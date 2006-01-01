Lexus Chișinău: Prețuri speciale pentru automobilele în stoc Ⓟ

Lexus Chișinău oferă un avantaj financiar de până la 10.580 de dolari pentru anumite automobile în stoc. Este un moment potrivit pentru a descoperi modelele disponibile și pentru a alege modelul tău preferat Lexus.

Lexus înseamnă confort premium, design modern și siguranță la drum, pe care le simțiți încă din primele minute la volan.

În perioada 1 iunie – 31 iulie 2026, la Lexus Chișinău sunt disponibile oferte speciale pentru automobilele în stoc. Aceasta este o oportunitate de a alege un model din gama disponibilă și de a-l achiziționa la un preț special, cu un avantaj financiar de până la 10.580 de dolari.

Ofertele se aplică pentru anumite automobile Lexus din anul 2025, disponibile în stocul actual Lexus Chișinău. Numărul de automobile este limitat, de aceea disponibilitatea unui anumit model, nivel de echipare și culoare se recomandă a fi verificată cu consultanții.

Modelele Lexus disponibile în cadrul ofertei speciale

Alegerea unui Lexus începe de la nevoile Dvs.: pentru unii contează manevrabilitatea în oraș, pentru alții spațiul pentru familie, siguranța în călătorii sau un nivel deosebit de confort pentru pasageri. În cadrul ofertei speciale, puteți lua în considerare mai multe modele Lexus și le puteți compara după format, nivel de echipare și senzațiile oferite la volan.

Lexus RX este unul dintre cele mai cunoscute crossovere ale brandului, creat pentru cei care apreciază echilibrul dintre dinamică, eleganță și caracter practic. Modelul este potrivit pentru deplasările zilnice prin oraș, traseele de familie și călătoriile lungi, oferind un interior spațios, rulare lină și o atmosferă de încredere calmă la volan.

Lexus NX este un crossover premium cu design expresiv și caracter modern. Se integrează armonios în ritmul urban, dar rămâne confortabil și pentru deplasările în afara orașului. Lexus NX este potrivit pentru dvs. dacă sunteți în căutarea unui automobil care îmbină dimensiunile compacte, tehnologia și senzația unui control sigur.

Lexus LBX deschide o nouă perspectivă asupra crossoverului premium compact. Este creat pentru ritmul dinamic al orașului, deplasări manevrabile și pentru cei care vor să simtă caracterul Lexus într-un format mai compact.

Lexus ES este un sedan business elegant, creat pentru deplasări calme, confortabile și sigure. Este ales pentru rularea lină, designul premium discret și atmosfera specială din interior. Lexus ES este potrivit atât pentru șofer, cât și pentru pasagerul care apreciază liniștea, spațiul și senzația de clasă business.



Lexus GX combină designul expresiv, caracterul practic și pregătirea pentru trasee dincolo de drumurile urbane obișnuite. Este un SUV pentru cei care vor să păstreze un nivel înalt de confort în viața de zi cu zi, dar în același timp să beneficieze de un automobil cu un caracter mai puternic și posibilități extinse pentru călătorii.

Lexus LM este orientat către confortul maxim al pasagerilor și un format special de deplasare. Interiorul spațios, atenția acordată confortului personal și atmosfera premium fac acest model potrivit pentru deplasări de afaceri, scopuri reprezentative și situații în care contează nu doar destinația, ci și calitatea călătoriei.

Un avantaj suplimentar pentru proprietarii Lexus este posibilitatea de a participa la programul de Garanție prelungită. Cu respectarea condițiilor programului și efectuarea regulată a întreținerii tehnice la dealerul oficial Lexus Chișinău, acoperirea garanției poate fi prelungită anual până la atingerea de către automobil a vechimii de 10 ani de la prima înmatriculare sau a rulajului de 160.000 km, în funcție de care condiție survine prima.

Pentru dvs., aceasta înseamnă mai multă siguranță după încheierea garanției standard a producătorului. Programul de Garanție prelungită Lexus ajută la reducerea riscului unor cheltuieli neprevăzute, legate de reparații majore, și la menținerea automobilului în conformitate cu regulamentul producătorului.



Alegeți Lexus care corespunde stilului dvs. de viață și aflați mai multe despre modelele disponibile, nivelurile de echipare și condițiile ofertei speciale pe Lexus Chișinău.

Contacte

Dealer oficial Lexus Chișinău

bd. Dacia 55/1, Chișinău

Telefon: 022999421

www.chisinau.md.lexus