size potrivit de la naștere până la aproximativ 4 ani

Grupa 0+/1 (40–105 cm)

Nuna PRUU este un model rotativ potrivit pentru primii 4 ani. Acesta are o bază Isofix integrată și e conceput pentru a transporta copilul rear-facing pe întreaga perioadă de utilizare. Pentru nou-născuți are un insert special, iar materialele includ lână Merino. Sistemul de protecție laterală SIP și spuma EPP fac acest scaun mai sigur și mai confortabil pentru micuț.

Principalul avantaj: combinația dintre rotirea la 360°, utilizarea rear-facing până la 105 cm și sistemul SIP cu spumă EPP.

Caracteristici tehnice: modelul cântărește 14 kg, respectă ECE R129/03 și este testat ADAC. Se instalează prin Isofix și picior de sprijin. Are 5 poziții de înclinare în ambele direcții. E prevăzut cu o tetieră reglabilă în 6 poziții și cu centuri cu fixare în 5 puncte. Totodată, are protecție laterală SIP și panouri de ventilație pentru o circulație optimă a aerului. Husa este lavabilă, un lucru mic, dar important, mai ales când e vorba de copii mici.

Preț: 9 990 MDL

Avantaje:

potrivit de la naștere;

se rotește la 360°;

poate rămâne rear-facing până la 105 cm;

testat ADAC;

protecție laterală SIP cu spumă EPP;

5 poziții de înclinare

Dezavantaje:

greutatea de 14 kg îl face destul de dificil de mutat dintr-un automobil în altul.

Cui i se potrivește:

Părinților care caută un scaun rotativ pentru primii ani și pun accent pe confortul copilului, materiale de calitate și posibilitatea de a transporta micuțul rear-facing o perioadă îndelungată.

8. Scaun auto Nuna TODL Next i-Size potrivit de la naștere până la aproximativ 4 ani

Grupa 0+/1 (40–105 cm)

Nuna TODL Next face parte din sistemul modular Nuna NEXT și se folosește împreună cu BASE next. Poate fi orientat atât rear-facing, cât și forward-facing în funcție de vârsta copilului, iar baza permite și rotirea la 360°. Unul dintre elementele care îl diferențiază de alte modele este reclinarea generoasă: în modul rear-facing poate ajunge până la unghiul de 147°.

Principalul avantaj: sistemul modular Nuna NEXT, combinat cu o poziție de somn comodă și structura întărită cu oțel.

Caracteristici tehnice: este certificat ECE R129 și testat ADAC. Se fixează pe BASE next prin Isofix și picior de sprijin. Are 5 poziții de înclinare, o tetieră reglabilă în 6 poziții și centură proprie cu prindere în 5 puncte. Scaunul e prevăzut cu protecție SIP cu spumă EPP. Structura utilizează Steel Strength Technology™, iar materialele includ bumbac organic certificat GOTS și lână Merino.

Preț: 8 750 MDL pentru scaun

Avantaje:

testat ADAC;

se rotește la 360° pe BASE next;

protecție laterală SIP;

structură întărită cu oțel pentru mai multă rezistență;

materiale naturale.

Dezavantaje:

baza BASE next este obligatorie și se cumpără separat.

Cui i se potrivește:

Părinților care preferă un sistem modular și vor să folosească aceeași bază pentru mai multe etape, fără să renunțe la rotire, reclinare și protecție laterală.

9. Scaun auto Joie i-Traver Signature potrivit de la aproximativ 3,5 ani până pe la 12 ani

Grupa 2/3 · 100–150 cm

Joie i-Traver Signature este destinat copiilor mai mari, care sunt fixați cu centura de siguranță a mașinii. Cântărește doar 5,6 kg și este ușor de transferat între două automobile. Pe măsură ce copilul crește, tetiera poate fi reglată în 10 poziții, iar adâncimea șezutului în 3 trepte prin sistemul AutoAdjust™.

Principalul avantaj: greutatea redusă, reglajele pentru creștere și sistemele de protecție laterală.

Caracteristici tehnice: este certificat ECE R129/03 și testat ADAC. Se fixează cu ajutorul conectorilor Isofix și al centurii mașinii sau numai cu centura vehiculului. Are tetieră Tri-Protect™ cu spumă Intelli-Fit™, panouri Guard Surround Safety™, șezut AutoAdjust™ în 3 poziții și spătar cu 2 trepte de înclinare.

Preț: 4 395 MDL

Avantaje:

testat ADAC;

cântărește numai 5,6 kg;

tetieră reglabilă în 10 poziții;

adâncimea șezutului se ajustează în 3 trepte;

protecție laterală Guard Surround Safety™;

conectori Isofix retractabili;

simplu de mutat între automobile.

Dezavantaje:

poate fi utilizat doar de la 100 cm.

Cui i se potrivește:

Familiilor cu copii mai mari care caută un scaun auto ușor, reglabil și suficient de compact pentru a fi mutat la nevoie dintr-o mașină în alta.

10. Scaun auto Nuna AACE LX potrivit pentru copii cu vârsta între 3,5–12 ani

Grupa 2/3 · 100–150 cm)

Nuna AACE LX este un scaun auto care se adaptează pe măsură ce copilul crește. Sistemul 3D growth™ modifică scaunul în trei direcții: tetiera urcă, zona umerilor se lărgește, iar șezutul se extinde în adâncime. Este o opțiune practică și comodă.

Principalul avantaj: sistemul 3D growth™, care permite adaptarea scaunului pe înălțime, lățime și adâncime.

Caracteristici tehnice: Nuna AACE LX cântărește 6,7 kg, este certificat ECE R129/03 și testat ADAC. Se fixează prin Isofix și centura mașinii. Tetiera are 17 poziții, iar șezutul 3 niveluri de adâncime. Include protecții laterale SIP detașabile, spumă absorbantă de energie, ventilare integrată și materiale certificate GREENGUARD Gold.

Preț: 5 490 MDL

Avantaje:

testat ADAC;

tetieră reglabilă în 17 poziții;

scaunul se adaptează și pe lățime și adâncime;

protecție laterală SIP;

greutate moderată de 6,7 kg;

certificare GREENGUARD Gold;

ventilație integrată.

Dezavantaje:

se utilizează exclusiv forward-facing;

protecțiile laterale pot ocupa ceva mai mult spațiu pe banchetă.

Cui i se potrivește:

Copiilor cu vârsta de la 3,5 ani și părinților care vor un scaun capabil să se ajusteze treptat pe măsură ce micuțul crește.

Cum alegi un scaun auto în care să ai încredere?

Nu există un singur scaun auto potrivit pentru toate familiile. Ceea ce este important pentru un nou-născut poate să nu mai fie la fel de important pentru un copil de 4 sau 10 ani. De aceea, atunci când alegi un model, uită-te în primul rând la vârsta, înălțimea și greutatea copilului, apoi la modul de instalare și la caracteristicile care vă sunt utile zi de zi.

Și nu uita de mașina voastră. Înainte de cumpărare, verifică dacă sistemul de fixare al scaunului este compatibil cu automobilul.

Pe Mamico.md găsești modele pentru diferite vârste, pe care le poți compara după caracteristici și preț. Alege-l pe cel care se potrivește copilului tău și care va fi comod pentru drumurile de zi cu zi.