theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Business News logoBusiness News
29 Iunie 2026, 08:00
54
Copiază linkul
Link copiat

Kameleon- Partenerul tău eligibil pentru programul Casa Verde Ⓟ

Ai aplicat la programul „Casa Verde” (FEERM) pentru ferestre și uși? Asigurăți succesul finanțării prin soluțiile eligibile Kameleon. 

Pentru a te asigura că primești subvenția de până la 200.000 MDL, este esențial să alegi componentele care garantează aprobarea finală a dosarului, iar ușile și ferestrele energoeficiente de la Kameleon sunt soluțiile tehnice eligibile care fac acest lucru posibil. Alegând calitatea germană VEKA (PVC) sau Schüco (Aluminiu), te asiguri că locuința ta respectă standardele riguroase de izolare necesare pentru aprobarea dosarului tău de finanțare.Kameleon- Partenerul tău eligibil pentru programul Casa VerdeImportant de știut: Pentru ca programul să îți aprobe cererea, ai nevoie de ferestre și uși care respectă standarde tehnice foarte stricte. Aici intervenim noi: îți oferim produsele potrivite și toată documentația tehnică necesară pentru ca tu să poți obține finanțarea. 

De ce să alegi ferestre și uși de la Kameleon pentru a beneficia de program?

Dacă vrei garanția calității germane și un service de calitate, iată ce câștigi alegând soluțiile noastre:

  • Produse care garantează aprobarea: Programul nu acceptă orice fereastră. Noi folosim profile VEKA (PVC) și Schuco (Aluminiu) – etalonul calității germane – care au eficiența termică obligatorie pentru a trece de evaluarea dosarului.
  • Măsurări și date tehnice: Venim pentru a face măsuri și îți oferim specificațiile tehnice și devizul de preț necesar pentru a-ți finaliza dosarul și a asigura o execuție de calitate.
  • Certificare Europeană: Toate produsele noastre dețin certificări de conformitate UE. Fără acestea, riscați ca investiția să nu fie decontată de program.
  • Montare profesionistă: Beneficiezi de un service ireproșabil, astfel încât, la recepția finală, totul să fie perfect pentru primirea banilor în cont.

Kameleon- Partenerul tău eligibil pentru programul Casa Verde

Nu ești în programul „Casa Verde”? Eficiența energetică nu așteaptă! Acum Kameleon, oferă posibilitatea să-ți modernizezi casa în rate cu 0% dobândă și să economisești până la 50% la facturi imediat după montare. 

Informație de contact:

Adresa de producere: str. Voluntarilor 3, Chișinău
Telefon: +373 76-020-200
Site: https://kameleon.md/
Email: kameleon.md@gmail.com

Sursă
Business News logoBusiness News
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici