Împreună pentru o Moldovă mai curată: Inițiativa ecologică a Centrului Comercial Sun City Ⓟ

Grija pentru mediul înconjurător începe cu gesturi simple. Unul dintre ele este colectarea și reciclarea corectă a bateriilor uzate, care, dacă sunt aruncate necorespunzător, pot polua grav solul și resursele de apă.

În perioada 1–14 iulie, Centrul Comercial „Sun City” lansează o inițiativă ecologică menită să demonstreze că fiecare gest contează și că, împreună, putem contribui la protejarea naturii din Republica Moldova.

În cadrul campaniei, fiecare vizitator poate aduce baterii uzate și va primi un certificat valoric pentru cumpărături.

Însă adevărata valoare a acestei inițiative nu constă doar în oferirea unei recompense celor care se alătură campaniei, ci și în promovarea unui comportament responsabil față de mediu și în dezvoltarea unei culturi ecologice.

Conștient de importanța protejării mediului, Centrul Comercial „Sun City” își propune nu doar să ofere un spațiu plăcut pentru cumpărături, ci și să susțină proiecte sociale și ecologice care aduc beneficii reale comunității.

Centrul Comercial „Sun City” îi invită pe toți locuitorii și oaspeții capitalei să se alăture acestei campanii și să contribuie împreună la păstrarea unui mediu curat și sănătos pentru generațiile viitoare.

Să protejăm împreună natura Moldovei!

Centrul Comercial „Sun City”

Or. Chișinău, str. Pușkin 32

Instagram: https://www.instagram.com/suncitychisinau