Geely Monjaro EM-i Super Plug-in Hybrid — disponibil la prețul de 36 880 de dolari Ⓟ

Geely lansează pe piața din Republica Moldova Geely Monjaro EM-i Super Plug-in Hybrid — noul vârf de gamă al mărcii, în care arhitectura familiară a modelului emblematic Monjaro primește o bază tehnologică fundamental nouă.

Special pentru piața din Republica Moldova, modelul este disponibil în echiparea de top Flagship+, cu un pachet extins de funcții inteligente și digitale. Conexiunea permanentă la rețeaua 4G, hotspotul Wi-Fi integrat, magazinul de aplicații GEELY, actualizările de la distanță OTA, Apple CarPlay și Android Auto, controlul vocal inteligent și posibilitatea de programare a încărcării transformă automobilul într-o parte integrantă a ecosistemului digital al proprietarului.

Silueta impunătoare și deja familiară a modelului Monjaro integrează acum un sistem hibrid plug-in de nouă generație, tracțiune integrală AWD, suspensie adaptivă CCD, performanțe dinamice impresionante și dotări premium.

Ritmul electric al orașului, libertatea călătoriilor lungi

GEELY Monjaro EM-i Super Plug-in Hybrid combină avantajele unui automobil electric cu caracterul practic al unui automobil echipat cu motor cu ardere internă.

Autonomia în regim 100% electric ajunge la 117 km conform ciclului WLTP. Este suficient pentru majoritatea deplasărilor zilnice prin oraș, aproape fără zgomot și fără consum de combustibil.

Atunci când urmează o călătorie mai lungă, întregul sistem hibrid intră în acțiune. Autonomia combinată ajunge la 880 km WLTP, astfel încât traseul nu trebuie planificat în funcție de disponibilitatea stațiilor de încărcare.

Energia poate fi recuperată rapid chiar și în timpul unei opriri scurte: încărcarea rapidă în curent continuu de la 30% la 80% durează doar 15 minute.

Dinamică pe care o simți instantaneu

În ciuda dimensiunilor generoase și a nivelului ridicat de confort, GEELY Monjaro EM-i Super Plug-in Hybrid oferă performanțe dinamice pe care te-ai aștepta să le întâlnești mai degrabă la un automobil cu un caracter mult mai sportiv.

Accelerația de la 0 la 100 km/h durează doar 5,83 secunde. Puterea este livrată lin și sigur, oferind rezerva necesară pentru depășiri, intrarea pe autostradă și un stil de condus dinamic.

Sistemul de tracțiune integrală AWD permite valorificarea eficientă a tracțiunii și contribuie la menținerea controlului pe carosabil umed, zăpadă și sectoare dificile de drum. Pentru drumurile din Moldova și condițiile meteo schimbătoare, acesta nu este doar un parametru tehnic, ci un avantaj real în utilizarea de zi cu zi.

Suspensie adaptivă: echilibrul dintre confort și control

Sistemul CCD — Continuously Controlled Damping analizează permanent condițiile de rulare și ajustează funcționarea amortizoarelor.

Pe un drum uniform, suspensia păstrează confortul și caracterul lin al deplasării. În viraje și în timpul manevrelor dinamice, automobilul devine mai stabil, reducând oscilațiile caroseriei și oferind un răspuns mai precis.

Șoferul nu trebuie să aleagă între confort și manevrabilitate — GEELY Monjaro EM-i Super Plug-in Hybrid se adaptează automat situației.

Cockpit inteligent de nouă generație

Anume aici, versiunea Flagship+, pregătită pentru piața din Republica Moldova, dezvăluie cel mai bine potențialul tehnologic al GEELY Monjaro EM-i Super Plug-in Hybrid.

Arhitectura digitală a automobilului este construită în jurul procesorului de înaltă performanță E04. În fața șoferului se află un panou de instrumente digital de 12,3 inch, iar informațiile esențiale sunt proiectate direct în câmpul vizual prin intermediul unui amplu display W-HUD de 25,6 inch. Viteza, navigația și indicațiile sistemelor de asistență pot fi urmărite fără ca șoferul să-și abată privirea de la drum.

Centrul de comandă este reprezentat de display-ul HD de 15,4 inch, cu sistem multimedia FLYME AUTO. Integrarea smartphone-ului prin Apple CarPlay și Android Auto permite accesul simplu la serviciile digitale utilizate în mod obișnuit.

Sistemul de control vocal recunoaște comenzile în patru zone ale habitaclului, permițând șoferului și pasagerilor să interacționeze intuitiv cu funcțiile automobilului, fără acțiuni inutile.

Însă una dintre cele mai importante noutăți este faptul că GEELY Monjaro EM-i Super Plug-in Hybrid rămâne permanent conectat. Conexiunea 4G integrată, hotspotul Wi-Fi propriu, magazinul de aplicații GEELY și actualizările software de la distanță OTA permit extinderea și actualizarea funcționalităților automobilului inclusiv după achiziție.

Pentru confortul de zi cu zi sunt disponibile sistemul de acces și pornire fără cheie, Bluetooth, încărcarea wireless a smartphone-ului, patru porturi USB — două Type-A și două Type-C — precum și prize de 12V în partea din față a habitaclului și în compartimentul pentru bagaje.

Chiar și încărcarea poate fi integrată din timp în programul zilnic, datorită funcțiilor de programare locală și de la distanță a încărcării.

Experiența audio este asigurată de sistemul premium FLYME SOUND cu 16 difuzoare, care oferă un sunet amplu și captivant în întregul habitaclu.

Sistemul de vizualizare la 540° și complexul de sisteme electronice moderne de asistență ajută la monitorizarea spațiului din jurul automobilului, simplifică manevrele și fac utilizarea zilnică a unui crossover de asemenea dimensiuni considerabil mai confortabilă.

Confort pentru fiecare pasager

În echiparea Flagship+, atenția nu este concentrată doar asupra tehnologiilor, ci și asupra confortului fiecărui pasager.

Scaunele din față sunt echipate cu funcții de încălzire, ventilație și masaj. Habitaclul spațios, materialele de calitate, ergonomia atent gândită și confortul oferit pasagerilor de pe rândul al doilea creează o ambianță potrivită atât pentru deplasările de afaceri și călătoriile în familie, cât și pentru drumurile lungi.

GEELY Monjaro EM-i Super Plug-in Hybrid în echiparea de top Flagship+ — 36 880 USD (aproximativ 31 900 EUR).

GEELY Monjaro EM-i Super Plug-in Hybrid combină eficiența deplasării electrice, autonomia unui sistem hibrid, dinamica unui crossover puternic, siguranța oferită de tracțiunea integrală și tehnologiile inteligente de nouă generație.

Modelul este deja disponibil la centrul auto oficial GEELY Moldova pentru prezentare, test drive și achiziție.

Chișinău, str. Calea Ieșilor, 14

Telefon: 022 809 350