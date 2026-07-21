Liderul absolut al vânzărilor în 2026: Super Plug-in Hybrid Geely EX5 EM-i, acum cu o baterie mai mare și la preț special Ⓟ

Premiatul Geely EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid, devenit cel mai vândut automobil nou din Republica Moldova în primul semestru al anului 2026, s-a bucurat de recunoaștere internațională.

GEELY EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness datorită eficienței remarcabile a consumului de combustibil și a devenit primul automobil din Europa care a trecut cu succes un test de impact cu un grad de complexitate ce a depășit cerințele programului Euro NCAP.

Potrivit statisticilor interne privind înmatriculările de automobile noi în Republica Moldova, GEELY EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid a fost cel mai vândut automobil nou de pe piața țării în primul semestru al anului 2026.

În prezent, crossoverul este disponibil la un preț special, începând de la 22 880 USD.

Totodată, gama de modele a fost completată cu noua versiune FLAGSHIP+, echipată cu o baterie de 29,8 kWh, care asigură o autonomie în regim pur electric de până la 185 km, precum și cu funcția de masaj pentru scaunele din față.

Tehnologii de ultimă generație

GEELY EX5 EM-i este construit pe arhitectura modulară globală GEA și este echipat cu sistemul hibrid inteligent NordThor EM-i.

Ansamblul motopropulsor reunește un motor pe benzină aspirat natural de 1,5 litri, transmisia hibridă dedicată E-DHT și un motor electric care dezvoltă 218 CP și 262 Nm.

Propulsia electrică oferă accelerații line, un răspuns imediat la apăsarea pedalei de accelerație și o experiență de condus dinamică, iar motorul pe benzină asigură deplasări eficiente pe distanțe lungi, fără dependență de infrastructura de încărcare.

Bateria de înaltă tensiune Short Blade, cu o capacitate de 29,8 kWh, permite încărcarea rapidă în curent continuu (DC). Reîncărcarea de la 30% la 80% durează mai puțin de 20 de minute. Funcțiile V2L și V2V permit alimentarea echipamentelor electrice externe și transferul energiei către un alt automobil electrificat.

Siguranță care depășește standardele internaționale

GEELY EX5 EM-i a devenit primul automobil din Europa care a demonstrat capacitatea de a trece cu succes un test de impact unic, cu un grad de complexitate superior cerințelor actuale ale programului Euro NCAP.

Testul extrem a fost realizat în Franța, pe poligonul UTAC, unul dintre cele mai importante centre europene independente de testare și certificare a automobilelor, care colaborează cu programele europene de evaluare a siguranței vehiculelor. Scenariul a simulat unul dintre cele mai dificile tipuri de impact lateral succesiv.

Mai întâi, automobilul aflat în staționare a fost lovit lateral de o barieră deformabilă mobilă, cu o viteză de 60 km/h. În urma impactului, crossoverul a fost proiectat într-un stâlp rigid amplasat pe partea opusă. Astfel, caroseria, habitaclul, sistemele de retenție și sistemul de înaltă tensiune au fost supuse aproape simultan unor solicitări extreme din ambele părți.

Un asemenea scenariu impune cerințe excepțional de ridicate asupra structurii portante a caroseriei, zonelor de deformare programată, algoritmilor de declanșare a airbagurilor și sistemelor de protecție a bateriei de înaltă tensiune.

În urma testului:

habitaclul și-a păstrat integritatea;

spațiul vital destinat șoferului și pasagerilor a rămas protejat;

airbagurile s-au declanșat la momentul optim;

bateria de înaltă tensiune și toate componentele sistemului electric și-au păstrat siguranța funcțională;

ușile s-au deblocat automat, facilitând accesul rapid al echipelor de intervenție.

La baza acestui nivel de protecție se află arhitectura consolidată a platformei GEA, completată de sistemul proprietar de distribuție a energiei impactului Cloverleaf Energy Dissipation, conceput pentru disiparea eficientă a forțelor generate în timpul coliziunilor.

Pe lângă rezistența structurală, automobilul este echipat cu un pachet complet de sisteme avansate de asistență a șoferului (ADAS) de nivel L2, care contribuie activ la prevenirea accidentelor și la creșterea siguranței în timpul deplasării.

