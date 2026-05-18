Invitro Diagnostics a devenit leader în ultrasonografie în Moldova Ⓟ

În medicina actuală, multe decizii clinice încep cu o imagine. O imagine obținută rapid, non-invaziv, fără radiații și capabilă să ofere răspunsuri în timp real. Ultrasonografia a devenit una dintre cele mai importante „ferestre” către organismul uman, schimbând modul în care sunt depistate și monitorizate numeroase patologii.

De la evaluarea organelor interne până la analiza fluxului sanguin și a modificărilor tisulare fine, investigația USG nu mai este doar o etapă complementară, ci frecvent primul pas în algoritmul diagnostic. Viteza și precizia informației influențează direct calitatea deciziei medicale.

În acest context, Rețeaua de Sănătate Invitro Diagnostics a devenit rețeaua medicală cu cel mai extins departament imagistic din țară.

Din inima Chișinăului spre fiecare localitate: extinderea Invitro Diagnostics și puterea prevenției

În peisajul medical din Republica Moldova, Rețeaua de Sănătate Invitro Diagnostics s-a dezvoltat accelerat ca furnizor integrat de servicii de laborator, diagnostic și consultații specializate. Fondată în 2014 cu un laborator în Chișinău, rețeaua a ajuns la peste 47 de filiale la nivel național, deservind anual sute de mii de pacienți.

De la laborator la un ecosistem medical complet

Misiunea Invitro Diagnostics este de a apropia medicina modernă de pacient, cu accent pe prevenție, diagnostic precoce și acces rapid la servicii integrate. Astăzi, rețeaua funcționează ca un ecosistem medical complet, incluzând analize de laborator, investigații imagistice, consultații de specialitate și monitorizare medicală.

Dotările de ultimă generație asigură rezultate precise și standardizate internațional. Pacienții beneficiază de programări online, rezultate digitale rapide și recoltare la domiciliu, extinzând accesul medical la nivel național.

Aplicația mobilă InvitroZen completează acest ecosistem digital, oferind programări rapide în orice filială din țară, acces la rezultate, gestionarea istoricului medical, informații despre servicii și puncte de loialitate utilizabile la achitare.

Cel mai mare departament de medici USG din Republica Moldova

Unul dintre pilonii principali ai rețelei este departamentul de ultrasonografie (USG), cel mai amplu din Republica Moldova, format din 27 de medici specialiști în diagnostic imagistic. Activitatea acoperă Chișinău, Bălți, Strășeni, Fălești, Florești și Hîncești, asigurând acces regional constant la investigații.

Investigațiile sunt realizate cu echipamente General Electric și Samsung de ultimă generație, inclusiv sisteme cu inteligență artificială care cresc acuratețea examinării.

Gama de servicii include UGAP, elastografie, ecocardiografie și Doppler vascular, oferind o evaluare completă structurală și funcțională a organelor și sistemului circulator.

Programările sunt rapide și disponibile prin aplicația InvitroZen sau call-center, facilitând accesul eficient la investigații.

Ultrasonografia este o metodă non-invazivă bazată pe unde sonore de înaltă frecvență, utilizată pentru vizualizarea organelor în timp real, fără expunere la radiații.

În cadrul Invitro Diagnostics sunt realizate:

ecografie abdominală și pelvină

ecografie tiroidiană și țesuturi moi

ecografie în sarcină și screening prenatal

ecocardiografie

Doppler vascular

elastografie

proceduri ghidate ecografic, precum puncția glandei tiroide cu ac fin

Diversitatea investigațiilor permite nu doar detectarea precoce a patologiilor, ci și caracterizarea lor funcțională, esențială pentru decizia medicală.

Ultrasonografia este astăzi o extensie a examenului clinic, susținută de tehnologii avansate precum Doppler color, elastografie și reconstrucții 3D, oferind corelare directă între imagine și fiziologie.

Peste 2.000 de analize și prevenție activă

Laboratoarele oferă peste 2.000 de tipuri de analize în domenii precum hematologie, biochimie, imunologie, microbiologie, genetică, hormonologie și toxicologie. Rezultatele sunt disponibile în 1–24 ore, cu control strict al calității.

Sunt disponibile pachete de prevenție, screening oncologic și metabolic, precum și programe dedicate etapelor de viață.

Prevenție, digitalizare și accesibilitate

Prin campanii de screening și educație medicală, Invitro Diagnostics promovează depistarea precoce a bolilor cronice și oncologice. Programările online, accesul rapid la rezultate și integrarea digitală transformă prevenția într-un standard medical. Toate filialele sunt digital conectate, asigurând transmiterea instantanee a rezultatelor.

Prin extindere națională și digitalizare, inclusiv prin aplicația InvitroZen, rețeaua redefinește medicina modernă în Republica Moldova: accesibilă, integrată și orientată spre pacient.

Toate informațiile sunt disponibile pe site-ul oficial Invitro.