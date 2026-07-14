Geely din nou nr. 1 în Moldova la finalul lunii iunie Ⓟ

Pentru a doua lună consecutiv, GEELY își menține poziția de cea mai vândută marcă auto din Republica Moldova.

Creșterea constantă a cererii confirmă nivelul ridicat de încredere al clienților, iar ca răspuns la interesul manifestat față de brand, sediul central GEELY a pregătit condiții speciale de achiziție pentru cele mai solicitate crossovere destinate clienților din Moldova.

În prezent sunt valabile următoarele oferte speciale:

Cityray — avantaj de 4 000 $, preț special 20 880 $;

Atlas (4WD) — avantaj de 5 000 $, preț special 26 880 $;

Monjaro (4WD) — avantaj de 6 000 $, preț special 32 880 $, precum și leasing cu 0%.

Poziția de lider a brandului pe piață este rezultatul dezvoltării consecvente a unei game de modele capabile să răspundă cerințelor unor categorii foarte diverse de șoferi. Indiferent dacă un client își dorește un automobil electric compact pentru oraș, un hibrid modern, un crossover practic pentru familie sau un model din segmentul premium, GEELY oferă astăzi cea mai rațională ofertă de pe piața Republicii Moldova.

Gama actuală include modelul electric compact EX2, crossoverul dinamic Coolray, hibridul inovator EX5 EM-i Super Plug-in Hybrid, modelul complet electric EX5, precum și crossoverele de familie Cityray, Atlas și modelul de vârf Monjaro. Fiecare model este conceput pentru diferite scenarii de utilizare, reflectând în același timp principiile fundamentale ale brandului: tehnologii moderne, un nivel ridicat de echipare, siguranță și confort în utilizarea de zi cu zi.

Totuși, alegerea unui automobil depășește astăzi simpla comparație a caracteristicilor tehnice. Pentru majoritatea cumpărătorilor este la fel de important să înțeleagă cum va fi experiența de utilizare a automobilului peste câțiva ani de la achiziție.

De aceea, o importanță tot mai mare o au o infrastructură de service bine dezvoltată, calificarea specialiștilor tehnici, echipamentele moderne de diagnosticare, disponibilitatea permanentă a pieselor originale de schimb și respectarea tehnologiilor producătorului în timpul efectuării lucrărilor de întreținere. O astfel de abordare permite menținerea automobilului într-o stare tehnică optimă, asigurând fiabilitatea, siguranța și păstrarea caracteristicilor sale de exploatare pe întreaga durată de utilizare.

Poziția constantă de lider a GEELY pe piața din Moldova demonstrează că tot mai mulți cumpărători privesc automobilul în ansamblu — ca pe o investiție pe termen lung în confort, siguranță și încredere în utilizarea de zi cu zi.

Puteți descoperi întreaga gamă de modele, afla mai multe despre ofertele speciale în vigoare și disponibilitatea automobilelor la centrul de distribuție GEELY Moldova.

📞 022 809 350

📍 Chișinău, str. Calea Ieșilor, 14

🌐 geely.md/md