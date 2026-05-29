Horizon Auto aduce brandul Wuling în Republica Moldova Ⓟ

Lumini, proiecții 3D și un show tehnologic spectaculos au marcat lansarea oficială WULING la Chișinău - brandul care își propune să aducă mobilitatea electrică și hibridă mai aproape de publicul local.

Evenimentul organizat de Horizon Auto a reunit reprezentanți ai autorităților publice, mediului diplomatic, lideri ai industriei auto, parteneri de business și mass-media, marcând intrarea oficială a brandului pe piața locală.

Un brand internațional cu milioane de clienți

WULING face parte din grupul SAIC-GM-Wuling (SGMW) - companie creată prin parteneriatul dintre SAIC Motor, General Motors și Guangxi Automobile Group, unul dintre cei mai importanți producători auto din China.

Brandul este cunoscut pentru dezvoltarea automobilelor electrice și hibride accesibile, dar și pentru integrarea tehnologiilor moderne într-o gamă variată de modele urbane și SUV-uri.

Reprezentanții companiei spun că Moldova este una dintre primele piețe din regiune unde brandul începe dezvoltarea în Europa de Est, ceea ce marchează un nou pas important pentru piața auto locală.

Modelele care marchează intrarea WULING în Moldova

Punctele centrale ale lansării au fost modelele WULING Starlight S și WULING Eksion, prezentate pe scena principală într-un show tehnologic ce a inclus proiecții 3D laser, efecte speciale și prezentări multimedia.

Totodată, invitații au avut posibilitatea să descopere și alte modele din gama WULING expuse în cadrul evenimentului, alături de consultanți care au prezentat tehnologiile și caracteristicile fiecărui automobil.

Printre modelele prezentate s-au numărat WULING Cirro S, Starlight, Starlight S, Alvez, Darion, Grango, alături de WULING Porta EV, model electric dedicat segmentului de microbuze și furgonete comerciale. Astfel, gama expusă în cadrul evenimentului a demonstrat diversitatea portofoliului WULING, de la autoturisme urbane și SUV-uri moderne până la soluții pentru transport comercial și logistică urbană.

Evenimentul a oferit publicului o primă experiență directă cu filosofia brandului - automobile moderne, eficiente și adaptate noilor tendințe din industria auto.

Ce aduce nou WULING pe piața din Moldova

Potrivit Horizon Auto, WULING vine pe piața locală cu o combinație tot mai căutată de clienți: tehnologii moderne, costuri de utilizare mai reduse și o experiență de condus adaptată noilor tendințe din industria auto.

Brandul mizează pe automobile eficiente și inteligente, oferind șoferilor din Republica Moldova alternative moderne atât pentru oraș, cât și pentru deplasările zilnice, într-un segment aflat într-o creștere accelerată la nivel regional.

„Cel mai important lucru la WULING este că oferă mașini accesibile și fiabile, iar oamenii pot avea mai multe opțiuni atunci când își cumpără o mașină”, a declarat Vincent Wu, Founder & CEO Horizon Auto.

Totodată, reprezentanții companiei spun că WULING își propune să dezvolte în Moldova o gamă variată de modele și servicii adaptate diferitelor nevoi ale clienților.

„Avem o gamă completă de produse și servicii - de la vehicule comerciale și utilitare până la autoturisme pentru pasageri”, a declarat Wang Wanfu, General Manager of WULING (Central Asia Region).

Compania dezvoltă și infrastructura locală dedicată brandului, inclusiv servicii de suport tehnic și service specializat pentru clienții WULING din Moldova.



Un nou pas pentru piața auto din Moldova

Lansarea WULING confirmă interesul tot mai mare al producătorilor internaționali pentru piața din Republica Moldova și accelerează tranziția către mobilitatea electrică și hibridă.

Prin combinația dintre tehnologii moderne, costuri de utilizare eficiente, spațiu generos și prețuri competitive, WULING își propune să ofere o alternativă nouă pentru șoferii care caută automobile moderne adaptate utilizării de zi cu zi.

Modelele brandului sunt destinate atât familiilor și utilizatorilor urbani, cât și companiilor sau clienților care își doresc automobile electrice și hibride accesibile, fără compromisuri la capitolul tehnologie și confort.

În aplauzele invitaților și pe fundalul show-ului multimedia, WULING și-a făcut oficial intrarea pe piața din Republica Moldova - o piață care începe să privească tot mai mult spre mobilitatea viitorului.

Cei interesați să descopere modelele WULING, tehnologiile disponibile și opțiunile de test drive sunt invitați să viziteze showroomul Horizon Auto, de pe adresa Str. Calea Orheiului 124, mun. Chișinău

