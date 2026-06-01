Kameleon- Partenerul tău eligibil pentru programul Casa Verde Ⓟ

Ai aplicat la programul „Casa Verde” (FEERM) pentru ferestre și uși? Asigurăți succesul finanțării prin soluțiile eligibile Kameleon.

Pentru a te asigura că primești subvenția de până la 200.000 MDL, este esențial să alegi componentele care garantează aprobarea finală a dosarului, iar ușile și ferestrele energoeficiente de la Kameleon sunt soluțiile tehnice eligibile care fac acest lucru posibil. Alegând calitatea germană VEKA (PVC) sau Schüco (Aluminiu), te asiguri că locuința ta respectă standardele riguroase de izolare necesare pentru aprobarea dosarului tău de finanțare. Important de știut: Pentru ca programul să îți aprobe cererea, ai nevoie de ferestre și uși care respectă standarde tehnice foarte stricte. Aici intervenim noi: îți oferim produsele potrivite și toată documentația tehnică necesară pentru ca tu să poți obține finanțarea.

De ce să alegi ferestre și uși de la Kameleon pentru a beneficia de program?

Dacă vrei garanția calității germane și un service de calitate, iată ce câștigi alegând soluțiile noastre:

Produse care garantează aprobarea: Programul nu acceptă orice fereastră. Noi folosim profile VEKA (PVC) și Schuco (Aluminiu) – etalonul calității germane – care au eficiența termică obligatorie pentru a trece de evaluarea dosarului.

Programul nu acceptă orice fereastră. Noi folosim profile și – etalonul calității germane – care au eficiența termică obligatorie pentru a trece de evaluarea dosarului. Măsurări și date tehnice: Venim pentru a face măsuri și îți oferim specificațiile tehnice și devizul de preț necesar pentru a-ți finaliza dosarul și a asigura o execuție de calitate.

Venim pentru a face măsuri și îți oferim specificațiile tehnice și devizul de preț necesar pentru a-ți finaliza dosarul și a asigura o execuție de calitate. Certificare Europeană: Toate produsele noastre dețin certificări de conformitate UE . Fără acestea, riscați ca investiția să nu fie decontată de program.

Toate produsele noastre dețin . Fără acestea, riscați ca investiția să nu fie decontată de program. Montare profesionistă: Beneficiezi de un service ireproșabil, astfel încât, la recepția finală, totul să fie perfect pentru primirea banilor în cont.

Nu ești în programul „Casa Verde”? Eficiența energetică nu așteaptă! Acum Kameleon, oferă posibilitatea să-ți modernizezi casa în rate cu 0% dobândă și să economisești până la 50% la facturi imediat după montare.



Informație de contact:



Adresa de producere: str. Voluntarilor 3, Chișinău

Telefon: +373 76-020-200

Site: https://kameleon.md/

Email: kameleon.md@gmail.com