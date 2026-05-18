Logoped-Magician: Semnale timpurii în dezvoltarea vorbirii care nu trebuie ignorate Ⓟ

De ce este atât de importantă diagnosticarea timpurie a vorbirii și a dezvoltării — și care sunt semnele pe care nu aveți voie să le ignorați.

„Mai așteptați puțin...” – aceasta este fraza pe care o aud majoritatea părinților atunci când încep să observe primele semnale de alarmă la copilul lor. Însă această abordare nu face decât să agraveze problema.

Specialiștii centrului de corecție a vorbirii Logoped-Magician au realizat un sondaj anonim în rândul a peste 300 de părinți, iar rezultatele sunt grăitoare:

87% dintre părinți au observat primele semne ale întârzierii în dezvoltare înainte de vârsta de 2 ani.

Cu toate acestea, 92% au primit sfatul de „a mai aștepta”.

Mai mult, 62% dintre părinți au primit acest sfat chiar de la medici.

„O să-și revină de la sine”, „băieții încep să vorbească mai târziu”, „fiecare copil are ritmul lui” – aceste fraze oferă un sentiment fals de liniște și îi fac pe părinți să se îndoiască de propriul instinct.

Semnalele de alarmă: subtile, dar critice

Primele simptome adesea nu par înfricoșătoare:

Copilul nu răspunde când este strigat pe nume;

Nu repetă cuvinte;

Gângurește foarte puțin;

Evită contactul vizual;

Nu arată cu degetul, părând că „trăiește în lumea lui”.

Aceste manifestări nu indică întotdeauna un diagnostic grav, dar reprezintă întotdeauna un motiv pentru vigilență și investigație.

Cea mai periculoasă strategie este simpla observare. În timp ce adulții așteaptă, copilul continuă să crească împreună cu dificultățile deja existente.

De ce este importantă acțiunea rapidă?

Este vital să înțelegem că vorbirea nu înseamnă doar cuvinte. Este rezultatul funcționării simultane a mai multor sisteme ale organismului. Dacă undeva apare o eroare, aceasta poate afecta întreaga dezvoltare a copilului.

Conform datelor OMS, diverse forme de întârziere în dezvoltarea vorbirii se întâlnesc la aproximativ 25–30% dintre copiii de vârstă fragedă. Totodată, primele semne ale Tulburării de Spectru Autist (TSA) se manifestă cel mai des tocmai prin particularitățile vorbirii, comunicării și interacțiunii sociale.

Diagnosticul timpuriu nu este o măsură de precauție excesivă, ci șansa de a nu pierde timpul prețios.

Dacă vi se pare că ceva nu este în regulă, înseamnă că nu vi se pare. Este mai bine să verificați și să dormiți liniștiți, decât să așteptați și să ratați momentul critic.

