Lotus la King’s Birthday Party 2026: Spirit britanic într-o atmosferă de diplomație și rafinament Ⓟ

King’s Birthday Party reunește în mod tradițional reprezentanți ai corpului diplomatic, mediului internațional de afaceri, instituțiilor publice, sferei culturale și vieții sociale din țară. În acest an, evenimentul s-a desfășurat într-un format open-air la Villa Garden, reunind invitații într-o atmosferă definită de tradițiile britanice, dialog internațional și o perspectivă contemporană asupra culturii și tehnologiei.



Pentru LOTUS, participarea la un asemenea eveniment a fost una firească. Fondat în Regatul Unit acum mai bine de 75 de ani, brandul a devenit parte a istoriei automobilistice britanice, reunind precizia inginerească, caracterul distinct și o filosofie aparte a plăcerii de a conduce.



Prezența LOTUS la evenimentul oficial al Ambasadei Regatului Unit a reprezentat încă o expresie a legăturii autentice dintre brand și originile sale britanice. Pe parcursul serii, invitații au fost întâmpinați de trei modele care reflectă, fiecare în felul său, caracterul contemporan al LOTUS.



LOTUS Emira — un automobil sport care păstrează legătura cu moștenirea brandului și filosofia plăcerii pure de a conduce. Un model pentru cei care apreciază precizia, emoția și conexiunea autentică cu drumul.



LOTUS Eletre — expresia îndrăzneață a unei noi etape pentru brand. Un Hyper-SUV remarcabil, care îmbină dinamica, tehnologia și o prezență impunătoare.



LOTUS Emeya — un Hyper-GT contemporan, în care performanța, confortul și eleganța se reunesc într-o expresie distinctă și sofisticată.



Modelele LOTUS au devenit una dintre prezențele remarcate ale serii — invitații au descoperit automobilele, au explorat detaliile designului și au făcut cunoștință cu un brand asociat la nivel internațional cu spiritul britanic, cultura inginerească și individualitatea.



LOTUS nu a urmărit niciodată să fie un brand de masă, alegând propriul drum — o combinație între design expresiv, filosofie inginerească și emoția autentică a condusului. Tocmai de aceea, participarea la King’s Birthday Party 2026 a fost o continuare firească a mediului în care brandul se regăsește — un spațiu în care sunt apreciate calitatea, caracterul, respectul pentru tradiții și o viziune contemporană asupra viitorului.



LOTUS Moldova

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