La Autogara Centrală din Chișinău se deschide hipermarketul Ingco Gara Ⓟ

Sâmbătă, 20 iunie, la ora 09:00, locuitorii și oaspeții capitalei sunt așteptați la marea deschidere a Hipermarketului Ingco Gara – lider mondial în domeniul sculelor electrice cu acumulator!

Deschiderea va fi în stilul INGCO!

Evenimentul va avea loc pe str. Mitropolit Varlaam 58 (în incinta Gării Centrale Auto din Chișinău, vis-a-vis de Piața Centrală). Vizitatorii vor avea parte de:

Cadouri garantate pentru primii 100 de cumpărători;

pentru primii 100 de cumpărători; Tombolă cu premii de valoare la ora 11:30, pentru achiziții de peste 2000 de lei;

de valoare la ora 11:30, pentru achiziții de peste 2000 de lei; Reducere de -30% la toată gama de produse, valabilă pe 20 și 21 iunie;

la toată gama de produse, valabilă pe 20 și 21 iunie; Multe surprize pe tot parcursul zilei;

pe tot parcursul zilei; Animatori și atelier de creație pentru copii;

pentru copii; Pop-corn gratis pentru fiecare;

pentru fiecare; Cadou personalizat de la Leul INGCO pentru fiecare copil;

de la Leul INGCO pentru fiecare copil; Atmosferă de sărbătoare și comunicare pozitivă.

Organizatorii invită chișinăuienii și oaspeții capitalei să vină cu întreaga familie pentru a deveni parte a acestui eveniment grandios.

Vezi cum a fost la celelalte deschideri din Moldova:

Ziua deschiderii – INGCO a împărțit cadouri în valoare de 100.000 de lei la inaugurarea magazinului INGCO Centru de pe bd. Gagarin 2.

Cele mai importante detalii despre INGCO:

1. Lider mondial

INGCO este lider mondial în producerea de scule electrice pe baterii. Magazinul INGCO Gara devine parte a rețelei internaționale, fiind al 6-lea din Chișinău și al 13-lea din Republica Moldova (inclusiv cele 6 magazine din rețeaua PIT care comercializează produse INGCO). Brandul oferă linii separate de produse pentru profesioniști, meșteri amatori, cu aplicare atât în scopuri industriale cât și în cele casnice.

2. Raportul ideal calitate-preț

Calitatea sculelor INGCO respectă cele mai înalte standarde internaționale. Prețurile rămân printre cele mai accesibile din lume datorită producerii proprii și controlului riguros al calității în fiecare fabrică. Acest lucru transformă brandul în cel mai puternic jucător de pe piață, oferind echipamente profesionale avansate la prețuri extrem de avantajoase.

3. Un singur acumulator pentru mai mult de 1000 de scule diferite!

INGCO deține cea mai mare familie de scule electrice pe baterii din lume (un singur acumulator de 20V este compatibil cu un număr imens, de peste 1000 de instrumente). Magazinul oferă o garanție record pentru Moldova: 36 de luni!

INGCO este brand-ul cu cele mai diverse capacități de baterii: 2, 4, 5, 6, 7,5, 8, 10, 60 Ah! Acest lucru este extrem de convenabil pentru consumatori, deoarece clienții doresc mereu mai multă putere, mai mult timp de lucru, iar INGCO satisface ideal aceste dorințe.

Această comunitate globală reunește deja peste 180 de țări și peste 2200 de magazine la nivel mondial, inclusiv 13 magazine oficiale și 6 magazine partenere în Moldova.

Sărbătorim deschiderea noului magazin cu întreaga familie, alături de INGCO!

Ne vedem începând cu ora 09:00, în Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 58, în Gara Centrală Auto, vis-a-vis de Piața Centrală.

Telefon de contact: 0 79 12 12 20

www.ingcomoldova.md