Pachetul include:

sistem de frânare automată de urgență;

cruise control adaptiv inteligent;

asistent pentru menținerea benzii de circulație;

sistem de monitorizare a unghiului mort;

sistem de avertizare privind riscul de coliziune;

sistem de prevenire a coliziunilor la deplasarea înainte și în marșarier.

Confort premium

Habitaclul modelului GEELY EX5 EM-i a fost conceput pentru a oferi un nivel ridicat de confort atât șoferului, cât și pasagerilor. Ampatamentul de 2 755 mm, ergonomia atent studiată a scaunelor și podeaua aproape complet plană asigură un spațiu generos și un confort ridicat pe ambele rânduri de scaune.

În centrul experienței digitale se află ecranul HD de 15,4 inchi, completat de un panou digital de instrumente de 10,2 inchi. Sistemul multimedia inteligent Flyme Auto permite controlul principalelor funcții ale automobilului, navigația, comunicațiile și serviciile multimedia printr-o interfață intuitivă și rapidă.

Versiunea FLAGSHIP este echipată cu plafon panoramic cu trapă, afișaj Head-Up Display (HUD), ventilație pentru scaunele din față, funcție de memorie pentru scaunul șoferului, hayon acționat electric, iluminare ambientală și sistemul audio premium Flyme Sound cu 16 difuzoare.

Recunoaștere internațională în domeniul designului

Designul exterior și arhitectura interioară ale modelului GEELY EX5 EM-i au fost distinse cu patru dintre cele mai prestigioase premii internaționale din domeniul designului industrial.

1. Red Dot Design Award (Germania)

Distincția a fost acordată pentru echilibrul proporțiilor caroseriei, ergonomia atent studiată a habitaclului, funcționalitatea ridicată și coeficientul aerodinamic de rezistență (Cx) de numai 0,288.

2. MUSE Design Award (SUA) – Platinum Winner

Premiul recunoaște conceptul artistic original, îmbinarea armonioasă dintre designul contemporan și elementele culturii chineze, precum și abordarea centrată pe experiența utilizatorului.

3. A' Design Award (Italia) – Gold Award

Juriul a apreciat coerența designului industrial, semnătura luminoasă distinctivă și sistemul de iluminare frontală capabil să ilumineze până la 181 m.

4. Good Design Award (Japonia)

Premiul a fost acordat pentru confortul utilizării zilnice, coerența limbajului de design, funcționalitatea ridicată și integrarea armonioasă a tehnologiilor digitale în experiența de utilizare.

O investiție sigură pe termen lung

Pe lângă avantajele oferite de automobil, proprietarii beneficiază de un pachet complet de servicii oficiale, conceput pentru a asigura fiabilitate, transparență și suport profesionist pe întreaga perioadă de exploatare.

1. Garanție oficială a producătorului

Automobilul beneficiază de o garanție de 6 ani sau 150 000 km, iar bateria de înaltă tensiune este acoperită de o garanție de 8 ani sau 150 000 km, conform condițiilor producătorului.

2. Specificație internațională conform standardelor GEELY

Automobilul respectă integral standardele internaționale ale producătorului și cerințele oficiale aplicabile piețelor de export GEELY, oferind aceleași niveluri de calitate, siguranță și echipare.

3. Piese originale GEELY

Utilizarea exclusivă a componentelor originale GEELY garantează compatibilitatea perfectă, păstrarea caracteristicilor constructive din fabrică, funcționarea optimă a tuturor sistemelor și fiabilitatea pe termen lung.

4. Service conform standardelor producătorului

Întreținerea și reparațiile sunt efectuate de specialiști calificați, utilizând echipamente de diagnostic dedicate și respectând în totalitate procedurile tehnice stabilite de producător.

5. Software official

Proprietarii beneficiază de cele mai recente versiuni de software, suport tehnic din partea producătorului și funcționarea corectă a tuturor sistemelor electronice pe întreaga perioadă de exploatare.

6. Peste 30 de ani de experiență profesională

DAAC Hermes, importatorul și dealerul oficial GEELY în Republica Moldova, oferă clienților condiții transparente de achiziție, statut oficial al automobilului, consultanță profesionistă și asistență completă pe întreaga durată a utilizării vehiculului.

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📞 022 809 350

📍 Chișinău, str. Calea Ieșilor, 14

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