Join Up! Moldova a deschis un nou Travel Shop: De ce să vă planificați vacanța în spațiul offline al tour-operatorului Ⓟ

În centrul Chișinăului Join Up! Moldova a deschis Travel Shop*. Descoperiți principalele avantaje oferite turiștilor, cum puteți câștiga o vacanță pentru două persoane în Egipt și profita de bonusuri oferite cu ocazia deschiderii.

În luna august a acestui an, unul dintre cei mai mari tour-operatori din țară, Join Up! Moldova, a deschis la Chișinău Travel Shop* — un spațiu offline confortabil, unde vă puteți consulta personal cu experții în turism și vă puteți planifica viitoarea călătorie într-o atmosferă plăcută și relaxantă.

Ce îi așteaptă pe oaspeți în interior?

La baza conceptului acestui spațiu se află filosofia „Celebrate Yourself”**, care pune clientul și confortul său personal în centrul atenției. Astfel, alegerea unei vacanțe se transformă dintr-o sarcină stresantă într-o experiență plăcută, care devine parte din vacanță.

Interiorul Travel Shop* este amenajat în nuanțe calde ale stilului boho — cu mobilier confortabil și o lumină discretă.

Aici a fost creată o atmosferă liniștită și confortabilă. Într-o astfel de atmosferă este plăcut să visezi, fără grabă, la viitoarele destinații, să descoperi variante de hoteluri la o ceașcă de cafea și să discuți detaliile călătoriei cu experții. În plus, tour-operatorul dispune de cel mai mare portofoliu de destinații din țară, astfel că alegerea opțiunii care se potrivește perfect cerințelor dumneavoastră, cu siguranță nu va fi o dificultate.

Care este principalul beneficiu pentru clienți?

Pe lângă inspirație și plăcerea de a descoperi un spațiu plăcut vizual, merită să vizitați noul spațiu offline din câteva motive simple:

Toate întrebările — la o singură vizită: nu este nevoie să pierdeți ore întregi căutând informații pe internet. Într-o atmosferă confortabilă, împreună cu specialiștii Join Up! Moldova, puteți alege un tur de orice complexitate, care să se încadreze perfect în bugetul dumneavoastră și puteți rezolva pe loc toate aspectele organizatorice.

nu este nevoie să pierdeți ore întregi căutând informații pe internet. Într-o atmosferă confortabilă, împreună cu specialiștii Join Up! Moldova, puteți alege un tur de orice complexitate, care să se încadreze perfect în bugetul dumneavoastră și puteți rezolva pe loc toate aspectele organizatorice. Expertiză personală: experții vă vor ajuta să înțelegeți mai bine particularitățile hotelurilor, vă vor indica cele mai potrivite perioade pentru călătorie, vă vor recomanda excursii și multe altele, într-un dialog relaxat. Acest lucru este deosebit de valoros pentru cei care preferă comunicarea directă și vor să discute până și cele mai mici detalii ale vacanței.

Surprize și bonusuri cu ocazia deschiderii

Cu ocazia lansării noii locații, Join Up! Moldova le-a pregătit oaspeților cadouri plăcute:

10 euro pentru înregistrarea pe site: înregistrați-vă pe site-ul tour-operatorului, iar 10 euro vor fi transferați imediat în portofelul dumneavoastră electronic. Îi puteți folosi pentru achitarea costului turului sau a serviciilor suplimentare.

înregistrați-vă pe site-ul tour-operatorului, iar 10 euro vor fi transferați imediat în portofelul dumneavoastră electronic. Îi puteți folosi pentru achitarea costului turului sau a serviciilor suplimentare. Plată în rate fără costuri suplimentare: vă puteți planifica vacanța fără o presiune suplimentară asupra bugetului familiei, beneficiind de plata în rate pe o perioadă de 2 luni, fără comisioane ascunse, cu Liber Card de la MAIB.

vă puteți planifica vacanța fără o presiune suplimentară asupra bugetului familiei, beneficiind de plata în rate pe o perioadă de 2 luni, fără comisioane ascunse, cu Liber Card de la MAIB. Tombolă pentru o vacanță în Egipt pentru două persoane: rezervând orice călătorie la Travel Shop* până la 10 noiembrie 2026, participați automat la tombola pentru o vacanță pentru două persoane la hotelul premium de cinci stele Swissotel Sharm El Sheikh All Inclusive Collection Managed by Rixos 5*.

Unde mai puteți rezerva tururi de la Join Up! Moldova?

Dacă vă aflați într-un alt oraș sau într-un alt colț al țării, este la fel de simplu să vă planificați vacanța împreună cu tour-operatorul. Aveți la dispoziție:

642 de agenții de turism partenere în diferite regiuni ale Republicii Moldova;

5 franchise travel offices (patru în Chișinău și unul în Bălți);

Aplicația inovatoare Join Up! Travel Universe — o soluție digitală modernă pentru cei care preferă să își planifice singuri călătoriile;;

Site-ul oficial joinup.md .

Contacte Travel Shop

Adresă: mun. Chișinău, str. A. Bernardazzi, 97 (etajul 1 al sediului central Join Up! Moldova)

Program de lucru: Luni–Vineri: 10:00–19:00

Telefon: +373 603 18 111, +373 603 18 222

Tour-operatorul pe rețelele sociale: Instagram, Facebook, Telegram

* din engl. — „Magazin de călătorii”

** din engl. — „Sărbătorește-te”