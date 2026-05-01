Geely EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid acum în stoc Ⓟ

GEELY EX5 EM-i este disponibil în showroom-ul GEELY Moldova în versiunile PREMIUM, la prețul de 24 880 USD, și FLAGSHIP, la prețul de 26 880 USD.

Factorul cererii ridicate

GEELY EX5 EM-i a devenit primul model prezentat oficial în Moldova cu sistemul hibrid NordThor EM-i. Crossoverul este construit pe platforma GEA (Global Electric Architecture) și combină avantajele unui automobil electric cu libertatea de deplasare specifică automobilelor cu motor termic.

Sistemul distribuie automat sarcina între motorul pe benzină și electromotor în funcție de condițiile de drum și stilul de condus, oferind o dinamică fluidă, consum redus de combustibil și confort atât în oraș, cât și pe trasee lungi.

La baza sistemului de propulsie se află un motor aspirat de 1,5 litri cu un randament termic de 46,5%, transmisia E-DHT 11-în-1 și un electromotor de 218 CP. Crossoverul accelerează de la 0 la 100 km/h în 8,1 secunde, păstrând în același timp o eficiență ridicată în utilizarea de zi cu zi.

Practicitate

Modelul este echipat cu bateria Short Blade cu capacitatea de 18,4 kWh și o durată de viață declarată de până la 1 milion de kilometri. Acumulatorul suportă încărcare rapidă DC și este adaptat pentru exploatare la temperaturi scăzute, aspect important pentru condițiile climatice locale.

În plus, sunt disponibile funcțiile V2L și V2V, care permit utilizarea automobilului ca sursă externă de alimentare sau încărcarea altor vehicule electrice.

Dotări

Încă din versiunea PREMIUM, modelul este echipat cu optică full LED, jante din aliaj de 18 inch, panou digital de instrumente cu diagonala de 10,2”, display multimedia HD cu diagonala de 15,4”, suport Apple CarPlay și Android Auto, cruise control inteligent, climatizare pe două zone, sistem de camere 360° și senzori de parcare spate.

Versiunea FLAGSHIP include suplimentar plafon panoramic cu trapă, jante de 19 inch cu anvelope Goodyear, head-up display HUD, ventilație pentru scaunele din față, memorie pentru scaunul șoferului, iluminare ambientală și sistem audio Flyme Sound cu 16 difuzoare și subwoofer.

Interiorul este realizat într-un stil minimalist modern, cu materiale moi la atingere și eco-piele premium.

Siguranță

EX5 EM-i a obținut cele mai înalte calificative în cadrul testelor internaționale de siguranță Euro NCAP și ANCAP, confirmând un nivel ridicat de siguranță activă și pasivă.

Crossoverul este echipat cu un pachet complet de sisteme electronice ADAS de asistență pentru șofer, inclusiv frânare automată de urgență, asistent pentru menținerea benzii de circulație, monitorizarea unghiului mort, cruise control inteligent și sisteme de prevenire a coliziunilor.

Protecția suplimentară este asigurată de structura consolidată a caroseriei și tehnologia de disipare a energiei impactului Cloverleaf Energy Dissipation.

GEELY EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid în stoc

În prezent, crossoverul este disponibil în două niveluri de echipare:

PREMIUM — 24 880 USD;

FLAGSHIP — 26 880 USD.

Puteți descoperi modelul, testa noul sistem hibrid în condiții reale și efectua un test-drive în showroom-ul GEELY Moldova.

📞 022 809 350

📍 str. Calea Ieșilor, 14

Mai multe informații despre compania GEELY și gama sa de modele disponibile în Moldova sunt disponibile pe site-ul www.geely.md.