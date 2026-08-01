Geely va continua să dezvolte modelul Atlas în versiunea clasică pe benzină — cu motor 2.0 și tracțiune integrală Ⓟ

Un crossover fiabil, cu tracțiune integrală și motor puternic, potrivit pentru orice situație, va fi întotdeauna solicitat, consideră reprezentanții Geely.

O astfel de versiune este disponibilă în prezent în Republica Moldova, în echiparea de top, la prețul special de 26 880 USD.

GEELY Atlas este un crossover de dimensiuni generoase, cu tracțiune integrală, motor de 218 CP și transmisie automată clasică, cu opt trepte.

Spațiu pe care îl simțiți la fiecare călătorie

GEELY Atlas are o lungime de 4 677 mm, o lățime de 1 900 mm și un ampatament de 2 777 mm. Datorită acestor proporții, habitaclul oferă suficient spațiu atât pentru pasagerii din față, cât și pentru cei de pe bancheta din spate.

Acest aspect este deosebit de important în călătoriile de familie: pasagerii nu trebuie să accepte compromisuri în privința spațiului, scaunul pentru copii poate fi instalat fără a afecta confortul, iar deschiderea amplă a portierelor facilitează accesul în habitaclu.

Volumul portbagajului este de 650 de litri și poate ajunge la 1 610 litri prin rabatarea scaunelor din spate. Spațiul este suficient pentru un cărucior, valize, echipament sportiv și cumpărături voluminoase, fără a fi necesar să decideți de fiecare dată ce trebuie să rămână acasă.

Siguranță și stabilitate pe drumurile din Republica Moldova

Asfaltul urban, drumurile regionale, porțiunile neasfaltate, ploaia, zăpada și poleiul din timpul iernii impun unui automobil de familie un comportament stabil și previzibil.

GEELY Atlas este echipat cu un sistem inteligent de tracțiune integrală de generația a șasea. Atunci când este necesar, acesta distribuie automat cuplul între puntea față și cea spate, într-un raport de până la 50:50.

Șoferul nu trebuie să activeze manual tracțiunea integrală: sistemul reacționează la schimbarea nivelului de aderență și contribuie la menținerea controlului în condiții dificile de drum.

Putere convingătoare și o rulare atent calibrată

Motorul turbo de 2,0 litri dezvoltă 218 CP și un cuplu de 325 N·m. Accelerarea de la 0 la 100 km/h durează 8,2 secunde.

Rezerva de putere este suficientă pentru deplasări sigure pe traseu, efectuarea depășirilor și călătorii cu automobilul complet încărcat. Motorul funcționează împreună cu o transmisie automată clasică Aisin, cu opt trepte, care asigură schimbări line și previzibile ale treptelor de viteză.

Această combinație transformă GEELY Atlas într-un automobil versatil, potrivit pentru traseele urbane, drumurile regionale și călătoriile pe distanțe lungi.

Spațiu adaptat nevoilor dumneavoastră

Interiorul modelului GEELY Atlas este conceput pentru utilizarea zilnică în orice anotimp. Scaunul șoferului este prevăzut cu reglare electrică în șase direcții, suport reglabil pentru picioare, reglarea suportului lombar și funcție de memorare a poziției.

Sunt disponibile încălzirea volanului, a parbrizului, a lunetei și a scaunelor din față și din spate, precum și ventilarea scaunelor din față. Sistemul de climatizare cu două zone permite șoferului și pasagerului din față să selecteze temperaturi individuale.

Plafonul panoramic cu trapă electrică oferă mai multă lumină în habitaclu, iar iluminarea ambientală, cu 72 de culori disponibile, creează o atmosferă calmă și modernă în timpul călătoriilor de seară.

Confort digital pentru șofer

Elementul central al interiorului digital este ecranul multimedia vertical, cu diagonala de 13,2 inchi. Acesta este completat de panoul de instrumente digital de 10,2 inchi și de afișajul head-up, care proiectează informațiile esențiale în câmpul vizual al șoferului.

Sistemul de vizualizare panoramică la 360°, împreună cu senzorii de parcare față și spate, simplifică manevrele în curți, parcări și pe străzile înguste. Pentru dispozitivele mobile este disponibilă funcția de încărcare wireless.

Sistemul audio Harman Infinity include nouă difuzoare, inclusiv unele integrate în tetiera șoferului, care permit redarea individuală a notificărilor.

Siguranță pentru șofer și întreaga familie

Complexul G-Pilot include sistem inteligent de control al vitezei de croazieră, sistem de prevenire a coliziunilor frontale, funcții de detectare a automobilelor, pietonilor și bicicliștilor, monitorizarea unghiului mort, recunoașterea indicatoarelor rutiere și menținerea benzii de circulație cu ajustarea traiectoriei.

Aceste sisteme nu înlocuiesc șoferul, însă contribuie la reducerea solicitării în traficul intens și în timpul călătoriilor de durată.

Siguranța pasivă este asigurată de șase airbaguri, sisteme de prindere ISOFIX, centuri de siguranță cu pretensionare și o structură solidă a caroseriei, realizată cu utilizarea oțelului de înaltă rezistență și a componentelor din oțel format la cald.

GEELY Atlas este construit pe platforma CMA, dezvoltată cu participarea specialiștilor în inginerie de la Volvo. La finalul anului 2025, modelul s-a clasat în topul celor mai solicitate trei crossovere de pe cea mai mare piață auto din lume — China.

O alegere bine fundamentată în clasa crossoverelor de dimensiuni mari

GEELY Atlas reunește un habitaclu generos, tracțiune integrală inteligentă AWD, motor 2.0 Turbo de 218 CP, transmisie automată Aisin cu opt trepte, interior digital, sistem audio Harman Infinity și un complex modern de sisteme de asistență pentru șofer.

În prezent, GEELY Atlas este disponibil în stoc cu un avantaj de 5 000 USD, la prețul special de 26 880 USD.

Spațiul interior, confortul accesului în habitaclu, dinamica și comportamentul automobilului pe drum pot fi evaluate în cadrul unui test-drive gratuit. Alegeți ora convenabilă și descoperiți GEELY Atlas în condiții reale de utilizare.

Programare la test-drive: geely.md/test-drive

Telefon: 022 809 350

Adresă: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 14

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul www.geely.md.