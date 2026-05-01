Ingco Centru - Cel mai mare hipermarket se deschide în inima Chișinăului Ⓟ

Evenimentul promite o experiență spectaculoasă, în stilul deja consacrat INGCO, cu surprize și activități pentru întreaga familie.

Noua locație se află pe Bulevardul Iurie Gagarin, 2 (vis-a-vis de supermarketul BONUS, peste drum de monumentul lui Kotovski), iar organizatorii au pregătit un program special pentru toți vizitatorii:

cadouri garantate pentru primii 300 de cumpărători;

tombolă cu premii de valoare pentru achiziții de peste 2000 de lei (extragerea va avea loc la ora 11:30);

reducere de –30% la toată gama de produse , valabilă pe 23 și 24 mai;

, valabilă pe 23 și 24 mai; numeroase surprize pe tot parcursul zilei;

gustări și băuturi gratuite pentru toți oaspeții;

animatori și atelier de creație pentru copii;

cadou personalizat de la Leul INGCO pentru fiecare copil;

atmosferă de sărbătoare și socializare.

Organizatorii invită chișinăuienii să vină cu întreaga familie pentru a deveni parte a acestui eveniment de amploare.

Vezi cum a fost la celelalte deschideri din Moldova:

La deschiderea magazinului INGCO Bălți, s-au împărțit cadouri în valoare de 100.000 lei.

Cele mai importante detalii despre INGCO

1. Lider mondial

INGCO este lider mondial în producere de scule electrice pe baterii. Noul magazin INGCO Centru devine parte a rețelei internaționale a brandului, fiind al 5-lea din Chișinău, al 12-lea din Republica Moldova (inclusiv cele 6 magazine din rețeaua PIT, unde sunt disponibile produse INGCO) și al 2195-lea din lume.

Brandul oferă linii dedicate atât profesioniștilor, cât și meșterilor amatori, acoperind aplicații industriale și casnice.

2. Raport ideal preț-calitate

Sculele INGCO respectă cele mai înalte standarde internaționale de calitate, iar prețurile rămân accesibile datorită producției proprii și controlului riguros al proceselor de fabricație.

Acest echilibru transformă INGCO într-un jucător puternic pe piață, oferind echipamente moderne și performante la prețuri competitive.

3. Un singur acumulator - peste 1000 de scule

INGCO produce cea mai mare gamă de scule electrice pe baterii din lume. Un singur acumulator de 20V este compatibil cu peste 1000 de instrumente diferite.

În plus, magazinul oferă o garanție extinsă pentru piața din Moldova – 36 de luni.

Brandul este prezent în peste 180 de țări și include peste 2000 de magazine la nivel global, dintre care 12 oficiale și 6 partenere în Republica Moldova.

Sărbătorim împreună deschiderea noului magazin

Evenimentul este o oportunitate perfectă pentru toți cei pasionați de scule moderne, dar și pentru familiile care vor să petreacă o zi plină de energie și surprize.

Ne vedem pe 23 mai, începând cu ora 09:00, în Chișinău, Bd. Iurie Gagarin, 2.