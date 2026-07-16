JustConsult: Până pe 10 august −25% la urgentarea dosarului de cetățenie română Ⓟ

Dosarul tău e din 2023 sau 2024? Fără urgentare, dosarele din 2024 nu sunt încă aprobate — ANC aprobă acum dosarele din 2020–2022. Adică mai aștepți minimum 2–3 ani, dacă nu acționezi.

Urgentarea nu e un truc. E un drept legal. Un avocat dedicat te reprezintă pe parcursul procedurii judiciare împotriva ANC în numele tău — și primești cetățenia de 2 ori mai repede. Rezultat în luni, nu în ani. Tu nu trebuie să fii prezent la judecată; avocatul se ocupă de tot.

Ce include pachetul complet:

Avocat dedicat pe întreaga durată a procedurii

Pregătirea acțiunii, înscrisurilor și probelor necesare

Reprezentarea în fața instanțelor competente

Monitorizarea dosarului și comunicarea etapelor procedurale

Implicare minimă din partea clientului

Consultația e gratuită și fără obligații — afli exact ce poți face în cazul tău, în maxim 24h de la primul mesaj.

Reducerea de 25% se închide pe 10 august. După această dată, procedura rămâne disponibilă, dar la preț integral.

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