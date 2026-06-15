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Business News logoBusiness News
15 Iunie 2026, 17:30
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Lotus la King’s Birthday Party 2026: Spirit britanic într-o atmosferă de diplomație și rafinament Ⓟ

Pe 11 iunie, legendarul Lotus a fost partener oficial al King’s Birthday Party — recepția anuală organizată de Ambasada Regatului Unit în Moldova cu ocazia celebrării oficiale a zilei de naștere a Regelui Charles al III-lea.

Lotus la King’s Birthday Party 2026: Spirit britanic într-o atmosferă de diplomație și rafinament

King’s Birthday Party reunește în mod tradițional reprezentanți ai corpului diplomatic, mediului internațional de afaceri, instituțiilor publice, sferei culturale și vieții sociale din țară. În acest an, evenimentul s-a desfășurat într-un format open-air la Villa Garden, reunind invitații într-o atmosferă definită de tradițiile britanice, dialog internațional și o perspectivă contemporană asupra culturii și tehnologiei.

Lotus la King’s Birthday Party 2026: Spirit britanic într-o atmosferă de diplomație și rafinament

Lotus la King’s Birthday Party 2026: Spirit britanic într-o atmosferă de diplomație și rafinament

Pentru LOTUS, participarea la un asemenea eveniment a fost una firească. Fondat în Regatul Unit acum mai bine de 75 de ani, brandul a devenit parte a istoriei automobilistice britanice, reunind precizia inginerească, caracterul distinct și o filosofie aparte a plăcerii de a conduce.

Lotus la King’s Birthday Party 2026: Spirit britanic într-o atmosferă de diplomație și rafinament

Prezența LOTUS la evenimentul oficial al Ambasadei Regatului Unit a reprezentat încă o expresie a legăturii autentice dintre brand și originile sale britanice. Pe parcursul serii, invitații au fost întâmpinați de trei modele care reflectă, fiecare în felul său, caracterul contemporan al LOTUS.

Lotus la King’s Birthday Party 2026: Spirit britanic într-o atmosferă de diplomație și rafinament

LOTUS Emira — un automobil sport care păstrează legătura cu moștenirea brandului și filosofia plăcerii pure de a conduce. Un model pentru cei care apreciază precizia, emoția și conexiunea autentică cu drumul.

Lotus la King’s Birthday Party 2026: Spirit britanic într-o atmosferă de diplomație și rafinament

LOTUS Eletre — expresia îndrăzneață a unei noi etape pentru brand. Un Hyper-SUV remarcabil, care îmbină dinamica, tehnologia și o prezență impunătoare.

Lotus la King’s Birthday Party 2026: Spirit britanic într-o atmosferă de diplomație și rafinament

LOTUS Emeya — un Hyper-GT contemporan, în care performanța, confortul și eleganța se reunesc într-o expresie distinctă și sofisticată.

Lotus la King’s Birthday Party 2026: Spirit britanic într-o atmosferă de diplomație și rafinament

Modelele LOTUS au devenit una dintre prezențele remarcate ale serii — invitații au descoperit automobilele, au explorat detaliile designului și au făcut cunoștință cu un brand asociat la nivel internațional cu spiritul britanic, cultura inginerească și individualitatea.

LOTUS nu a urmărit niciodată să fie un brand de masă, alegând propriul drum — o combinație între design expresiv, filosofie inginerească și emoția autentică a condusului. Tocmai de aceea, participarea la King’s Birthday Party 2026 a fost o continuare firească a mediului în care brandul se regăsește — un spațiu în care sunt apreciate calitatea, caracterul, respectul pentru tradiții și o viziune contemporană asupra viitorului.

LOTUS Moldova
mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 17
Telefon: +373 22 022 950
E-mail: salon@lotuscars.md 
Website: https://lotuscars.md

LOTUS. For The Drivers.

Lotus la King’s Birthday Party 2026: Spirit britanic într-o atmosferă de diplomație și rafinament

Lotus la King’s Birthday Party 2026: Spirit britanic într-o atmosferă de diplomație și rafinament

Lotus la King’s Birthday Party 2026: Spirit britanic într-o atmosferă de diplomație și rafinament

Lotus la King’s Birthday Party 2026: Spirit britanic într-o atmosferă de diplomație și rafinament

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