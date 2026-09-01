Grand Premium: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 - deja în Moldova Ⓟ

Grand Premium, distribuitorul oficial IM Motors în Republica Moldova, prezintă două modele noi, prezentate recent la saloane auto internaționale.

LS8 și LS9 combină propulsia electrică și tehnologia EREV cu performanțe dinamice și o autonomie extinsă, oferind libertate de deplasare atât în oraș, cât și la drum lung.

IM LS8 - un SUV premium pentru diferite scenarii

530 CP și accelerație de la 0 la 100 km/h în 4,7 secunde — cifre care spun multe despre caracterul dinamic al LS8. Dar acest SUV oferă mai mult decât performanță.

Modelul este construit pe o arhitectură de 800 V, dispune de o baterie de 66 kWh și tracțiune integrală. Tehnologia EREV permite utilizarea propulsiei electrice în deplasările de zi cu zi, oferind în același timp posibilitatea de a continua călătoria pe distanțe lungi, fără dependență permanentă de infrastructura de încărcare. În regim combinat, autonomia ajunge la 1605 km.

Configurația cu 5 sau 6 locuri, materialele de calitate, scaunele cu funcție de masaj, sistemul audio premium B&O, soluțiile multimedia moderne și organizarea atentă a interiorului creează un spațiu confortabil atât pentru călătoriile zilnice, cât și pentru drumurile lungi.

Portbagajul generos al LS8 oferă suficient loc pentru bagaje, cumpărături și tot ce este necesar pentru întreaga familie.

IM LS9 - SUV-ul hibrid de top al gamei

LS9 este modelul mai spațios din familia IM Motors, unde confortul se întâlnește cu un caracter dinamic. Interiorul cu șase locuri oferă spațiu suficient pentru o familie numeroasă sau pentru mai mulți pasageri.

În același timp, LS9 este mai mult decât un SUV de familie de dimensiuni mari. Tracțiunea integrală, 390 kW de putere și 670 Nm de cuplu îi oferă performanțe dinamice impresionante. Bateria de 66 kWh permite parcurgerea a până la 402 km în regim electric, iar autonomia totală în regim combinat ajunge la 1508 km.

Interiorul este conceput pentru șase persoane și oferă confort pe toate cele trei rânduri. Rândul al doilea beneficiază de un spațiu generos pentru picioare, iar scaunele de pe al treilea rând au reglare electrică a spătarului. Interiorul poate fi configurat ușor în funcție de diferite situații, inclusiv pentru un mod de relaxare cu scaunele complet rabatate.

Scaunele sunt realizate după conceptul Zero Gravity și dispun de un sistem de masaj 4D cu elemente robotizate. Sistemul audio Bang & Olufsen, cu 25 de difuzoare și sunet surround 7.1.4, completează experiența la bord.

Vezi. Evaluează. Testează.

Cifrele oferă o imagine clară asupra capacităților unei mașini. Dar pentru a înțelege dacă un model vi se potrivește, merită să îl vedeți în realitate: designul, interiorul, spațiul, poziția la volan și modul în care funcționează sistemele inteligente.

Hibridele IM Motors LS8 și LS9 pot fi văzute deja în showroom-ul Grand Premium.

Modelele disponibile și cele în drum spre Moldova sunt prezentate pe site-ul companiei, la „Auto în stoc”.

Pentru cei care vor să descopere automobilul și în mișcare, este disponibilă programarea prealabilă pentru un test-drive, la o oră convenabilă.

Grand Premium SRL

Chișinău:

str. Calea Orheiului, 36 — tel. 022 809 600

str. Varnița, 8 — tel. 022 407 199

Bălți:

str. Orhei, 5 — tel. 0231 88 600

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