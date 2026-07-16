JustConsult: Până pe 10 august −25% la urgentarea dosarului de cetățenie română Ⓟ
Dosarul tău e din 2023 sau 2024? Fără urgentare, dosarele din 2024 nu sunt încă aprobate — ANC aprobă acum dosarele din 2020–2022. Adică mai aștepți minimum 2–3 ani, dacă nu acționezi.
Urgentarea nu e un truc. E un drept legal. Un avocat dedicat te reprezintă pe parcursul procedurii judiciare împotriva ANC în numele tău — și primești cetățenia de 2 ori mai repede. Rezultat în luni, nu în ani. Tu nu trebuie să fii prezent la judecată; avocatul se ocupă de tot.
Ce include pachetul complet:
- Avocat dedicat pe întreaga durată a procedurii
- Pregătirea acțiunii, înscrisurilor și probelor necesare
- Reprezentarea în fața instanțelor competente
- Monitorizarea dosarului și comunicarea etapelor procedurale
- Implicare minimă din partea clientului
Consultația e gratuită și fără obligații — afli exact ce poți face în cazul tău, în maxim 24h de la primul mesaj.
Reducerea de 25% se închide pe 10 august. După această dată, procedura rămâne disponibilă, dar la preț integral.
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