Keystone:: Eficiența energetică în locuințe - soluții moderne pentru confort și economie Ⓟ

Eficiența energetică în clădiri joacă un rol important în reducerea consumului de energie, a costurilor și a impactului asupra mediului. Alegerea unor soluții moderne contribuie semnificativ la creșterea confortului în locuință.

Clădirile nZEB

Clădirile nZEB (Nearly Zero Energy Building) sunt construcții cu un consum de energie aproape zero, realizat prin izolație performantă, sisteme eficiente și utilizarea surselor regenerabile. Acestea oferă beneficii importante precum reducerea facturilor, confort termic sporit și emisii reduse de carbon.

Pompele de căldură

Pompele de căldură reprezintă o soluție modernă pentru încălzirea și răcirea locuințelor, bazată pe transferul de energie din aer, apă sau sol. Aceste sisteme sunt eficiente, prietenoase cu mediul și pot fi integrate cu alte surse de energie regenerabilă pentru rezultate optime.

Adoptarea acestor soluții contribuie nu doar la economii pe termen lung, ci și la crearea unor spații mai confortabile și mai sustenabile.

Vezi aici mai multe măsuri de eficiență energetică și de utilizare a surselor energetice regenerabile:

https://www.keystonemoldova.md/ro/publications-and-resources/media-campaigns/eficienta-energetica-in-serviciile-sociale-start/video-explicative/

Acest material a fost realizat cu suportul financiar al Uniunii Europene.

Articolul face parte din campania de comunicare „Utilizăm energia eficient”, desfășurată în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru eficiența energetică în serviciile sociale”, implementat din sursele Uniunii Europene, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu I.P. Keystone Moldova și AO „Fondul de Inovații Sociale din Moldova”.

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